Mi történjen, amikor a szívbeteg gyermekek felnőtté válnak?

A gyermekkori szívbetegségek egyik része veleszületett, másik részük szerzett. A veleszületett szívbetegségek még magzati korban alakulnak ki. A kialakulásuknak lehetnek genetikai okai, vagy akár az anya gyógyszer-, alkohol-, drogfogyasztása a terhesség ideje alatt.

Ugyanide vezethetnek a várandósság alatt zajló fertőző megbetegedések (rózsahimlő), vagy egyes anyai megbetegedések (kezeletlen cukorbetegség). Egyes kromoszóma-eltérések, leggyakrabban a Down,- vagy a Turner-szindróma társulnak a szívfejlődési rendellenességekkel.

A szívhibákkal született csecsemők több mint 90%-a megéri a felnőttkort

De a veleszületett szívbetegségük befolyásolja az élet minden aspektusát, beleértve a fizikai és mentális egészséget, a szocializációt és a munkát. A legtöbb szívhibákkal született beteg nem tud ugyanolyan szinten teljesíteni, mint a társai.

A veleszületett szívbetegségek esetén szükség van a hosszú távú nyomonkövetésre és kezelésre - mondta Helmut Baumgartner professzor, az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) által készítette iránymutatás egyik készítője, aki a münsteri egyetemi kórházban a felnőtt congenitális és valvuláris szívbetegségek osztályának a vezetője.

Az iránymutatás szerint minden veleszületett szívbetegséggel rendelkező felnőttnek legalább egy vizsgálatra szüksége van egy speciális központban annak meghatározására, hogy milyen gyakran kell őt ellenőrizni. Ezekben a központokban pszichológusoknak és szociális munkásoknak is lenniük kell, akik képesek kezelni a páciensek szorongását és depresszióját.

A vizsgálatok során időről-időre diagnosztizálni kell a szövődményeket, ami beleértve az aritmiák proaktív megfigyelését, a szívről alkotott képfelvételeket és a rendszeres vérvizsgálatokat a szívműködés problémáinak kimutatására. (Az aritmiák akár halálhoz is vezethetnek.) Ugyanígy szükséges lehet időről-időre a katéteres vizsgálat az erek aktuális állapotának megállapítására.

Hogy ez mennyire bonyolult kérdés, azt mi sem mutatja jobban, minthogy a terhesség ellenjavallt azoknál a nőknél, akiknél - többek között - túl magas a vérnyomás a tüdejük artériáiban. Ezt Julie de Backer professzor, a Belgiumi, Genti Egyetemi Kórház Klinikai Genetikus osztályának elnöke állapította meg. Majd hozzátette, hogy a veleszületett szívbetegséggel rendelkező felnőtteket ösztönözni kell a sportolásra, de mindig figyelembe kell venni saját képességeiket és a szívük aktuális állapotát.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

