Tippek a biztonságos szánkózáshoz

Most, hogy a tél közepén járunk - és az ország nagy részén hó is esett -, megannyi mókára nyílik lehetőség a gyerekek és a felnőttek számára is. Sokan hóembert építenek az első hóból, a gyerekek hógolyóznak, mások korcsolyázni mennek, de talán a legnépszerűbb kikapcsolódás ilyenkor a szánkózás, aminek sok különféle stílusát választhatjuk.

A klímaváltozás következtében egyre enyhébbek a telek, egyre ritkábban esik a hó és még ritkábban marad is meg. Így azokat a ritka alkalmakat, amikor lehetőség van havas programokra, igyekszik mindenki kihasználni. Ilyenkor télen a környező dombok hirtelen megtelnek emberekkel, akik szorgalmasan húzzák fel újra és újra szánkójukat, hogy ismét lecsúszhassanak rajta. Ha úgy hozza kedvünk, hogy szánkózni megyünk, vagy csak a gyerekeinket visszük el a havas lejtőkhöz, érdemes átgondolnunk pár dolgot a biztonság kapcsán.

Nem kell eltúlozni a biztonsági intézkedéseket, de be kell látni, hogy sok olyan sérülést szerezhetünk szánkózás közben, ami később megkeserítheti a napjainkat a munkahelyen vagy az iskolában. Tegyük meg az óvintézkedéseket, hogy elkerülhessük ezeket. Cikkünkben hasznos tanácsokat gyűjtöttünk össze szánkózni készülőknek.

Válasszon biztonságos csúszópályát!

Maradjunk távol az utaktól! Ez az első és legfontosabb szabály. Sokan csak leszánkóznak az első dombról, ami az útjukba akad, de ha a lejtő alján egy úttestre sodródik a szánkó, akkor az bizony bajt okozhat. Havas, vizes, jeges, latyakos úton az autók is nehezebben fékeznek, érdemes tehát nyugodtabb helyeken szánkóznunk, ahol távol vagyunk a forgalomtól.

Nézzük meg, mi van a lejtő alján!

A következő szabály, hogy figyeljünk rá, mi van a lejtő alján. Lesiklás előtt nagyon fontos meggyőződnünk arról, hogy a kiszemelt pályán vagy a lejtő alján nincs-e valami akadály (például egy fa, egy kerítés stb.). Egy felgyorsult szánkóval roppant fájdalmas bárminek nekimenni. Csak akkor szabad lesiklani, ha sem a pályán, sem a lejtő alján nincs semmilyen akadály.

Legyünk körültekintőek!

Ha épp nem siklunk lefelé, vagy ha mi magunk egyáltalán nem is szánkózunk, a domboldalakon akkor is figyeljünk mindkét irányba, hiszen a szánkó általi gázolás is súlyos sérüléseket okozhat.

Védjük a kezeinket!

Mindenképpen viseljünk kesztyűt, miközben szánkózunk, hiszen a hó alatt és a hóban sok minden felhorzsolhatja a kezünket, ha véletlenül elesnénk.

Használjon megfelelő szánkót!

A megfelelő szánkó használata sem elhanyagolható szempont.

Sokan házilag tákolt "szánkókkal" csúsznak le. Nejlonszatyrokon lecsúszva csodálkoznak azon, hogy fáj az ülepük, vagy gumiabroncsba ülve lepődnek meg rajta, hogy a domboldal felénél már háttal a célnak csúsznak. Ezek az eszközök irányíthatatlanok, használatuk veszélyes, komoly és nagyon fájdalmas sérüléseket okozhat.

Az igazi szánkók nem túl drágák, és amellett, hogy (a szabályok betartása mellett) biztonságosabbak, legtöbbször gyorsabbak is, mint a házi variációk.

Tanítsuk meg gyermekeinknek is a szánkózásra vonatkozó biztonsági szabályokat!

(DRportal/WEBBeteg)