Fertőző-e a kötőhártya-gyulladás?

A kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis) gyakori betegség, kellemetlen tünetekkel: a kötőhártya bepirosodik, a szem viszket, könnyezik, váladékozik, a szemhéjak utóbbi miatt össze is tapadhatnak. De megfelelő kezeléssel az esetek nagy többségében gyorsan gyógyul, ezért is érdemes a tünetek észlelésekor minél előbb orvoshoz fordulni. A betegség a kiváltó okától függően lehet fertőző vagy nem fertőző.

Mikor fertőző, és mikor nem?

A kötőhártya gyulladásos reakciója általános válasz a szemet, illetve kötőhártyát ért behatásokra.

A kötőhártya-gyulladás akkor fertőző, ha valamilyen kórokozó (vírus, baktérium, esetleg gomba) okozza. Jelentkezhet bizonyos, az egész szervezetet érintő fertőző betegségek (pl. kanyaró, COVID-19 stb.) részeként is, vagy kialakulhat csak önmagában is a szembetegség.

A fertőző ágenstől függetlenül az átviteli útvonalak azonosak, vagyis a betegség ugyanolyan módokon terjedhet át egyik emberről a másikra, bár a különféle kórokozók fertőzőképességének mértéke eltérő.

A kötőhártya gyulladását azonban nemcsak patogén mikroorganizmusok válthatják ki, hanem egyéb tényezők is, többek között szembe került idegen anyag, mint például fémszilánk, rosszul illeszkedő kontaktlencse, szemfestékszemcsék, por, füst, ragasztó, gázok stb., továbbá huzat, sugárzás, a hegesztéssel járó ívfény, egyéb vakító fény, Napba nézés is okozhatja, de lehet allergiás eredetű is. Ezekben az esetekben a betegség nem fertőző.

A kötőhártya-gyulladás fertőző változatairól bővebben

A kötőhártya-gyulladás fertőző változatai emberről emberre közvetlen érintkezéssel, cseppfertőzéssel (köhögés, tüsszentés útján), illetve a kórokozóval szennyezett tárgyak (pl. törölköző, szemüveg, használt zsebkendő stb.), eszközök (pl. szemcseppentők), felületek (pl. kilincsek, kórházi-várótermi berendezések) szemhez érintése vagy kézzel való megérintése (majd szem/szemkörnyék megérintése) útján terjedhetnek át. Néhány kórokozó a vízben is életképes marad, így a strandokon, uszodákban is fertőzhet.

A lappangási idő és az, hogy a beteg meddig fertőzőképes, a kórokozótól függően változó. Különösen fertőző például az adenovírus okozta járványos kötőhártya-gyulladás (keratoconjunctivitis epidemica). A különféle vírusok által okozott kötőhártya-gyulladás általában már fertőző a tünetek megjelenése előtt is, és mindaddig ragályos maradhat, amíg a tünetek jelen vannak. A baktériumok által okozott kötőhártya-gyulladás a tünetek megjelenésétől kezdve fertőz, amíg a szemből váladék folyik, illetve az antibiotikumkezelés megkezdésétől számítva általában még 24 óráig terjedhet át másokra.

Az adott kórokozó általában először az egyik szemet fertőzi meg, gyakori, hogy a páciens maga viszi át a fertőzést a másik szemére az ujjaival, ennek megelőzése érdekében lehetőleg kerülni ajánlott a fertőzött szem érintését, illetve ha ez mégis megtörténik, akkor közvetlenül utána mindig kezet kell mosni!

Mit tehet a megfertőződés megelőzése, illetve a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében?

Alapvető, hogy ügyeljen az általános higiéniai szabályok betartására!

Az egy háztartásban élők közül mindenki csak a saját törölközőjét, mosdókesztyűjét, egyéb higiéniai eszközeit használja, figyeljenek rá, hogy a beteg törölközője ne érintkezzen másokéval, a törölközőtartón sem.

A beteg gyakran cserélje a törölközőit, amiket legalább 60 o C-os vízben kell kimosni.

C-os vízben kell kimosni. A textilzsebkendő kerülendő. Használjon papírzsebkendőt, amit az egyéb higiéniai papírtermékekkel (pl. sminkeltávolító kendő) együtt a háztartási hulladék tárolására szolgáló szemetesbe dobjon, és semmi esetre sem a papírkosárba!

Ne használja mások kozmetikai cikkeit!

A gyakran megérintett felületeket fertőtlenítse rendszeresen az arra megfelelő szerekkel!

Ne használja más szemüvegét és ne adja oda másnak a sajátját (a betegsége alatt semmiképp)! Fertőtlenítse szemüvegét is közvetlen használati tárgyai mellett.

Ha Ön a beteg, lehetőleg kerülje a szeme és szemkörnyéke megérintését. Ha ez elkerülhetetlen, pl. mosakodáskor vagy gyógyszerek, szemcseppek használata során, minden alkalommal mosson utána kezet meleg vízzel és szappannal, mielőtt bárki mást vagy bármit megérintene.

Sose használjon olyan szemcseppet, illetve szemcseppentőt (pipettát), amelyet más már használt Ön előtt! Figyeljen a szemcseppek, szemkenőcsök lejárati idejére is, felbontás után ezek ugyanis csak rövid ideig használhatóak, pont a sterilitásuk elvesztése miatt. Nem érdemes a saját használt szemcseppünket/-kenőcsünket sem félretenni, ezek ugyanis egy következő alkalommal már nem sterilek, nem használhatóak, több kárt okozhatnak, mint hasznot.

A betegsége alatt ne használjon olyan tárgyat, amit más is a szeméhez érinthet, pl. fényképezőgépet, távcsövet, kaleidoszkópot, mikroszkópot stb.

Ha kötőhártya-gyulladásra utalnak a tünetei, telefonon jelezze előre érkezését az orvosnak, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket a többi páciens védelme érdekében.

A teljes gyógyulásáig ne látogasson nyilvános fürdőket (strandokat, uszodákat, gyógyfürdőket), szaunákat.

Az adenovírus okozta járványos kötőhártya-gyulladás bejelentendő fertőző betegség, tehát amennyiben laboratóriumi vizsgálattal ez a diagnózis igazolódik be, a betegellátó köteles róla értesíteni az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ). Amíg az orvos nem engedélyezi, nem szabad közösségbe menni (munkahelyre, gyermek esetében bölcsödébe, óvodába, iskolába). Ha a kötőhártya-gyulladást más kórokozó váltotta ki, akkor is tanácsos az önkéntes izoláció a gyógyulásig.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Merkblatt zu ansteckender Adenovirus-Augenbindehautentzündung (Keratokonjunktivitis epidemica) (Landkreis Diepholz Gesundheitsamt), Bindehautentzündung: Symptome und Ansteckungsgefahr (AOK)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna