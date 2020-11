A dohányfüstbe ment terv

Az ember történetében és a modern társadalomban sem ismeretlenek a legális „drogok” - alkohol, kávé, csokoládé, dohány... Ezek képesek lehetnek egyénenként változó módon befolyásolni az éberségi szintünket, teljesítőképességünket és tudatállapotunkat is. A gyorsan elérhető „tuningolásnak” vagy élvezetnek azonban ára van. Olykor egészen nagy. (x)

A nikotin okozta erős függőség már régóta ismert tényező. Egy olyan tényező, ami tulajdonképpen a fogyasztó kontrollvesztésével jár. Ezt igazolja a leszokni szándékozók magas sikertelenségi aránya is. Segítség nélkül leszokni ugyanis a dohányosok alig 5%-ának sikerül.

A másik okot, ami a dohányzás ellen szól, a dohányfüstben található toxikus és rákkeltő égéstermékek adják. Ezeknek ugyanis központi szerep jut egyes krónikus és rosszindulatú megbetegedések kialakulásában és a következményes életminőség-romlásban. A dohányzó lakosságra jellemző egészségveszteség nagyságrendileg több évtizedet ölel fel és nagyjából 16-19 életév elvesztésével járhat. Ezt az árat egyéni sorsokkal és társadalombiztosítási alapokból egyaránt meg kell fizetnünk.

Mit jelent ez?

Egyrészt szomorú tény, hogy sokan a toxikus, illetve rákkeltő égéstermékek és a megbetegedés valószínűsége közti bizonyított összefüggések ellenére sem kívánnak leszokni. A dohányosok tulajdonképpen a függőségük miatt nem tesznek, vagy nem tudnak tenni az egészségük megőrzéséért. A dohányzás hatására kialakuló krónikus szív-érrendszeri megbetegedések, légzőrendszeri károsodások, rosszindulatú megbetegedések előbb-utóbb életveszélyes állapothoz, vagy akár halálhoz vezethetnek.

Mi a teendő?

Mindenki azzal jár a legjobban, ha rá sem szokik a dohánytermékekre. Rászokás esetén pedig az egészségre legkedvezőbb megoldást minden esetben a teljes leszokás jelenti. Jelenlegi tudásunk szerint a fiatalabb életkorban leszokók túlélése megközelíti azokét az egyénekét, akik soha nem dohányoztak. Tekintve, hogy a WHO felmérései szerint a 2 millió magyar dohányos 25%-a fiatal felnőtt, nem szabad megfeledkezni az ártalomcsökkentés támogatásáról a fiatalok körében sem.

Ha az abszolút ártalomcsökkentés kudarcot vall – megtörténik a rászokás vagy sikertelen a leszokás – a felnőtt dohányosok vonatkozásában még mindig érdemes lehet a relatív ártalomcsökkentés lehetséges eszközein elgondolkodnunk.

Visszatérve a füstre

Egy égő cigarettában akár 850 °C-ra is emelkedhet a hőmérséklet. Amikor ilyen magas hőmérséklet hatására a dohány összetevői elégnek, füst és hamu keletkezik, ez több, mint 6000 összetevőt jelent, amiből kb. 100 károsnak, vagy potenciálisan károsnak minősül (pl. FDA, WHO, Health Canada álláspontja alapján). Ezek az anyagok hozhatók összefüggésbe elsősorban a dohányzás okozta betegségekkel.

Korábbi tanulmányokból tudjuk, hogy a hőmérséklet emelkedésével nő az égés közben keletkező káros anyagok mennyisége is, így az ártalomcsökkentés egyik lehetséges módja – azok számára, akik valamiért nem mondanak le káros szokásukról – az égésmentes nikotinfogyasztás, így például a különféle úgynevezett füstmentes technológiák választása. Lényeges kiemelni, hogy rengeteg különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltér. A technológiákon belül is óriási különbségek vannak attól függően is, hogy a hatásukkal kapcsolatban rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok milyen szintűek.

Az egyik ilyen füstmentes technológia például az e-cigaretta, amely nem füstöt, hanem nikotinpárát képez azáltal, hogy elektromos úton felmelegíti a tartályában lévő nikotintartalmú folyadékot. Egy másik a nikotinsóval működő technológia, ahol kémiai reakció eredményeként keletkezik nikotinpára. A hevítéses technológia dohány használatával működik, azonban használata során épp csak annyi hő képződik, ami képes a dohány- és nikotinpárát felszabadítani, azonban égés hiányában nem keletkezik füst. Ezeknél a technológiáknál az égés kiküszöbölésével kevesebb káros és potenciálisan káros anyag juthat a szervezetbe, és a környezetükben tartózkodók is kevesebb mérgező anyagnak lehetnek kitéve, mint a cigarettafüst esetében.

Fontos azonban tudni, hogy az egyes füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, a vérnyomást, illetve ezen technológiák hosszú távú hatása nem ismert. A dohányzás ártalmai teljes kiküszöbölésének leghatékonyabb módja továbbra is kizárólag az, ha megelőzzük a rászokást. Dohányzás esetén pedig a dohányzás és a nikotin ártalmainak kiküszöbölését kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztásának teljes abbahagyása biztosíthatja.

Felhasznált irodalom:

