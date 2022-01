COVID-19 - Mit érdemes tudniuk az epilepsziával együtt élő embereknek?

Az epilepsziával élők, hasonlóan néhány más krónikus betegségben szenvedőkhöz, jóval veszélyeztetettebbek az új típusú koronavírus-fertőzéssel szemben.

A COVID-19 sajátosságai az epilepsziával együtt élő embereknél

Egy pécsi munkacsoport feldolgozta a www.coronavirus.hu portálon elérhető adatokat és meghatározták a COVID-19-ben elhunytak között az epilepsziások arányát.

Az összes COVID-19-ben elhunyt 2,2%-a volt ismert epilepsziás beteg, ami másfélszerese az epilepszia prevalenciájának (0,5%) a felnőtt lakosság körében. Hasonló adatokat publikált az Amerikai Epilepszia Szövetség is.

Életkori felbontásban megdöbbentő adatok derültek ki a pécsi neurológusok által feldolgozott adatokból: Miközben a 80 évnél idősebb elhunytak között csak 1%-os arányban voltak epilepsziás betegek, az 50 éves életkornál fiatalabb elhunytak között az epilepsziások aránya jóval magasabb, 9,3% volt.

Az epilepsziások nagyobb arányban szorultak lélegeztetésre vagy ECMO kezelésre. Egyelőre nem tudjuk ennek a pontos okát. Az Amerikai Epilepszia Szövetség a 2021-es járvány kapcsán publikált 13 tanulmány elemzése alapján azt feltételezi, hogy az epilepsziás betegek mindig fogékonyabbak voltak a fertőzésekre, és ezek súlyosabban is zajlanak náluk, ez alól nyilván a COVID-19 sem kivétel.

Oki tényezőként sorolják fel azt is, hogy az intenzív terápiára szoruló epilepsziás betegek nem képesek szájon át szedni a szokásos gyógyszerüket, ami rohamokat provokálhat, ezek tovább rontják a COVID-19 kimenetelét. Az is kiderült, hogy a COVID-19 lezajlása súlyosabb volt azoknál az epilepsziásoknál, akik a fertőzéskor nem voltak rohammentesek. A tanulmányok kitértek arra is, hogy a COVID-19 befolyásolja a rohamfrekvenciát. Az epilepsziások gyakoribb COVID-halálozásában szerepet játszhat az is, hogy a széles körben használt antiepileptikumok jelentős része interakcióba lép a COVID-ellenes gyógyszerekkel, csökkenti ezek hatékonyságát. Feltételezhető az is, hogy ugyanazok az okok állhatnak a fiatal epilepsziások magas COVID-halálozása mögött, mint a SUDEP (az epilepsziás betegek váratlan halála) mögött: a légzésközpont beidegződésének zavara, de ez még további kutatásokat igényel.

Mit ajánlanak az epilepsziával élőknek a COVID-19 megelőzése kapcsán?

A szakemberek azt javasolják, hogy minden epilepsziás esetében indokolt a fokozott óvatosság és a védőoltások felvétele. A szakemberek feltétlenül tanácsolják az epilepsziásoknak a maszk hordását és a biztonságos távolságok megtartását is. Nagyon fontos tájékoztatni a betegeket arról is, hogy a nem megfelelő rohamkontroll rontja a COVID-19 lefolyását, és hogy életbevágóan fontos, hogy megfelelően együttműködjenek a neurológusokkal a rohammentesség elérése céljából.

Evidencia, hogy minden epilepsziásnak meg kell kapnia a 3 védőoltást. Az oltás kiválasztása mindig a beteget gondozó neurológus feladata. Általános ellenjavallata egyik vakcinának sincs. A Nemzetközi Epilepszia Liga állásfoglalása szerint nincs arra jelenleg evidencia, hogy bármelyik COVID-19 elleni vakcina magasabb mellékhatásprofillal bírna epilepsziások esetén. Epilepsziások esetén is a fertőzés és annak komplikációi sokkal nagyobb rizikót hordoznak, mint az oltás okozta mellékhatások. Láz kialakulhat oltás mellékhatásaként, és a láz csökkenti a roham kialakulásának küszöbszintjét, de a vakcináció utáni 48 órás időszakban lázcsillapítók alkalmazásával ez a kockázat minimalizálható.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus és gyermekneurológus