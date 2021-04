Veleszületett szívbetegséggel élő felnőttek és a COVID-19

Azok a felnőttek, akik születésük óta élnek valamilyen szívbetegséggel és ez a szívbetegség nem okoz súlyos tüneteket, amennyiben megfertőződnek a SarsCoV-2 koronavírussal, nem várható náluk súlyosabb kórlefolyás, mint az átlagnépességben.

Ezen eltérésük miatt nincs nagyobb kockázatuk arra, hogy náluk a COVID-19 súlyosabb formája alakul ki, vagy hogy a betegségbe belehalnak – olvasható egy több nemzet kutatói által készített tanulmányban.

A veleszületett szívbetegséggel élő felnőttek rizikója abban az esetben azonos a teljes népességen belül azokéval, akiknél kockázati tényezőik miatt kedvezőtlen a kórlefolyás és a betegség végkimenetele, ha náluk is fennállnak ezek az egyéb kockázati tényezők. Ilyen kockázati tényezők: a magasabb életkor, a férfi nemhez való tartozás, a szívelégtelenség korábbi fennállása, a szívritmuszavar, a vese problémái, a cukorbetegség és az a tény, ha már a koronavírussal való megfertőződés előtt is szüksége volt az illetőnek légzéstámogatásra – összegezte a kockázati tényezőket a veleszületett szívbetegséggel élő felnőtteket ellátó amerikai központban (Adult Congenital Heart Center (UCLA)) dolgozó dr. Jamil Aboulhosn, a tanulmány egyik társszerzője.

A világ 58 különböző szívközpontjából érkezett 1.044 COVID-os felnőtt adatát elemezték a kutatók, s arra az eredményre jutottak, hogy még a nagyon összetett elváltozásokat mutató (komplex) szívdefektussal élő személyeknél sincs megnövekedett kockázat arra nézve, hogy náluk a COVID-19 súlyos formája fog szükségképpen kialakulni – hacsak nem mutatkoztak már eleve a szívbetegségre utaló jelek, súlyos tünetek. Dr. Aboulhosn „meglehetősen meglepőnek” találta az említett eredményeket, amelyekről az Amerikai Kardiológiai Kollégium lapjában (Journal of the American College of Cardiology) számoltak be a tanulmányt publikáló szerzők.