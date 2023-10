Nem csak méhnyakárkot okozhat a HPV - Prof. Dr. Tamás Lászlóval beszélgettünk

Végzettségek: 1984 - Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

1988 - Fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

1999 - Audiológia szakvizsga

2004 - Foniátria szakvizsga

1999-ben az orvostudományok kandidátusi (PhD) fokozata

2011-ben Habilitációs fokozat Külföldi tanulmányok, továbbképzések: 1994. szept. 14. - nov. 11. Roswell Park Cancer Institute (NY. Buffalo)

2000 - Barcelona, State of art, update of rhinology

2001 - Maastricti Egyetem: Vertigo differenciáldiagnosztikai kurzus

2005 - Istanbul, Medical treatment in the inflammation of ENT

2008 - München, Course on „ Vestibular and ocular motor disorders”

2009 - Berlin, Treatment strategies for upper respiratory disease

2013 - Paris Surgical training at Ecole Eurpéenne de Chirurgie Paris, France

2014 - London, Cochlear Implant Surgical Training, Temporal Bone Lab in Guy’ Hospital London

2015 - Sydney-Visiting Implant Specialists to Australia (VISTA) Symposium in Sydney, Australia

2017 - Madrid, TranOral Endoscopic UltraSonic Surgery (TOUSS)

2017 - Hamburg Robot (TORS) és Pajzsmirigysebészet Munkahelyek: 1984-1987: Szent László Kórház, Fül-Orr-Gégészeti Osztály

1987-1998: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika, osztályvezető tanársegéd 1998-tól

1998-tól 12 éven át - Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza, Fül-Orr-Gége Osztály, osztályvezető főorvos

2009-től Kelen Kórház Kft. fül-orr-gégész

2012-től SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, igazgató egyetemi tanár Tagságai: Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének elnöke

Magyar Fej-nyaki Onkológia Társaság (elnök)

European Head and Neck Society vezetőségi tag (Member of the Board)

Confederation of European Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery (Member of the Board)

Danube ENT Society, elnök

Academy of American Otorhinolaryngologiest

European Association for Cancer Research

Amerikai – Magyar Orvostársaság (HMAA)

Magyar Tinnitus Társaság Kiemelt szakterülete: Garat-, szájüreg és gégerákok, tumormarker-kutatás, a daganatok kimenetelét befolyásoló genetikai tényezők, tumorok lézersebészeti gyógyítási lehetőségei, belső és középfül betegségei, fülzúgás.