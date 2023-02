A női alhasi diszkomfort új megközelítése

Nem található olyan szerv a női testben, mely olyan gyakran gyulladna be, mint a petefészek vagy a hüvely. Éppen ezért a petefészek és hüvely gyulladása, illetve azok kezelése a XIX-XX. századi nőgyógyászat egyik leggyakoribb kórképét, illetve tevékenységét képezte.

Megtörtént, elkövettük mi, szakemberek azt a hibát, hogy a női kismedencei panaszokat (pl. fájdalom, folyás) mindig a petefészek és a hüvely gyulladásának szövődményeként diagnosztizáltuk (ami sok esetben igaz is), és minden esetben ennek megfelelően is kezeltük, akkor is, ha valójában nem ezek a betegségek álltak a tünetek mögött.

A diagnosztikai lehetőségek bővülésével (pl. molekuláris biológia, ultrahang) ezen egyoldalú szemlélet megdőlni látszik. Az új képalkotó vizsgálatoknak köszönhetően eredményesebb terápiát tudunk folytatni az alhasi panaszokkal jelentkező betegeknél.

Az esetek jelentős részében valóban petefészek- és hüvelygyulladás áll fenn az alhasi panaszok mögött, amik komoly betegségek, és kezelés hiányában súlyos szövődményekkel járnak.

Mikor beszélünk ténylegesen a petefészek gyulladásáról?

A petefészek-gyulladás biztosabb diagnosztizálásában napjainkban a bimanuális vizsgálaton kívül a laboratóriumi paraméterek (pl.: We, CRP) változása és a hüvelyi ultrahangvizsgálat segíti a nőgyógyászt a helyes diagnózis felállításában.

Egyre inkább tisztában vagyunk annak jelentőségével, hogy kizárólag a petefészek az a nemi szerv, mely félig a hasüregben foglal helyet. Ez azért van, mert a zavartalan peteérés egyik kritériuma az állandó hőmérséklet, és ez a hasüregben biztosított leginkább. Ennek a ténynek a megállapítása többek között az IVF-kutatásoknak köszönhető, melyek eredményei nagyban hozzájárultak hivatásunk napjainkban zajló szemléleti változásaihoz.

Ha a petefészek – akár a keringési rendszer vagy a nyirokkeringés által odajutott kórokozóktól, akár a méh üregébe felhelyezett IUD jelzőszála által feljutó baktériumok miatt – valóban begyullad, illetve gyulladás keletkezik, akkor a klinikai tünetek és ezzel a beteg panaszai (pl. láz, vérzészavar, fokozódó fájdalom), valamint az előbb említett laboratóriumi értékek és az UH-os kép is sokkal komolyabb annál, mintsem azt járóbeteg-ellátás körülményei között, lábon ki lehetne hordani. Főleg, hogy ez rövid időn belül többször is bekövetkezhet. Tehát bár a petefészek-gyulladás esetenként nehezen felismerhető, szegényes tünetekkel jelentkezik, a legtöbb esetben nem csupán diszkomfortot okoz, hanem enyhétől a súlyosig terjedő fájdalmat és egyéb komoly tüneteket.

A petefészek-gyulladás gyakorta megromlott partnerkapcsolat miatti alhasi panaszokkal jeletkezik (ugyanis sok esetben szexuális úton tejedő kórokozók okozzák), de a jeleket sokszor nehéz észrevenni. A betegség az orvos utasításait szigorúan betartva, orvosi, esetenként kórházi kezeléssel gyógyítható csak meg. A tünetek megszűnéséig a szexuális érintkezés kerülendő!

Az orvos által megállapított petefészek- és hüvelygyulladásokkal jelen cikkünkben nem foglalkozunk ennél részletesebben.

Cikkünk további részében arra próbáljuk ráirányítani a figyelmet, hogy az alhasi panszok mögött (bár ritkább esetben) más betegségek, kórállapotok is meghúzódhatnak.

Mi okozhatja még az alhasi diszkomfortérzést?

A női alhasi diszkomfortot sok esetben nem a petefészek gyulladása, hanem más betegség, kóros állapot okozza.

Feltehetően okozhatja a ciklussal összefüggő átmeneti anatómiai eltérés: meg nem repedt tüsző, funkcionális cysta, valamint hólyag- és végbél-rendellenességek (melyeket szükséges párhuzamosan kivizsgálni, mielőtt a diagnózist kimondanánk). Sokkal gyakoribb lehet azonban, hogy a problémát a kismedencei vér- és nyirokkeringés funkcionális változása (alhasi vérbőség, pangás, a kismedence artériás és vénás érrendszerének károsodása) miatt bekövetkező állapot okozza.

Ezen történésekről jelenleg még kevés információval rendelkezünk. Azonban az előzőekben említett laboratóriumi lehetőségek (nanotechnika, mikroszkóp), a képalkotó eljárások fejlődése (UH, CT, MRI) és a kettő összekapcsolása és értelmezése révén rövidesen közelebb jutunk a női kismedencei változások, kórállapotok helyes megítéléséhez.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász