Az Esőemberkék nem rosszak, csak másak

Az autista gyerekeket nevelő családok helyzete nagyon nehéz. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a szűkebb család megbirkózik a szakorvos által kimondott diagnózissal. A tágabb család viszont nehezebben fogadja el az autista gyermek másságát. Ha súlyosak a tünetek, például nehezen alkalmazkodnak a megszokottól eltérő helyzetben, nehezen viselik el az idegeneket, túlmozgásosak, nem játszanak a rokon gyerekekkel, akkor a rokonok sokszor kioktatják a szülőket, nevelési hibaként róják fel a gyerek furcsaságait. Sajnos ezt tapasztalom én is a férjemmel. Így a család egyre jobban elszigetelődik. A legnehezebb helyzetben az anyák vannak. Ránk hárul szinte minden, a napi tevékenységek során a gyermekünk körül, ami nagyon sok türelmet, és hatalmas szeretet kíván. A családtagok azt sem tudják igazából, hogy olykor az iskolába is körülményes elindulni az autista gyermekünkkel. A lelkiismeretes szülők külön fejlesztésekre, terápiákra viszik a csemetéjüket, és a számukra elfogadható ebédet főzik, vagyis minden csak a gyerekről szól. A barátok elmaradnak, nincs idő, lehetőség a kikapcsolódásra, így a kapcsolatok beszűkülnek az életünkben. Ezen a helyzeten szerintem lehetne segíteni, ha több szülőcsoport működne. A sorstársak támaszt, segítséget nyújthatnának egymásnak. Speciális helyzetben vannak a testvérek is. Nehéz megbirkózniuk azzal, hogy az autista testvérükkel sokkal többet foglalkozunk, hiszen az ő igényeik körül forog minden. Olykor pszichológus segítségére van szükség az egészséges gyermek számára is, akik alapvetően nagyon szeretik „beteg” testvérüket. A nyugodtabb pillanataikban, óráikban játszani is képesek velük.