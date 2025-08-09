Milyen hatással lehet az időjárás az epilepsziás betegekre?

Lehet-e összefüggés az időjárás, illetve bizonyos időjárási jelenségek és epilepsziás rohamok jelentkezése közt?

Az epilepsziás betegek igyekeznek megfigyelni, melyek azok a tényezők, amelyek rohamot válthatnak ki náluk. Többen számolnak be közülük arról, hogy bizonyos időjárási jelenségekkel összefüggést tapasztalnak. Egy kérdőíves felmérésben a betegek a stressz mellett az időjárás bizonyos paramétereit, illetve elsősorban annak változását jelölték meg a leggyakoribb kiváltó okként. Ez azonban jellegéből adódóan szubjektív megállapítás.

Lehet-e objektíven értékelni ezeket a személyes megfigyeléseket?

Az emberek hajlamosak fizikai és pszichés közérzetüket, bizonyos testi érzeteiket az időjárás számlájára írni, a véletlen időbeli egybeesést ok-okozati összefüggésként értékelni. Emiatt a kérdőíves felmérést óvatosan kell kezelni. Éppen ezért a Jénai Orvostudományi Egyetem Klinikájának kutatói dr. Florian Rakers vezetésével annak jártak utána, hogy valóban létezik-e objektíven megállapítható reláció.

Hirdetés

Valóban van összefüggés

Az epilepsziás rohamok során a beteg agyának bizonyos területein átmeneti, de ismétlődő elektromos zavar áll be, ami rohamokat okoz, melyek megnyilvánulhatnak néhány másodpercig tartó zavartságban, de akár percekig tartó, életveszélyes görcsrohamok formájában is. Ezt az átmeneti abnormális működést, fokozott elektromos aktivitást úgy is elképzelhetjük, mint egy agyban lezajló vihart elektromos kisülésekkel.

A kutatók minden olyan páciens egészségügyi dokumentációját átvizsgálták, akiket 2003 és 2010 között epilepsziás roham miatt szállítottak be a Jénai Orvostudományi Egyetem Klinikájára. Közülük azok adatait vonták be a kutatásba, akik spontán akut rohamot szenvedtek el, és pontosan megállapítható volt, hogy az mikor történt dátum szerint. Összesen így több mint 600 beteg adata került be a vizsgálatba. Az időjárásra vonatkozó adatokat a jénai Ernst Abbe Főiskola mérései szolgáltatták.

Az eredmények alapján az alábbi időjárási tényezők szerepe igazolódott: légnyomás, légnedvesség-tartalom, hőmérséklet:

Az epilepsziás roham rizikója a légnyomás csökkenésével nő. A legnagyobb a kockázat ebből a szempontból az időjárás-változás másnapján: a rizikó annál nagyobb, minél alacsonyabb volt előző nap a légnyomás, minden 10 hektopaszkálos csökkenéssel 14%-kal nő az epilepsziás roham kockázata. A kutatók megállapításai szerint az alacsony légnyomásra azok a legérzékenyebbek a betegek közül, akiknek ritkán vannak rohamai. Azoknál a betegeknél, akiket kórházba kerülésük előtt egy gyógyszerrel kezeltek, az összefüggés sokkal jelentősebb volt, mint azoknál, akik két vagy több gyógyszert szedtek betegségükre.

A legnagyobb a kockázat ebből a szempontból az időjárás-változás másnapján: a rizikó annál nagyobb, minél alacsonyabb volt előző nap a légnyomás, minden 10 hektopaszkálos csökkenéssel 14%-kal nő az epilepsziás roham kockázata. A kutatók megállapításai szerint az alacsony légnyomásra azok a legérzékenyebbek a betegek közül, akiknek ritkán vannak rohamai. Azoknál a betegeknél, akiket kórházba kerülésük előtt egy gyógyszerrel kezeltek, az összefüggés sokkal jelentősebb volt, mint azoknál, akik két vagy több gyógyszert szedtek betegségükre. A relatív páratartalom emelkedésével nő az epilepsziás roham rizikója. A férfiak és a 60 év alatti betegek körében ez az összefüggés különösen kifejezett. Azonban úgy tűnik, hogy a légnedvesség-tartalom hatása lassabban érvényesül, mint a légnyomásé, ugyanis csak a harmadik napon mutatkozik meg.

A férfiak és a 60 év alatti betegek körében ez az összefüggés különösen kifejezett. Azonban úgy tűnik, hogy a légnedvesség-tartalom hatása lassabban érvényesül, mint a légnyomásé, ugyanis csak a harmadik napon mutatkozik meg. A kutatók megállapításai szerint a nyári napokon, amikor 20 Celsius-fok fölötti hőmérséklet mérhető, az epilepsziás roham jelentkezésének kockázata fele akkora, mint hideg időben.

„A tanulmányunk tehát bebizonyította, hogy valóban létezik az epilepsziás páciensek által megfigyelt összefüggés az időjárás-változás és az epilepsziás rohamok között” – emelte ki Rakers.

Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, illetve még ha annak bizonyos paraméterei hatással is vannak az epilepsziás rohamok kockázatára, a terápiát ez nem befolyásolja, nem lehet és nem is kell módosítani miattuk, mégis a betegeknek hasznos lehet tudni a betegségük jobb megértése szempontjából, hogy ezek a tényezők is rizikófaktornak számíthatnak.

A kutatók hangsúlyozták, hogy további vizsgálatokra is szükség lenne más klimatikus viszonyok között az időjárással kapcsolatos egyéb tényezők esetleges összefüggéseinek feltárására.

Tovább Az epilepszia kezelése

WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Wetter und Epilepsie (spatt-neurologe.at), Wetter kann sich auf Epilepsie auswirken (n-tv.de)