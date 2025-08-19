Pseudomonas baktériumok okozta fertőzések

A Pseudomonas nemzetségbe tartozó baktériumok világszerte elterjedtek a talajban, vízben és nedves környezetekben. Ezek közül az egyik legjelentősebb kórokozó a Pseudomonas aeruginosa, amely főként legyengült immunrendszerű személyekben okoz megbetegedést. A kórokozó különleges alkalmazkodóképessége, biofilmképző tulajdonsága és széles körű antibiotikumrezisztenciája miatt kiemelt figyelmet kap.

A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív, pálcika alakú, aerob baktérium, amelynek jellegzetes zöldeskék pigmentje, a piocianin, gyakran látható a tenyészetekben. Mozgékonyságát egy vagy több poláris ostor biztosítja. Számos virulenciafaktorral rendelkezik, például exotoxin A-val, elasztázzal és proteázokkal, amelyek roncsolják a gazdaszöveteket és elősegítik a fertőzés terjedését.

Kórokozó képesség és fertőzési mechanizmus

A baktérium elsősorban kórházi környezetben válik igazán veszélyessé, ahol a betegek immunrendszere sérült, vagy invazív eszközöket – például katétereket, lélegeztetőcsöveket – alkalmaznak. A P. aeruginosa képes megtapadni ezek felületén, és biofilmet képezni, ami megvédi a kórokozót a fertőtlenítőszerektől és antibiotikumoktól. Biofilmes formában a baktérium akár ezerszer ellenállóbb lehet, mint szabadon lebegő állapotban.

A fertőzés során a baktérium toxinokat bocsát ki, amelyek gátolják a fehérjeszintézist, károsítják az ereket és elősegítik a szövetek pusztulását. Ezen kívül a „quorum sensing” rendszerrel a baktériumok egymással kommunikálva összehangolják a virulenciafaktorok termelését.

Kórlefolyás és klinikai megjelenési formák

A Pseudomonas fertőzések széles skálán mozoghatnak:

Légúti fertőzések – különösen gyakoriak cisztás fibrózisban, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) vagy lélegeztetett betegeknél, kórházban szerzett tüdőgyulladást okozva.

– különösen gyakoriak cisztás fibrózisban, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) vagy lélegeztetett betegeknél, kórházban szerzett tüdőgyulladást okozva. Véráramfertőzés (bakterémia) – súlyos, gyakran szepszishez vezet, magas halálozással.

– súlyos, gyakran szepszishez vezet, magas halálozással. Húgyúti fertőzések – főként katéterezett betegeknél, urológiai műtétek után alakulhat ki.

– főként katéterezett betegeknél, urológiai műtétek után alakulhat ki. Sebek és égési sérülések fertőzése – a baktérium nedves környezetben gyorsan elszaporodik, a sebfertőzés lassítja a gyógyulást.

– a baktérium nedves környezetben gyorsan elszaporodik, a sebfertőzés lassítja a gyógyulást. Szemfertőzéek, keratitis (szaruhártya-gyulladás) – kontaktlencse-viselők körében különösen veszélyes.

Úgynevezett opportunista kórokozóként egészséges emberekben is jelen lehet (például a vastagbélben, légutakban, bőrön) panaszok nélkül, és csak a legyengült immunrendszerű személyeknél okoz megbetegedést.

Megelőzés, kockázatcsökkentés

A fertőzések megelőzésének kulcsa a szigorú kórházi higiénia, az invazív eszközök (katéterek, lélegeztetőgép tubusa) alkalmazásának minimalizálása, valamint a rendszeres fertőtlenítés. Mivel a P. aeruginosa képes megtelepedni nedves kórházi felületeken – például mosdókban, csaptelepeken, párásítókban – fontos a rendszeres tisztítás és a vízrendszerek karbantartása. Egyre több kutatás irányul új antibakteriális bevonatok, bakteriofág-terápiák és „quorum sensing”-gátlók fejlesztésére.

Kezelés és jövőbeli kilátások

A P. aeruginosa természetes módon ellenáll számos antibiotikumnak a külső membrán alacsony permeabilitása és az inaktiváló enzimek termelése miatt. Az utóbbi években a multirezisztens (MDR) és karbapenem-rezisztens törzsek terjedése komoly közegészségügyi problémát okoz. A kezelési lehetőségek ilyenkor erősen korlátozottak, és gyakran kombinációs terápiára van szükség, például béta-laktám antibiotikumok és aminoglikozidok együttes alkalmazásával.

A Pseudomonas fertőzések elleni küzdelem jelentős kihívást jelent az antibiotikum-rezisztencia és a biofilmképzés miatt. A jövőben a személyre szabott antibiotikum-választás, a rezisztenciamechanizmusok célzott gátlása és a hagyományos gyógyszereket kiegészítő alternatív terápiák (például bakteriofágok vagy antimikrobiális peptidek) jelenthetik a megoldást.

Összegzés

A Pseudomonas aeruginosa az egyik legjelentősebb opportunista kórokozó, amely elsősorban legyengült szervezetben, kórházi környezetben okoz súlyos fertőzéseket. Széleskörű antibiotikum-rezisztenciája, biofilmképző képessége és virulenciafaktorai miatt a megelőzés, a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú. Bár a fertőzés komoly kihívás, az új diagnosztikai és terápiás módszerek fejlesztése reményt ad arra, hogy a jövőben hatékonyabban vehessük fel a harcot e rendkívül alkalmazkodó kórokozó ellen.

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus



