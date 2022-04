Rájöttek, mivel lehet csökkenteni a stroke utáni demencia kialakulását

A latin eredetű demencia kifejezés szó szerint "ész, értelem nélküli állapotot" jelent. Az orvosi használatban azonban a szellemi képességek hanyatlásával, csökkenésével azonos. Európában több mint hétmillió, Magyarországon legalább 160 ezer embert érint. Becslések szerint 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk.

Ami a mentális képességeket illeti, a gondolkodás lassul, a részletek összerakásának, szintetizálásának képessége csökken, nem jutnak eszünkbe a szavak, romlik a tájékozódási képesség, az emlékezési képesség rövidül, csökken. Az ingerültség növekedése és az addig nem tapasztalt agresszió szintén ennek a jele lehet.

Mivel a “baj nem jár egyedül”, azt már korábban megállapították, hogy a stroke befolyásolja a demencia előrehaladását. Az Arizonai Egyetem Egészségtudományi Egyetem kutatói felfedeztek egy lehetséges kezelést a stroke utáni demencia kockázatának csökkentésére.

Hirdetés

A kutatócsoport a ciklodextrin szerepét vizsgálta meg

A tanulmány megállapította, hogy a ciklodextrinnel végzett kezelés állatmodellekben kevesebb koleszterin-felhalmozódást és gyulladást eredményezett az agyban. A ciklodextrin emellett csökkentette a neurodegenerációt, védte a memóriafunkciót és csökkentette az impulzivitást, azaz a stroke után bekövetkező személyiségváltozást.

"A ciklodextrin segített eltávolítani az elhalt agysejtek lebontásából származó koleszterint, csillapította a gyulladást és javította a felépülést" - mondta Kristian Doyle, az UArizona-Tucson Orvostudományi Főiskola immunbiológiai docense, a tanulmány vezető kutatója.

Ischaemiás stroke-nak nevezzük azt, amikor az agyi erek elzáródása miatt az agysejtek nem jutnak oxigénhez és tápanyagokhoz, amely folyamat az érintett agysejtek pusztulását eredményezi. Az így létrejövő elhalt szövetfolt gyulladásos reakciót vált ki, melynek során az immunsejtek reagálnak és a sérülés helyére “sietnek”, hogy eltávolítsák az elhalt vagy sérült sejtek maradványait és megindítsák a gyógyulási folyamatot. Ha azonban a gyulladás gyógyulása időben elhúzódik, az károsíthatja az egészséges szöveteket is.

Stroke esetén a gyulladás hónapokig is eltarthat, mert az agysejtek viszonylag magas koleszterint tartalmaznak, amit az immunsejtek nehezen tudnak eltávolítani. Miközben az immunsejtek küzdenek az elhalt agysejtek által felhalmozott koleszterin feldolgozásával, további immunsejteket vonzanak magukhoz, ezzel viszont növelik és meghosszabbítják az immunválaszt, ami járulékos károsodást okoz az egészséges agysejtekben.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Cholesterol buildup in brain presents new target to reduce dementia risk from stroke (MedicalXpress)