Miért nehéz leszokni a dohányzásról?

Sokan, sokféle okból, sokféle módon válhatnak függővé - függetlenül a prevenciós programok sokaságától, mely a későbbi következmények kezelése által okozott terheket is hatékonyan kívánja csökkenteni.

A valóság az, hogy az embereknek csupán kb. 10%-a az, aki mentes minden fajta függőségtől. Persze a maradék 90% nagy részének a függősége nem éri el a diagnosztikus kritériumot, mert nem okoz az élet valamely területén funkcióromlást – kb. 10% az, akinek a szenvedélye komoly nehézségeket okoz.

A függőség nem feltétlenül negatív jelentésű

Hiszen a szenvedélyünk (pl. sport vagy gyűjtés) előnyünkre is válhat. De sokszor a függőség egy leküzdhetetlen belső kényszer egy ártalmas szer fogyasztására, egy káros szokás művelésére, rászorultság vagy alárendelődés valaminek, aminek hiánya vagy a keresése funkcióromlást okoz, illetve a szer használata vagy a viselkedés eltér a társadalmi vagy gyógyászati normáktól. Ennek a függőségnek pedig az egyik leghétköznapibb formája a dohányzás.

A dohányzás során szerfüggőség és viselkedésfüggőség is kialakul: a nikotinhiány befolyásolja a szervezet működését (elvonásai tünetek), de emellett a cigaretta elszívásának rituáléja nagy hatással van a pszichés működésre (pszichés addikció). Ennél a függőségnél is a kettős hatás, illetve a hosszú távú következmények belátásának hiánya okozza a magas számát azoknak, akik sikertelenül próbálnak meg leszokni a dohányzásról.

Hirdetés

A függőségnél a legjellemzőbb pszichés folyamat az, hogy az egyén megéli a hangulatának, lelki állapotának javulását a cselekvés és/vagy a szer hatására és nem hisz benne, hogy ez az állapot más módon is elérhető.

A másik pszichés folyamat az állandó megerősítő jellege a cselekvésnek: az együtt-dohányzás, a cigarettaszünet, a másik cselekvéshez kapcsolódás („kávézáshoz/borozáshoz/társaságban kell a cigi”) nagyban megnehezíti, hogy ha a fizikai függőségen úrrá is tud lenni az ember, tartósan úgy is maradjon.

Az erős fizikai függőséget a nikotin okozza

Sajnos a függőség pozitív hozadékai okozzák, hogy a függőknek csupán 10%-a akar valóban leszokni. Közülük végül kevesen tudnak önállóan, kicsivel többen pedig segítséggel absztinensek maradni hosszabb távon. Sok esetben kell egy mélypont ahhoz, hogy a függő valódi elhatározásra jusson a leszokás tekintetében. És még a sikeres eseteknél is gyakran fordul elő a visszaesés vagy botlás. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a csalódás önmagunkban ne írja felül az elhatározásunkat.

Az erős fizikai függőséget a nikotin okozza, de a dohányzásban mégsem ez a legkárosabb, hanem az égés során keletkezett karcinogén anyagok. Leszokás-támogatás esetén pedig a pszichés függőség miatt nem elég a nikotint pótolni a szervezetben. Számos orvos támogatja az ártalomcsökkentés harmadik pillérének beemelését is a terápiás gyakorlatba. Ez azt jelenti, hogy azon felnőtt dohányzóknál, akik valamilyen okból nem szoknak le, szóba jöhet a füstmentes technológiákról történő tájékozódás. A füstmentes technológiák ugyanis égés és füst nélkül működnek, így használatuk során lényegesen kevesebb káros- és potenciálisan káros anyag szabadul fel, mint a hagyományos dohánytermékek esetében.

Minden életkorban egyértelműen a megelőzés a cél, a dohányzásra való rászokás elkerülése, amihez bizony sokrétű megközelítés szükséges (társadalmi, pszichológiai, oktatási…). Nagyon fontos azonban, hogyha nem sikerült megelőzni a rászokást, akkor a dohányzó felnőttek megkapják a megfelelő orvosi segítséget a leszokáshoz, vagy a leszokás hiányában a minél teljesebb körű információkat az alternatív lehetőségekről (pl. ártalomcsökkentés), hogy felelős, minden lehetőségre kiterjedő döntést hozhassanak saját egészségük érdekében.

Emellett elengedhetetlen volna, hogy akik le szeretnének szokni, ne „csupán” orvosi segítséget kapjanak, hanem pszichés támogatást is. Hiszen a dohányzás része az énképüknek, kapcsolódhat a szorongásaikhoz, a szokás elvesztése is okozhat szorongást. Emellett, a leszokást is megkönnyítheti, amennyiben sikerül feltárni az okát, eredetét a függőségnek. Elengedhetetlen volna továbbá a társas támogatás is, azaz a környezet reakciója a leszokás kísérletére vagy az esetleges visszaesésre.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.