Tévhitek a 40 fölötti szexről - Avagy az igazán jó szex korral jön

Lehet, hogy a 40 az új 30, de figyelembe véve a téveszméket, melyek egy bizonyos életkort elért nők kívánatosságával és szexualitásával kapcsolatosak, a 40 az új 80!

Ezért hibáztathatjuk a reklámok által sugallt szexi nőideált, vagy a TV műsorokat és filmeket, ahol az érettebb nőket sokkal inkább matrónaként, mint kívánatos nőként állítják be – nem változtat a tényen, mely szerint sokan még ma is azt hiszik, hogy csak a fiataloknak van szexuális élete. Pedig ez a tévhit igencsak távol áll az igazságtól! Íme, 8 mítosz, melyet most eloszlatunk.

1. tévhit: Az életkor előrehaladtával nincs szükségünk szexre

Az igazság: Nehéz újradefiniálni, mi az értelme a szexnek, ha már túl vagyunk a gyermekvállaláson, és bár nem létszükséglet, mint a víz vagy az étel, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne szükségünk rá, mint bármi más dologra, mely örömet, elégedettséget, pozitív érzelmi és fizikai állapotot okoz. A szex fokozza a véráramlást, mely segítségével a tápanyagok eljutnak a test minden részébe, illetve segíti a kiválasztást. A magas pulzus és a mély légzés egyaránt jót tesz az egészségnek!

2. tévhit: A pluszkilók miatt nem kívánatos

Az igazság: A szex élvezete nem arról szól, ki hogy néz ki, hanem arról, hogy érzi magát! Bármilyen testsúllyal lehet egészséges önbizalma!

Ha nem érzi jól magát a bőrében, menjen egyet sétálni a partnerével, ahelyett, hogy beülnének valahova enni vagy inni! Emellett hagyjon fel az olyan belső monológokkal, melyek arról szólnak, hogy a férfiak csak a tökéletes testet találják kívánatosnak. Bármelyik férfi megerősítheti: ha egy nő meztelenül fekszik az ágyukban, észre sem veszik a pocakot vagy a narancsbőrt. Csak arra koncentrálnak, hogy a nő végre meztelen. A 40 fölötti férfiak 99 százalékát nem érdeklik a ráncok, csomók, dudorok. Ebben az életkorban a feszesség hiányánál sokkal fontosabb a humor, az együttérzés és a tapasztalat. Ráadásul azt se felejtse el, hogy jobban ismeri a testét, mint 20 évesen: az évek alatt megtanulta, mikor és mi esik jól, mit szeret, mi indítja be. És mi lehet szexisebb egy férfi számára, mint az a nő, aki tudja, mit akar az ágyban?

3. tévhit: A menopauzával elvész a szexualitás

Az igazság: A változások, melyek gyakran már a menopauza előtt évekkel jelentkeznek (pl. rendszertelen ciklus, hangulatingadozások, hüvelyi szárazság stb.) kihat a szexuális életre. De a test változása nem jelenti azt, hogy le kell mondani az intim együttlétről! Sőt, szakértők szerint ez a legrosszabb, amit tehet. A szexuális aktivitás kerülésével csak súlyosbítja a dolgokat. Vegyük például a hüvelyszárazságot: a síkosítók használata segít, de maga az aktus is. A vér nemi szervekbe áramlása segít abban, hogy a szövetek egészségesek maradjanak, és biztosítsák a természetes nedvességet. A perimenopauzával járó hőhullámok és kimerültség jelentősen csökkentheti az energiaszintet – ezért beszéljen orvosával a lehetséges hormonális kiegészítőkről.

Emellett lássa meg a dolog jó oldalát: ez lehet életének az az időszaka, mikor szabadon kísérletezhet a szexszel, anélkül, hogy a gyerekek láb alatt lennének. Szerezzen be egy vibrátort, próbáljon ki új pózokat!

4. Tévhit: Túl fáradt a szexhez

Az igazság: Ez egy nagyon jó kifogás a szex elkerülésére. Természetesen a krónikus kimerültség csökkentheti a nemi vágyat, ezért beszéljen orvosával, kérjen pajzsmirigy vizsgálatot és nézesse meg, nem vérszegény-e.

