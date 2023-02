Féléves kislány életét mentették meg Szegeden

Az egész világon egyedülálló az immár újszülötteken és néhány hetes csecsemőkön, illetve nagyobb gyermekeknél is alkalmazott gégeműtéti eljárás, amelyet az elmúlt években Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és szakmai csoportja alakított ki.

Az innovatív beavatkozás egylépésben nyújt megoldást azoknak a gyerekeknek, akik öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdenek. Ez az eljárás segített nemrég egy mindössze féléves, román kislányon is.

Maria koraszülöttként jött a világra. Lélegeztetést igényelt, ami miatt gégeszűkület alakult ki nála. Gégeszűkületről beszélünk, amikor a gége átmérője valamely okból csökken, így a bejutó levegő mennyisége kevesebb. A légúti szűkület lefolyását részben mértéke, részben a kialakulás sebessége határozza meg. A problémát más és más dolgok okozhatják felnőtteknél és gyerekeknél, a következmény viszont mindkét esetben ugyanaz: kevesebb levegő/oxigén kerül a tüdőbe. A szűkület okozta, jelentős nehézlégzés gyakran légcsőmetszést igényel, így volt ez Mariánál is.

Ám ez a beavatkozás megnehezíti azt, hogy az adott kisgyermek teljes értékű életet élhessen, ilyenkor ugyanis a légcsőbe egy hajlított műanyag csövet vezetnek a légáramlás közvetlen biztosítására, az orr és a torok kikerülésével. Mindezt tartós gépi lélegeztetés esetén, az intubációs tubus kiváltására alkalmazzák, mivel annak tartós használata sérüléseket okozhat. A légcsőmetszést követően a kislány szülei olyan megoldást kerestek, amellyel mindez elkerülhető.

Ma már akár újszülötteken is sikeresen végre tudják hajtani az eljárást

Így találták meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikát, ahol most már büszkén mondhatom, jó néhány éve alkalmazzuk azt az egész világon innovatívnak számító beavatkozást, amely egylépésben képes megoldást nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdenek – ismertette az esetet Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója, az SZTE rektora.

Prof. Dr. Rovó László hosszú évtizedek óta dolgozik munkacsoportjával egy kedvezőbb életminőséget eredményező műtéti megoldáson. A lépésről lépésre fejlesztett eljárást – amelyhez a rohamosan fejlődő technológia és tudomány is nagyban hozzájárult – már több neves amerikai szaklapban publikálták. Ahhoz, hogy a papírra vetett elméleti tudás a gyakorlatban is működjön, kooperálni kezdtek számos nemzetközileg is elismert egészségügyi szakértővel és intézménnyel.

A siker érdekében egy jól működő csapatot alakítottak ki a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet munkatársaival. Többek között ennek köszönhető, hogy ma már akár újszülötteken, néhány hetes csecsemőkön és nagyobb gyermekeken is sikeresen végre tudják hajtani az eljárást.

Hosszú évekbe telt, mire kikísérleteztük ezt az eljárást, mindebben a folyamatosan fejlesztett elméleti tudásunk és a gyakorlati technikák, a technológia és a tudomány fejlődése segített. Ennek köszönhetően ma már pontosan tudjuk: melyik beteget hogyan, milyen módon kell kezelni annak érdekében, hogy célzott megoldást biztosítsunk a számára – mondta el az SZTE rektora.

Miután a kislány Szegedre került és elvégezték rajta a megfelelő vizsgálatokat, kiderült, hogy nemcsak egy gége gyűrűporc fejlődési rendellenesség eredetű szűkületről van szó, hanem a születését követő beavatkozások közben létrejött, további két szűkületet is orvosolni kellett. Ezek a légcső alsó szakaszáig lezárták a légutakat, három részen. Ezt a problémát oldották meg a már említett egylépéses beavatkozással, amit a szegedi, professzionális team hajtott végre.

Az SZTE SZAKK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is fontos szerepet játszik az öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdők életében. A cél a már meglévő eljárások továbbfejlesztése. Prof. Dr. Rovó László kiemelte: ehhez a Szegedi Tudományegyetem stabil és folyton bővülő kapcsolatrendszere is nagyban hozzájárult és a későbbiekben még több lehetőséget biztosít majd nemcsak a kutatás, a gyógyítás, hanem az oktatás területén is.

