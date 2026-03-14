Súlyzós edzés – A 12 legjobb gyakorlat
A súlyzós gyakorlatokkal célzottan edzheti teste különböző területeit. A súlyokkal végzett gyakorlatok elsősorban a karok – főleg a bicepsz és a tricepsz – erősítésére közismertek, ám kiváló módszer ez más testrészek, így a vállak, a hát, a mell- és a hasizmok erősítésére is. A 12 legjobb súlyzós gyakorlatot gyűjtöttük össze.
Fontos tippek súlyzós edzéshez
Általános tanácsok:
- Ne válasszon túl nehéz súlyokat! Nők számára az 1 és 3 kg közötti, férfiaknak a 3 és 7 kg közötti súlyok a megfelelőek.
- Minden gyakorlatot 15-30-szor ismételjen.
- Ha minden gyakorlat megvolt, akkor egy második és harmadik kört is végezhet.
- Az egyes gyakorlatok közt tartson 30-60 mp, a sorozatok közt pedig 5 perces szünetet.
1. gyakorlat
Vegyen mindkét kezébe egy-egy súlyzót. Karjait tartsa a teste mellett, a tenyerei előre nézzenek, felkarjait teste mellett tartva alkarjait hajlítsa be úgy, hogy a súlyzókkal érintse meg a vállait. Lassan engedje vissza a karjait a combjai mellé. Ez a gyakorlat a bicepszet edzi.
Változat: Edzhet egy súlyzóval is, ez esetben az egyik kar hajlításával és nyújtásával végezze a gyakorlatot, majd folytassa a másikkal ugyanannyi ismétlésszámmal.
2. gyakorlat
Húzza ki magát, álljon vállszéles terpeszbe, a lábfejei legyenek párhuzamosak egymással. Nyújtsa előre a karjait vállmagasságban, a tenyerei befelé nézzenek. A fenekét tolja lefelé guggolásig, miközben behajlítja a térdét, közben figyeljen arra, hogy a háta egyenes maradjon. Tartsa meg röviden a legmélyebb pozíciót, majd újra emelkedjen fel.
Az, hogy a mély térdhajlítás, vagyis a guggolás károsítja a térdízületet, tévhit. Valójában sokkal egészségesebb gyakorlat a térd szempontjából, mint a fél térdhajlítás, vagyis a részleges guggolás, amelynek során a feneket csak a térd vonaláig engedik le.
Ezzel a súlyzós gyakorlattal a far- és combizmait edzheti.
3. gyakorlat
Álljon egyenesen, egyik kezében tartva a súlyzót hajlítsa be a karját hátul a nyakához úgy, hogy a könyöke felfelé mutasson. Ebből a pozícióból az alkarját nyújtsa felfelé anélkül, hogy a felkarja elmozdulna. Lassan ismét hajlítsa be a karját. A megfelelő ismétlésszám után a másik karjával is végezze el a gyakorlatot.
Ezzel a gyakorlattal a tricepszét edzheti.
Változat: Ha túl nehéznek érzi ezt a gyakorlatot, akkor a súlyzót tarthatja mindkét kezével, egyszerre hajlítva és nyújtva a karjait.
4. gyakorlat
Vegyen egy-egy súlyzót mindkét kezébe, tartsa azokat a feje mellett oldalt úgy, hogy az alkarja a felkarjával derékszöget zárjon be. Lassan tolja felfelé a súlyzókat, amíg a karjai kiegyenesednek. Majd lassan újra hozza le a karjait derékszögig. Figyeljen oda arra, hogy közben a felkarjai ne süllyedjenek vállmagasság alá.
Ez a gyakorlat a váll izmainak edzését szolgálja.
5. gyakorlat
Feküdjön hanyatt. A térdeit hajlítsa be annyira, hogy a talpai a talajon legyenek. A súlyzókat tartsa maga előtt, enyhén emelje meg a felsőtestét, majd engedje vissza, de anélkül, hogy visszafeküdne a talajra. Ebből a helyzetből kiindulva végezze a következő hasprést.
Ezzel a gyakorlattal elsősorban a hasizmok edzhetők.
Változat: Csak egy súlyzót fogjon mindkét kezével, emelje azt a feje fölé és így tartva végezze a haspréseket.
