A tompalátás kialakulása és kezelése

Amennyiben a szemből nem érkezik megfelelő, éles, kontrasztos kép, az agy nem tudja feldolgozni megfelelően a kapott információt. A látás ilyenkor lehet homályos (fénytörési hiba, nagy dioptriakülönbség, szaruhártya- vagy lencsehomály miatt) vagy kettőzött (kancsalság esetén).

A látás bonyolult, nagyon sérülékeny tanulási folyamat eredménye. Ha valahol meghibásodik, akkor alakul ki a tompalátás. Nem különálló betegség, kiváltó oka a háttérben álló egyéb szemészeti betegség. Jellemző, hogy az alapbetegség a kialakult látásromlás mértékét nem magyarázza.

Hogyan kezelhető a tompalátás?

Miért fontos a kezelés? Nagyon sok szakmához szükség van a tér- és mélységlátásra, valamint az éles látásra. A jogosítvány megszerzése is megfelelő látáshoz van kötve. Mivel az erősebb, jó szemet erőltetjük, használjuk inkább, ez a szem gyakrabban van kitérve balesetnek, gyakrabban sérül.

9-14 éves kor előtt a tompalátás gyógyítható, a folyamat visszafordítható. A kezelés lényege, hogy a szemet meg kell tanítani látni. Ha homályos látás miatt lustult el a szem, a "képet ki kell élesíteni". Leggyakoribb ok a szemüveg hiánya. Mérésekkel meg kell határozni a pontos dioptriaértéket és a szemüveget folyamatosan kell hordani.

A gyenge látás sokkal ritkább oka a gyermekkori szürke hályog. Ebben az esetben a minél hamarabbi szemlencseműtét szükséges, addig is a pupilla tágítása javasolt.

A gyógyítás kulcsa az, hogy a lusta szemet "rákényszerítsük" a mozgásra, a normális működésre. Ez nehéz, hosszú, sok kitartást igénylő, kezelés mind a gyerek, mind a szülő részéről, amely később hálálja meg magát, mikor a gyermek nem lesz hátrányban a továbbtanulás, jogosítványszerzés terén. A szülő feladata és felelőssége az esély megadása a gyermeknek.

A kezelés optimális ideje A kezelés versenyfutás az idővel, hisz 14 éves kor után már túlhaladtunk az optimális időn. Ennyi időskorra már befejeződött a két szemes együtt látás kialakulása. Ilyenkor már nagyon kicsi az esély a javulásra, bár volt példa rá, hogy nagyon ritkán még felnőttkorban is javult a látás. A kezelés egyetlen módja a korábban leírt módszer. A szigorú kezelés, a jó szem egész napos takarása segítségével a látás élesség javulhat, de a tér- és mélységlátás sérült marad.

Apró trükkök, melyek segítenek

Ahhoz, hogy a látás javuljon, következetesen és nagyon szigorúan be kell tartani a szemtakarást. A szemtakarást, ha nem is lehet megszerettetni, de legalább el kell fogadtatni a kis páciensekkel. Ne felejtsük el, hogy a kezelésnek ő is aktív részese! A siker, az eredmény rajta múlik.

Ma már nagyon jó minőségű bőrbarát, színes szemtapaszok vannak. Fontos a gyermeknek megfelelő méretet kiválasztani. A kényelmetlenség, a szempilla birizgálása zavarhatja a kicsit. Különböző díszítésűeket lehet kapni fiúknak és lányoknak. Egyedivé tehetjük, dekorálhatjuk őket matricával, rajzzal is.

Ha semmiképp nem tudjuk használni a szemtakaró tapaszt (pl. bőrbetegség miatt), akkor a szemüveg lencséjét is eltakarhatjuk. Tudnunk kell azonban, hogy ez sohasem olyan hatásos. Csak kisfokú tompalátás esetén alkalmazható, hisz óhatatlanul kiles a gyermek alóla.

Gyorsabban erősödik a gyengébb szem, ha kihívásokat állítunk elé. Például apró színes gyöngyök fűzése vagy legóelemek szétválogatása. Kisebbeknek rajzolás, kifestőkönyv színezgetés. Mind-mind a figyelmet, a színek közötti különbség felismerését, a koordinált, finom mozgást segíti elő.

Mivel takarás során csak az egyik szemet használja a gyerek, nincs térlátása. Sportolásnál, tornaórán az ügyességi, egyensúlyozást igénylő feladatokat nagyon nagy figyelemmel, óvatosan kell végeznie. Érdemes a pedagógusoknak is felhívni a figyelmét a problémára. Figyelembe kell venni a tanulmányi eredmény, a külalak, az íráskép értékelése során. Lehetőség szerint a tanterembe középre és előre kell ültetni.

Követés, gondozás

A csecsemőket 3-4 hetente, nagyobb gyermekeket a kezelés elején 1-2 havonta kell ellenőrizni. Későbbiekben 3 havonta elég a szemészeti kontroll. Az időben elkezdett, gondosan végzett kezelés eredménye hamar jelentkezik, a látásélesség nagyon szépen javul, viszont rövid kihagyás jelentős visszaesést eredményezhet.

A takarási napok arányait a kancsalítás és a látásélesség arányának megfelelően változtatjuk. A kezelés elhagyása csak fokozatosan lehetséges a takarási idők folyamatosan csökkentésével. Ha még nem stabil az elért eredmény, vissza kell térni a takaráshoz.

A szem anatómiája Látószervünk három fő részből tevődik össze: a szemgolyóból, a látóidegből - ami összeköti a szemgolyót agyunk látásban szerepet játszó területeivel - valamint az úgynevezett "járulékos szervekből", amik közé a szemizmok, a szemhéjak, a szempillák s a könnymirigyek tartoznak. Az emberi szemgolyó alakja gömbölyű, aminek a belsejében uralkodó túlnyomás az oka.



Legfontosabb alkotói a pupilla, a szivárványhártya, az érhártya, a retina, a szemlencse, az üvegtest, a szaruhártya és a csarnokvíz, melyek közül a négy utóbbi a szem fénytöréséért felelős. Ezek közül a lencsének van a legnagyobb szerepe abban, hogy szemünk a különböző távolságokban elhelyezkedő tárgyakhoz alkalmazkodni tudjon. A lencse egy átlátszó rostokból álló, kocsonyás állagú, felfüggesztett test, melyet a lencsefüggesztő rostok tartanak a helyén. Ha a lencsét alkotó rostok egymáson elmozdulnak, a lencse alakja és fénytörése megváltozik, így biztosítva a megfelelő alkalmazkodóképességet.

Orvos szerzőnk: Dr. Papp Júlia, szemész szakorvos