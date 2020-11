Égető kérdés: a dohányzás új formái és azok hatásai

A dohányzással járó ártalmak csökkentésének számos módja létezik. Nem kérdés, hogy az egészség megőrzése érdekében az arany standard a rászokás elkerülése és a leszokás támogatása. A dohányzás ártalmait ugyanis csak a rá nem szokás zárhatja ki, rászokás esetén pedig a mihamarabbi leszokás csökkentheti. (x)

A leszokással egyértelműen és az idővel arányosan csökken a megbetegedések valószínűsége. Mivel a rendszeres dohányzással járó egészségkárosodás súlyos betegségterhet jelent az egyén és a társadalom számára is, fontos, hogy átfogó képet kaphassunk a dohányzás okozta ártalmak és az egészségveszteség összefüggéseiről, illetve az ártalomcsökkentés lehetőségeiről.

A dohányfüstben lévő toxikus és rákkeltő égéstermékek bizonyítottan milliók megbetegedését, leromló életminőségét és korai halálát okozták és okozzák mind a mai napig. Ezen nincs mit szépíteni. A dohányzási ártalmak ráadásul nemcsak az aktív fogyasztókat, hanem a környezetükben élő személyeket is érintik. Éppen ezért fontos feltérképezni az ártalomcsökkentés minden lehetséges szintjét, kiemelten támogatni a megelőzést valamint a leszokást bátorító vagy a dohányzást szigorító intézkedéseket. Azon felnőtt dohányosok számára pedig, akik mindezek ellenére sem szoknak le, ma már fellelhetők különféle alternatívák. A cél, a dohányosok létszámának tartós csökkentése.

A dohányosok egy része valamilyen okból nem kíván vagy nem tud leszokni

Ebből kiindulva az ártalomcsökkentés szintjei megfeleltethetők a dohányzás, a dohányfüstnek való kitettség és az egészségügyi kockázat csökkentését célzó intézkedéseknek, melynek logikája mentén (amennyiben a dohányos valamilyen okból nem szokik le) a füstmentes alternatívák választásának lehetősége is felmerülhet a felnőtt dohányosok körében. Ez azért fontos, mert ha valamilyen okból nem szokik le a felnőtt dohányzó, az alternatív technológiák választásával nemcsak egyéni kockázatcsökkentés érhető el, hanem a passzív dohányosokat érő ártalmak is jelentősen csökkenthetők.

A füstmentes technológiák az égés kiküszöbölésével működnek, így használatuk során nem füst, hanem aeroszol keletkezik.

Kibocsátott káros anyagok tekintetében tehát a különféle füstmentes technológiák használata jelentős ártalomcsökkentést jelenthet a cigarettázáshoz hasonlítva, de fontos hangsúlyozni, hogy a kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkenése valószínűleg nem egyenes arányos az egészségkárosodás veszélyének csökkenésével, illetve a füstmentes technológiák használata esetében is vannak fennmaradó ártalmak. Jelenlegi tudásunk szerint a dohányzás egészségkárosító hatásait nem lehet kikerülni, azok minden esetben életminőség-romlást fognak okozni.

Mit tegyünk?

Összességében elmondható, hogy a rá nem szokást és a leszokást szükséges mindenekelőtt támogatni az egészség megőrzése érdekében, hiszen a dohányzás okozta ártalmak kiküszöbölésének továbbra is kizárólag ezek a lehetséges módjai. Ezt a törekvést nem szabad feladni a sikertelen leszokási kísérletekkel. Ma már több alternatíva ismert, így a relatív ártalomcsökkentés lehet a dohányzás okozta megbetegedések és halálozás elleni harc egy kiegészítő eleme is, ami egyéni és populációs szinten is javíthat a füstbe borult összképen.