6. gyakorlat
Tartsa oldalt a karjait vállmagasságban. Lépjen előre támadólépésbe, miközben az elöl lévő combja és lábszára derékszöget zár be. A hátsó lábánál ez a szög nyugodtan lehet valamivel nagyobb. Előrelépés közben zárja össze a súlyzókat a mellkasa előtt.
Ezzel a gyakorlattal a karizmai mellett a far- és combizmait is edzheti.
7. gyakorlat
Helyezkedjen el vállszélességű terpeszbe, enyhén hajoljon előre, kb. 45 fokos szögben, közben figyeljen arra, hogy a háta egyenes maradjon. A karjait tartsa lazán a teste mellett lógatva a súlyzókkal. Majd ebből a pozícióból húzza hátra a karjait úgy, hogy a lapockái közelítsenek egymáshoz. Addig emelje a karjait, amíg a két felkarja a vállával egy vonalba kerül. Közben az alkarjai legyenek behajlítva 90 fokos szögben.
Ezzel a gyakorlattal a vállait edzheti.
Változat: Ne hajlítsa be a karjait emelés közben, hanem tartsa őket egyenesen kifelé.
8. gyakorlat
A jobb lábával lépjen támadóállásba, ezt a térdét közben hajlítsa be. A bal lába legyen nyújtva. Hajoljon annyira előre, hogy a hátsó lábával egy vonalba essen a háta. Támaszkodjon a jobb kezével a jobb combjára. A bal karját behajlított könyökkel emelje hátra felfelé, amíg a felkarja eléri a vízszintest. Innen lendületesen hajlítsa hátra az alkarját is vízszintesig, majd engedje vissza, miközben a felkarja pozícióját tartsa. Ismételje meg többször ezeket a mozdulatokat, majd végezze el ugyanezt a másik oldalon is.
Ezzel a gyakorlattal a tricepszét és a háta felső részén elhelyezkedő izmokat edzheti.
9. gyakorlat
Emelje fel a karjait vállmagasságba, és tartsa az alkarjait felfelé úgy, hogy a felkarjaival derékszöget zárjanak be. Vezesse a behajlított karjait egyszerre a mellkasa elé párhuzamos helyzetig, majd nyissa szét újra.
Ezzel a gyakorlattal a mellizmait edzheti.
Változat: Fordítsa a kiindulási pozícióban a karjait úgy, hogy a tenyerei előre nézzenek. Hajtsa lefelé az alkarjait előre úgy, hogy azok is vállmagasságba kerüljenek. Ezzel a gyakorlattal elsősorban a váll izomzatát edzheti.
10. gyakorlat
Lógassa a karjait lazán a teste mellett. Emelje a karjait nyújtva felváltva a mellkasa elé. Közben a tenyere lefelé mutasson.
Ez a gyakorlat a vállizmokat edzi.
Változat 1.: Egyszerre is emelheti a karjait.
Változat 2.: Ne a mellkasa elé emelje a karjait, hanem oldalra vállmagasságba egyszerre mindkettőt. A karjai és a válla egy vonalba essen.
11. gyakorlat
Helyezkedjen el egy polifoamon négykézláb helyzetbe. Nézzen lefelé, hogy a nyaka a gerincoszlopa többi részével egy vonalba essen. Vegyen súlyzót a bal kezébe és nyújtsa előre a karját. A jobb lábát nyújtsa ki egyenesen hátra, hogy a lába, karja és háta egy vonalba essen. Közben feszítse meg a hasizmait, ne homorítson!
Tartsa ezt a pozíciót néhány másodpercig, majd lassan térjen vissza négykézláb helyzetbe. Ismételje meg néhányszor a gyakorlatot, majd váltson át a másik oldali kézre és lábra, és azokkal is ismételje meg.
Ezzel a gyakorlattal a kar, a váll, a derék és a has izmait edzheti.
12. gyakorlat
Ezt a gyakorlatot álló helyzetben végezze. Nyújtsa ki mindkét karját egy-egy súlyzót tartva vállmagasságba oldalra. A tenyerei lefelé nézzenek. Figyeljen oda az egyenes testtartásra, feszítse meg a hasizmait. Írjon le a súlyzóval kis köröket hátrafelé. Kb. 1 percig végezze a gyakorlatot.
Ezzel a gyakorlattal a vállát, illetve a karját edzheti.
WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Hanteltraining: Die 12 besten Übungen (Gesundheit)