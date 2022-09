Mi az a családállítás, és hogyan zajlik?

A trauma többgenerációs hatása=a hosszú távú hatás: A családállítás szerint bármi is történt egy családban, az kihatással van arra, ahogyan gondolkodunk, érzünk és viselkedünk. Egy egyén gyásza, félelme vagy haragja pedig az egész családra hatással lehet. Mivel a családi rendszer a morfogenetikus mezőben kapcsolódik össze – amiről a következőkben lesz szó –, ezért a család minden tagja érezheti azoknak a dolgoknak a hatását, amelyek előttük az egyes családtagokkal történtek. Morfogenetikus mező: A morfogenetikus mező a családállítás szerint egy energiamező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Ez a csoport lehet egy család, egy közösség, egy ország vagy akár a világ teljes lakossága. Mivel ez az energiamező tartalmazza a csoport összes tudását, segíthet megérteni problémáink forrását, még akkor is, ha senki nem mondta el nekünk a tényeket, és egyfajta kezelési formaként szolgálhat a mögöttes problémákra, amelyekkel az egyén szembesülhet. A szeretet parancsai: Hellinger szerint a szeretet két legfontosabb és legalapvetőbb rendje az, hogy (1) egy csoporton belül mindenkinek azonos jogai vannak az összetartozásra, arra, hogy mindig oda tartozzon és (2) mindenkinek, aki a csoporthoz tartozik, meg kell adni a neki megfelelő, jogos helyet. Kizárt családtagok: Azt gondolhatjuk, hogy egy család soha nem zárna ki egy családtagot sem a soraiból, de sajnos ez nagyon gyakran és többféle formában is megtörténik. A családállításban a kirekesztettekről azt gondolják, hogy hatással vannak a többi családtagra, még akkor is, ha a család már nem érintkezik velük. Néhány példa a kizárt családtagokra: Elvetélt vagy abortált babák

Csecsemők vagy gyermekek, akiket örökbe adtak

Halál a családban, különösen, ha valaki fiatalon halt meg

Volt házastársak és korábbi partnerek megelőző kapcsolatokból

Családtagok, akik különböző okok miatt, beleértve a traumát is, már nem érintkeznek a család többi tagjával Ezek a kirekesztett családtagok továbbra is hatással lehetnek a többi családtagra. Ha a háztartásban egy másik személy átveszi a helyüket, ez a személy gyakran átveszi és tovább viszi a kirekesztett érzelmi küzdelmeit, függőségeit vagy akár testi betegségeit is. Ösztön a kötődésre: A családállítás ezt a törekvést azonosítja a legnagyobb befolyásoló tényezőként a családi kapcsolatainkban. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tartozik a családhoz, mindent meg fog tenni azért, hogy elnyerje az összetartozás érzését. Rejtett lojalitás: Egy családon belül mindannyian lojálisak (hűségesek) vagyunk. A családállítás elmélete szerint néha lojálisak lehetünk olyan családtagokhoz is, akik már jóval előttünk haltak meg, vagy olyan családtagokhoz is, akikkel az előző generációkból még soha nem találkoztunk. Ezek a rejtett lojalitások és kapcsolatok arra késztethetnek bennünket, hogy olyan mintákat kövessünk, olyan szokásokat alakítsunk ki, akár olyan egészségtelen döntéseket hozzunk, amelyeket a rendelkezésünkre álló tényszerű információk alapján ésszerűen nem értünk, nem tudunk megmagyarázni. A családállítás segíthet megértenünk, hogy ezek a lojalitások hogyan hajtanak bennünket, így eltérő döntéseket hozhatunk, mint elődeink, ezáltal elkerülhetünk potenciálisan traumatikus eseményeket.