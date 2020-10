Gyújtsunk gyertyát a szervdonáció és transzplantáció világnapján

Idén szeptemberig 11 100 szervátültetés történt Magyarországon, ezen belül 1100 májtranszplantáció. A vesetranszplantációs program 1973-ban indult a SOTE I. sz. Sebészeti Klinikán, dr. Perner Ferenc vezetésével. 1979-ben Szegeden, 1991-ben Debrecenben és végül 1993-ban Pécsett is megkezdődött a program. 1994-ben megnyílt Budapesten a Transzplantációs és Sebészeti Klinika, és a következő évben megindult az azóta is sikeresen működő májtranszplantációs program.A klinikán programszerűen szív-, tüdő-, vese-, valamint kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetést is végeznek. Az első szívátültetést 1992-ben hajtotta végre dr. Szabó Zoltán professzor a budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinikán. A kombinált vese- és hasnyálmirigy-beültetést 1998-ban dr. Kalmár Nagy Károly kezdte meg a pécsi Sebészeti Klinikán, 2004 óta Budapesten is történik ilyen beavatkozás. 2013-ban Magyarország belépett az Eurotranszplantba. Tüdőátültetés 2015 decembere óta történik Magyarországon. Elindításáért, feltételeinek megteremtéséért 10 évig küzdöttek Lang György és Rényi-Vámos Ferenc professzorok.