4 dolog, ami merevedési zavart okozhat

A szexualitás összetett folyamat. Az egészséges ember nemi élete normális életfunkció. Egészséges életmóddal, táplálkozással, rendszeres sportolással és mozgással kedvezően befolyásoljuk mind testi, mind lelki egészségünket, ezzel pedig szexuális életünket, mivel a szexuális működést testi, valamint pszichés tényezők befolyásolják.

Testi, lelki betegségek esetén szexuális zavarok is előfordulhatnak, melyek közül férfiak esetében a merevedési zavar (erektilis diszfunkció) a leggyakoribb.

Az alábbi dolgok hozzájárulhatnak a merevedési zavar kialakulásához

1. Betegségek

2. Gyógyszerek mellékhatásai

vérnyomáscsökkentők (béta-blokkolók, vízhajtók, ACE-gátlók)

antidepresszánsok

nyugtatók, stb.

Hirdetés

3. Életmódbeli tényezők

alkoholfogyasztás

dohányzás

kábítószer fogyasztás

stressz

mozgásszegény életmód

A szív-érrendszeri betegségek, a zsíranyagcsere zavarok esetén főként az egész szervezetet érintő érkárosodás okoz merevedési zavart. A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer fogyasztás szintén károsítja az ereket, így a nemi szervek ereit is. Cukorbetegeknél szintén szerepet játszik az érkárosodás, de emellett a diabétesz egyik szövődménye a sokidegkárosodás, a polyneuropathia is hozzájárul a szexuális zavarok kialakulásához. Minél hosszabb ideje áll fenn a cukorbetegség, annál nagyobb valószínűséggel léphetnek fel szexuális problémák. Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is előfordulhatnak különböző mechanizmusú szexuális problémák.

4. Pszichés tényezők

A szexuális vágy hiányának hátterében a szervi okokon kívül pszichés okok is állhatnak. A stressz és a szexuális élet között nagyon szoros a kapcsolat. A pszichés és a fizikai stressz stresszhormonok képződését válthatja ki a szervezetben, mely kedvezőtlenül hat a nemi életre a szexhormonok termelődésének csökkenése révén.

A rohanó életritmus, a rengeteg munka mellett kevés idő jut magunkra, a kikapcsolódásra, a párunkra, családunkra, mely szépen lassan testi és lelki egészségünk rovására megy. Idővel ördögi kör alakulhat ki, a létrejött szexuális zavarok miatt kudarctól való félelem jelentkezhet, a szexuális kapcsolatok kerülése. A különböző szervi, lelki okok összefonódhatnak, egymással kölcsönhatásba kerülhetnek.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos