Meddig normális az őszi hajhullás?

A haj folyamatosan megújul, bizonyos időszakokban, főként ősszel és tavasszal intenzívebb hajhullást is tapasztalhatunk. Probléma akkor jelentkezik, ha az elvesztett hajszálak helyén nem nő újabb, így a hajkorona folyamatos csökkenését észleljük. A hajhullás okairól és a kezelési lehetőségekről dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus ad felvilágosítást.

Betegséget is jelezhet

Nők körében, a menopauza időszakát követően gyakori jelenség a hajszálak elvékonyodása, ezért a korábbi dús hajzat tömege jelentősen csökken. A hajhullást nagymértékben befolyásolják örökletes tényezők, de okozhatják bizonyos betegségek, például pajzsmirigyproblémák vagy nőgyógyászati panaszok is.

A hajvesztés gyógyszermellékhatásként is jelentkezhet, de hátterében a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, akár fog- vagy ínygyulladás is állhatnak. Vitamin- és ásványi anyag hiány, illetve a fejbőrt érintő gombás fertőzés is nagyfokú hajvesztéssel járhat.

Stressz, fogyókúra is kiválthatja

A fokozott hajhullást kiváltó tényezők felderítésének fontos állomása a haj és a fejbőr vizsgálata, azonban épp ilyen lényeges a beteg kikérdezése – magyarázza dr. Vincze Ildikó. Ha külsőleg nem látható gyulladásra, fertőzésre, egyéb eltérésre utaló jel, a pácienstől kapott információk is segíthetik a diagnózis felállítását.

A panaszok átbeszélése során kiderülhet, hogy a beteg épp egy stresszesebb időszakon van túl, esetleg a hajhullás összeköthető egy intenzív fogyókúrás program megkezdésével. Ezek után, amennyiben szükséges, a további vizsgálatok célzottan végezhetők el. A hajhullás okairól vérvizsgálat és a hajszálak mikroszkópos elemzése, az ún. trichogramm vizsgálat is sokat elárulhat.

Hosszú terápia

A hajhullás kezelése a felderített kiváltó okoknak megfelelően történik. A bőrgyógyászati vizsgálat alapján a szakorvos minden esetben a számunkra legoptimálisabb terápiát javasolja, mely lehet gyógyszeres kezelés, vagy különböző helyi készítmények alkalmazása. A kezelés a haj növekedési ciklusai miatt hosszadalmas, hatása átlagosan 3-6 hónap alatt mérhető fel. Sikeressége egyénfüggő, bizonyos esetekben, például öröklött hajlam esetén a folyamat rendszerint csak lelassítható.

A bizonyos gyógyszerek szedése, stressz vagy hajkárosodások – hajfestékek, hajvasaló, a haj túl szoros és gyakori összefogása – miatt jelentkező hajhullás rendszerint a kiváltó okok elhagyásával megszűnik (amennyiben gyógyszer mellékhatása okozta a problémát, annak szedését csak orvosával egyeztetve, az ő javaslatára hagyhatja abba vagy cserélheti le más gyógyszerre), bizonyos idő elteltével a haj ismét dússá válik. A szülés után jelentkező hajvesztés természetes folyamat, ha egyéb elváltozás nincs a háttérben, a panaszok rendszerint két-hat hónapon belül rendeződnek. Amennyiben a hajhullás hátterében hormonális eltérés merül fel, az endokrinológiai vizsgálatok eredményei határozzák meg a kezelési lehetőségeket

(Dermatica - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus)