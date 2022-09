Jégárpa vagy daganat van a szememen? - Az orvos válaszol

Olvastam, hogy a visszatérő árpa esetleg daganat is lehet, és gyakran összetévesztik őket egymással. A kérdésem az lenne, hogy lehet daganat is, akkor is, ha a műtét után jelentkező jégárpáim maguktól elmúltak 1-2 hónap alatt? - Válogatás a WEBBeteg Orvos Válaszol rovatának kérdései közül.

Tisztelt Kérdező!

A daganatos elváltozás lehetősége akkor vetődik fel, ha ugyanazon a helyen újra és újra megjelenik az árpa, illetve sosem múlik el teljesen. Ha nyom nélkül megszűnik, akkor az nem jellegzetes a daganatra.

Az ismétlődő árpák – a higiénés dolgokon túl – jellegzetesen gyakrabban fordulnak elő cukorbetegekben. Ezért érdemes vércukorvizsgálatot is elvégeztetni.

A szemhéj szélén nyíló mirigyek kivezetőcsövei hosszúak is lehetnek és előfordul – bár nagyon ritka –, hogy a távolabbi részei gyulladnak be. Ilyenkor szinte a kötőhártya áthajlásában jelentkezhet a duzzanat.

Ha van jelenleg árpája, minél hamarabb kezelni kellene – párakötéssel, kenőccsel, cseppel és ha szükséges, szájon át szedett antibiotikummal.

Ha elkerülhetetlen, sajnos megnyitás a következő lépés. Érdemes figyelni a helyét, hogy megszűnik-e teljesen vagy kiújul-e.

Orvos szakértőnk: Dr. Papp Júlia, szemész szakorvos