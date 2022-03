Amit a szexuális kisugárzásról tudni érdemes

A feromonok az állatvilágban is megtalálható vegyületek, amelyek a kommunikációban töltenek be fontos szerepet: jelzik a területigényt, felismerhetővé teszik az egyedet társai számára, illetve jelzik a nemi érdeklődést - akár több kilométer távolból is. Kutatások szerint a feromonok hasonló hatása az embereknél is megfigyelhető. Az ember szaglása túl gyenge ahhoz, hogy a illatként érezze a feromonokat, ám hatásukat enélkül is kifejtik.