Lehet, hogy nem ártana változtatni az életmódján: csökkentse a kötelezettségvállalásait, és távolítsa el a hálószobából a vágyakat lohasztó és pihenést zavaró TV-t és számítógépet. Ne feledje, nem kell estig várnia az együttléttel, mikor már mindketten túl fáradtak hozzá. Próbálják ki a reggeli – illetve, ha van rá lehetőségük a délutáni örömszerzést is!

5. tévhit: Nem kell a fogamzásgátlással bajlódni

Az igazság: A késői életkorban „véletlenül” besikerült babák anyukáinak hada cáfol rá erre a tévhitre. Nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mikor áll le egy nő peteérése, még abban az esetben is, ha mér a perimenopauza közepén jár. Ahhoz, hogy pontosan tudja, kell-e még védekeznie a nem kívánt terhesség ellen, csináltasson egy vértesztet az orvosával. A vér follikulus stimuláló hormon (FSH) szintje elárulja, hogy Ön termékeny-e még, ám nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az FSH szintje ingadozhat a perimenopauza idején, így az alacsony FSH hormonszint is félrevezető lehet.

Tehát jobb félni, mint megijedni! A menopauzáról hivatalosan akkor beszélhetünk, ha a nő egy teljes éven át nem tapasztal menstruációt. Amennyiben pedig új kapcsolatban van, ne feledkezzen meg a szexuális úton terjedő betegségek kockázatáról. Használjon óvszert mindaddig, míg teljesen nem biztos a partnere múltjával kapcsolatban.

6. Tévhit: Normális, ha a nemi vágy csökken a kor előrehaladtával

Az igazság: Leginkább azok a fiatal nők tapasztalják meg a nemi vágy ingadozását, akik a terhesség, szülés és szoptatás miatti hormonváltozáson esnek át.

Ha úgy érzi, libidója jelentősen csökkent, illetve egyáltalán nem kívánja az együttlétet, keresse fel orvosát, hogy kivizsgáltassa, nem valami meghúzódó betegség (pl. pajzsmirigyproblémák, rák, stb.) áll-e mögötte.

A nemi vágy emellett attól is függ, hogy milyen nyíltan tud erről a kérdésről partnerével beszélgetni, illetve, hogy mennyire zavarja partnerét az együttlétek gyakoriságának csökkenése. Egyes párok számára a havi egy alkalmon is kielégítő, míg másoknak a heti három is kevés. Beszélje meg partnerével, hogy önök számára mennyi szex az elégséges, mielőtt amiatt aggódik, hogy csökkent a libidója.

7. tévhit: Azok a dolgok, melyek egykor felizgatták, ma már nem működnek az életkora miatt

Az igazság: Ez leginkább kapcsolat és nem életkor függő! Lehetséges, hogy csak az a baj, hogy az együttlét unalmassá, rutinszerűvé vált. Nézzenek erotikus filmet, vagy olvassanak erotikus regényt, hogy kissé felrázzák az abból merített ötletekkel a házaséletüket. Próbáljanak ki új pózokat – hiszen nem csak különböző életszakaszokban, de különböző napokon is más-más dolog, póz hathat izgatóan!

8. tévhit: Ha eddig sosem volt orgazmusa, már túl késő hozzá!

Az igazság: Sokan vannak, akik egészen addig nem tapasztaltak igazán orgazmust, míg megfelelő önbizalommal nem rendelkeztek, vagy amíg nem merték nyíltan vállalni és kimondani, hogy mit is szeretnének az ágyban.

Stresszes? Vitatkozott a férjével? Előléptették a munkahelyen, ami jót tett az önértékelésének? Ezek mind olyan dolgok, melyek kihatnak arra, hogy képes-e elérni az orgazmust. Soha nincs késő ahhoz, hogy kipróbálja, megtapasztalja, mi az, ami igazán beindítja. Sokan azt hiszik, hogy születni kell arra, hogy valaki jó szerető legyen, pedig az igazság az, hogy ezt is tanulni kell.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos