Nők ezreinek életét mentheti meg az új teszt

A két tesztből álló - részben otthon is elvégezhető - méhnyakrák megelőzési módszer forradalmasíthatja a szűrést, és nők ezreinek életét mentheti meg. A magyar fejlesztőcég kampányához Szentesi Éva, Liptai Claudia és Ónodi Eszter is csatlakozott.

A méhnyakrák a 4. vezető daganatos halálok a világban: évente mintegy 500 ezer ember haláláért felelős. Csak Magyarországon 1300 új esetet diagnosztizálnak az orvosok, és félezer nő veszíti életét a betegség következtében. A méhnyakrák elsősorban a fiatal-középkorú nőket támadja, és 15 évvel hamarabb jelentkezik, mint a mellrák. A betegséget az esetek döntő többségében a Humán papillomavírus (HPV) fertőzés okozza, ami sokszor hosszú ideig semmilyen tünetet nem mutat. Ezért is van különösen nagy jelentősége a korai diagnózisnak és a rendszeres szűrésnek.

Nem mindegy azonban, hogy milyen szűrővizsgálatról van szó

A statisztikák szerint ma minden második rákos eset olyan nőnél fordul elő, aki jár szűrésre, és a rákos esetek harmadában - a rendkívül súlyos betegség ellenére - negatív citológiai eredményt kapott. Pedig a citológiai rákszűrés feladata az lenne, hogy még a rák kialakulása előtt találja meg a problémát.

Ma már szerencsére elérhető egy gyorsan, egyszerűen, fájdalommentesen elvégezhető, megfizethető és rendkívül megbízható eredményt adó módszer is.

„A megelőzés és az edukáció a rákgyógyítás egyik legfontosabb pillére. A fiatalabb generációknak is tudniuk kell, hogyan előzhetik meg a bajt, mert a rákkal akkor vehetjük fel a harcot a leghatékonyabban, ha még akkor szembenézünk vele, amikor egészségesek vagyunk” – mondta Szentesi Éva, akit szintén méhnyakrákkal diagnosztizáltak, és immár négy éve tünetmentes. „Én túléltem a betegséget, és azt szeretném, ha minél kevesebben kerülnének olyan helyzetbe, amilyenben én voltam.”

A Neumann Diagnostics 1998 óta Humán papillómavírus-diagnosztikával foglalkozó szakembereinek módszere minden eddiginél megbízhatóbb, kétlépcsős eljárás, amely a betegséget okozó HPV kimutatásán és egy speciális biomarker teszten alapul. Utóbbi modern eljárással szinte 100 százalékos biztonsággal megállapítható a betegség kockázata, már a kezdeti stádiumban is megbízhatóan mutatja ki a kialakuló rákot, így elegendő egy kisebb műtét a gyógyításhoz. Mindez egy ötéves munka, hatezernél is több magyar páciens és csaknem ötven magyar orvos részvételével folytatott klinikai kísérletsorozat eredménye. A két tesztből álló méhnyakrák megelőzési módszer a rákmegelőző esetek több mint 85 százalékát és a rákos esetek gyakorlatilag 100 százalékát képes azonosítani.

Fel kell venni a küzdelmet

„Az úgynevezett HPV DNS-tesztek legfontosabb előnye, hogy még a kóros sejtek megjelenése előtt kiderül, hordozza-e a páciens a HPV-t és ha igen, melyik típust” – magyarázta dr. Koiss Róbert, a Szent István Kórház szülész-nőgyógyásza, klinikai onkológus főorvosa. Aki pedig fertőzött, annak egy biomarker teszt javasolt. „A biomarker tesztekkel pontos képet tudunk kapni. Ezek a tesztek alkalmasak arra, hogy már a korai stádiumban - még mielőtt valódi daganatról beszélhetnénk - rávilágítsanak, létrehozott-e a vírusfertőzés rák előtti állapotot. Az érzékenységük nagyon magas a HPV pozitív minták esetében”– tette hozzá az osztályvezető főorvos.

„Bármennyire is ijesztő ez a hárombetűs szó, hogy HPV, be kell fejezni a struccpolitikát, és fel kell venni a küzdelmet. A méhnyakrákot okozó vírusok időben történő felfedezése hatékony fegyver a daganat megelőzése terén. A teszt hatalmas előrelépés, egyszerű és gyors segítség. Mostantól kezdve nincs kibúvó azok számára sem, akik eddig valamilyen oknál fogva nem jártak szűrésekre” – fejtette ki Liptai Claudia, aki Szentesi Éva és Ónodi Eszter mellett a Neumannn Diagnostics méhnyakrák elleni kampányának arca.

„A teszt tényleg nagyon gyors és egyszerű módja a HPV-szűrésnek, úgyhogy bárki nyugodtan elvégezheti otthoni körülmények között. Lássuk be: annyi felesleges dologra költjük a pénzt, egyszer egy évben ezt igazán megtehetjük magunkért. Főleg, ha családja, gyereke van valakinek – akkor egyenesen kötelessége. A HPV-szűrésen az életünk is múlhat” – figyelmeztetett Ónodi Eszter, aki maga is szintén elvégezte a tesztet.

A 2013-ban alapított Mályvavirág Alapítvány célja, hogy támogassa a méhnyakrák-megelőzését és segítse a rehabilitációban érinett nőket. Az alapítvány vezetője, Tóth Icó maga is átesett a betegségen. „Nem győzzük hangsúlyozni, milyen nagy dolog az, hogy a méhnyakrákot meg lehet előzni. A prevenció területe folyamatosan fejlődik, újabb és újabb lehetőségeket kapunk mi nők, hogy ne kelljen eljutnunk a legrosszabbig. Ez az új teszt is egy hatalmas lehetőség” - hangsúlyozta.

Aki nem jár szűrésre, az legalább egy otthoni HPV tesztet végezzen! Egyszerű és biztonságos válasz egy életbevágóan fontos kérdésre. Itt az ideje, hogy a nők a rákmegelőzés területén is a maguk kezébe vegyék a sorsukat!

