Nem mindegy, hogy mikor tornázunk? Egy tanulmány szerint: nem, a testedzésre vannak optimális napszakok. A kutatás azt is kimutatta, hogy különösen a nők esetében a reggeli vagy esti edzés más-más eredményeket hoz. Ráadásul az eredmények nem azonosak a nőknél és a férfiaknál.

A kutatók egy 30 nőből és 26 férfiból álló csoportban követték nyomon a testmozgás előnyeit, akik reggel 6 és 8 óra között, vagy este 18:30 és 20:30 között sportoltak. Valamennyi résztvevő egészséges, nem dohányzó, sportos személy volt.

A résztvevők a Dr. Arciero által kidolgozott PRISETrusted Source (protein ingerlés kombinált ellenállás funkcionális, intervallum sprint, nyújtás, állóképesség gyakorlat) fitnesz paradigma szerint edzettek. Paul J. Arciero a tanulmány vezető szerzője és a New York-i Skidmore College Egészségügyi és Humánfiziológiai Tudományok Tanszékének professzora.

Minden résztvevő egy megtervezett egészséges étkezési tervet követett

A táplálékbevitel hasonló volt a reggeli és az esti csoportokban. A tanulmány szerzői számos eredményt mértek, beleértve az izomerőt, az állóképességet, a testösszetételt, a szisztolés/diasztolés vérnyomást, a légzésszámot és a hangulati állapotokat, valamint a táplálékfelvételt.

"Először bizonyítjuk be, hogy a különböző napszakban történő edzések jelentősen megváltoztatják a nők és férfiak hangulati állapotát" - mondta Dr. Arciero. A délután edző nők hangulata sokkal többet javult, mint a reggeli edzéseknél.

Önmagában a vizsgált férfiak hangulati állapota jobban javult, mint a nőké. Úgy tűnt, hogy a testmozgás jelentősen csökkentette a feszültséget, a depressziót és a haragot a férfiaknál a napszaktól függetlenül.

Minden résztvevő javulást mutatott minden területen a 12 hetes próba után

De azok a nők, akik reggel edzettek, több zsírt - ezen belül is több hasi zsírt - veszítettek, nagyobb mértékben csökkent a vérnyomásuk, és nőtt az alsótest izomzatuk.

Azok a nők, akik este edzettek, nagyobb javulást tapasztaltak a felsőtestük izomerejében, a hangulatukban és jóllakottságukban.

Azok a férfiak, akik a nap bármely szakában sportoltak, javították fizikai teljesítményüket. Az esti testmozgást végző férfiaknál a torna jótékony hatással volt a szívre és az anyagcserére, valamint csökkentette a fáradtságot.

Dr. Arciero megjegyezte, hogy a nők és férfiak „közvetlen összehasonlítása” nem volt a tanulmány célja. Azonban – tette hozzá –, a nők és a férfiak közötti különbségek a neuromuszkuláris funkciók, a kapillárissűrűség, az éhségreakciók és a zsíranyagcsere eltéréseire vezethetők vissza. A pontos mechanizmus még nem világos, de összefügghet a napközbeni edzés neurohormonális-pszichológiai hatásaival, mint stresszoldással, amely kedvezően befolyásolja az alvás minőségét.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: The best exercise time is different for men and women, study finds (Medical News Today)