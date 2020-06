Robbanó fej szindrómáról beszélünk, ha a beteg visszatérő tünete, hogy elalvás után felriad egy robbanásszerű hanghatásra, amelyet rendszerint valamilyen jellegzetes fényhatás is kísér. Egy ritka betegségről van szó, amely az alvászavarok közé sorolható. Tudnivalók a robbanó fej szindrómáról.

A robbanó fej szindróma fogalma az utóbbi években jelent meg, elsősorban az interneten. A szindrómát először 1920-ban jegyezték le, de az orvosi irodalomban csak elvétve találni róla beszámolókat, mivel igen ritka kórkép, Magyarország alvásmedicinában legtapasztaltabb neurológusai sem találkoztak még vele. Mik lehetnek a robbanó fej szindróma kiváltó okai? A jelenséget vizsgáló neurológusok egy része úgy véli, hogy a robbanás a halántéklebenyben bekövetkező apró rohamok eredménye, mások a középfülben hirtelen bekövetkező változásokkal hozzák összefüggésbe, de bizonyítható oka nem ismert. A kórképet a mélyalvás zavarának tekintik, a parasomniák közé sorolják, mint az alvajárást vagy rémálmokat. Bővebben Az alvászavar és típusai Az egészséges alvásnak jól meghatározott szerkezete van, N(on)REM és REM szakaszok váltják egymást, egy-egy ilyen ciklus 1,5-2 óráig tart, és az éjszakai alvás során 3-5 ilyen alvásciklus alakul ki. A NREM szakasz négy, fokozatosan mélyülő fázisból áll, melyeknek jellemző jelei vannak az alvás közben végzet EEG (elektroencephalographia) vizsgálat során. Ezt követi a REM-fázis, azaz az álom fázis. A REM (Rapid Eye Movement) fázis alatt a legmélyebb az alvás, ilyenkor álmodunk, miközben a vérnyomás, szívfrekvencia növekedik, a szemek mozognak.

Hirdetés

A robbanó fej szindróma tünetei

A robbanó fej jelenség az alvás első harmadában, a mély álomba való zuhanás előtt következik be. Ebből az alvásszakaszból ébred a beteg arra, hogy bombarobbanás-szerű hangot hall az agyában, amit gyakran fény is kísér. A hallott hangok változatos formában jelentkezhetnek: mintha valaki a nevét kiabálná, vagy mintha egy teljes étkészlet tört volna mellette darabokra, vagy egy repülőgép robbant volna fel a közelben. Többen pisztolylövésként, mennydörgésként, fülsüketítő fémes hangként, összeütődő cintányérok hangjaként vagy ajtócsapkodásként írták le. A zörej csak néhány másodpercig tart, és ahogy az érintett felébred, abban a pillanatban meg is szűnik.

A szindrómában szenvedők elbeszélése szerint a hanghatás nem minden éjszaka jelentkezik, időnként hónapok is eltelhetnek két "robbanás" között.

Hogyan kezelhető?

A szindrómáról valójában kevés a megbízható információ, mivel nem veszélyes, nincsenek drasztikus hatásai, így a betegek nagy része nem fordul orvoshoz. Ami a dokumentált esetekből kirajzolódik, hogy elsősorban az ötven év feletti nők szenvednek tőle, de van esetleírás tízéves kisfiúról is. A szenvedő alanyok szerint ez az alvászavar megjelenése főleg nagyon stresszes és kimerült időszakokhoz köthető.

Ezt olvasta már? A stressz következményei

A szindróma egy ismert betegséggel sem hozható kapcsolatba, nem jár semmilyen következménnyel, ezért jelenleg nem kezelik. Másodlagos alvászavar azonban előfordulhat tőle, hiszen a nagy zajtól való félelem miatt elalvási nehézségek léphetnek fel az ebben szenvedőknél.

Amennyiben stressz áll a háttérben, érdemes megtanulni lazítani: olvasással, jógával, relaxáló zenével vagy lefekvés előtti forró (de ne nem túl forró!) fürdővel, mézes tejjel, nyugtató teával. Ha krónikus alváshiánnyal küzd a robbanó fej szindrómában szenvedő, kiegyensúlyozottabb napi rutint kell kialakítania, minimum hat óra alvással.