Gyakori sérülések és ellátásuk: zúzódás, bevérzés, húzódás, ficam és rándulás

Első ránézésre sokan azt gondolnák, hasonló fogalmakat soroltam fel a címsorban. Talán ezért is érdemes róluk beszélni, hiszen nem ugyanarról a sérülésről van szó esetükben.

Röviden összefoglalva: a zúzódás és a húzódás általában a lágyrészeket, az izmokat érinti, míg a rándulás és ficam az ízületek sérülése. Az erek sérülésekor kialakuló vérömleny, bevérzés, illetve az izomszakadás több típusú sérülés hatására is kialakulhat.

A zúzódás a szövetek, elsősorban az izmok, bőr alatti szövetek, kötőszövetek sérülése mechanikus ártalom, ütődés hatására. Ennek a folyamatnak az erek sérülése miatt gyakran van vérzéses szövődménye is, ilyenkor bevérzések, vérömlenyek alakulhatnak ki a sérült területen. Húzódás esetén más típusú erőbehatás, az izmok túlerőltetése miatt következik be sérülés az izomszövetben.

Az ízületeket érintő két fogalom elkülönítése azért szükséges, mert más kezelési folyamatot igényelnek. Rándulás esetén az ízületet alkotó részek időlegesen eltávolodnak egymástól, de nem kerülnek kóros pozícióba. Ficam esetén ezzel szemben az ízfej kikerül a vápából, teljesen eltávolodik a helyéről, és gyakran a kóros, kificamodott pozícióban marad. Szerencsésebb esetben visszaugrik a helyére, ám addig a szalagok, az ízületi tok és gyakran az izmok is szakadnak. A ficam mindig szakorvosi ellátást igényel.

Zúzódás és vérömleny

A zúzódás egy fizikai ártalom hatására kialakult szöveti sérülés, amely akár a bőrt, a bőr alatti kötőszöveteket, az izmokat, inakat, ízületeket sőt még a csontokat, csonthártyát is érheti.

Az ütés, ütődés hatására a szövetek sérülnek, a szövetek közti erek megpattanhatnak, elszakadnak, ennek hatására vér szivárog a sejtek közé. A vérömleny a szövetek (kötőszövetek, izomszövetek) közé történő vérzés. Ez először piros, majd kék, lila, zöld legvégül sárgás elszíneződést fog okozni a területen, a vérömleny felszívódási fázisainak megfelelően. Fájdalommal, duzzanattal, akár mozgásbeszűküléssel is járhat, de gyorsan felszívódik, önmagától gyógyul.

Egy zúzódással nem kell azonnal orvoshoz fordulni. Jegeléssel, hűtéssel, fájdalomcsillapító kenőcs használatával, pihentetéssel hamarabb lehet javulást elérni. Egészen nyugodtan lehet pár napig próbálkozni otthon a kezelésekkel.

Ha mélyebb rétegbe terjed a sérülés és az izmok is zúzódnak, akkor a bevérzés az izmok között alakul ki, ez mozgásbeszűkülést is okozhat időlegesen, amíg a vérömleny fel nem szívódik. Lassabban gyógyul, hosszabb ideig fennálló fájdalommal jár. Ha pár nap alatt nem javul, hűtéssel, fájdalomcsillapítással, kímélettel, felpolcolással, érdemes felkeresni a kezelő orvosunkat.

Zúzódás érheti a csontot, csonthártyát is. Ilyenkor az ütés hatására bevérzik a csonthártya, ezzel tapintható duzzanat alakul ki a sérült területen. Hűtéssel, kímélettel gyorsan megszűnik a fájdalom és a mozgásbeszűkülés.

Zúzódás nemcsak a mozgásszervekben és a bőrben alakulhat ki, hanem a belső szerveinkben is, például a szemben, agyban, tüdőben, belekben, májban is. Ezen szervek sérülései sokkal súlyosabbak, akár életveszélyesek is lehetnek. Mindig orvosi ellátást igényelnek!

Húzódás

A húzódás az izmok túlzott vagy hirtelen történő igénybevétele miatti sérülés. Kiváltó oka leggyakrabban a nem megfelelő bemelegítés sportolás előtt. Általában az izmok tapadási és eredési pontjainak megfelelően szokott kialakulni húzódás, ha az intenzív terhelés, izomműködés előtt nem történik meg az izmok bemelegítése és nyújtása. A másik kiváltó mechanizmus az szokott lenni, ha hirtelen terheljük túl az izmokat, és nem fokozatos a terhelés felépítése.

Izomhúzódás esetén fájdalmas a sérült izom, működése beszűkül, duzzanatot is lehet észlelni. Ez a sérülés is gyorsan gyógyult pihentetés, hűtés, gyulladáscsökkentés, rugalmas pólyával történő rögzítés hatására.

Izomszakadás

Amennyiben az ütés élesebb tárgy révén, kisebb felületen alakul ki viszonylagosan nagy erőbehatással, az izmok részlegesen vagy akár teljesen le is szakadhatnak. Az izmok akkor is elszakadhatnak, ha sportolás előtt nem melegítünk be rendesen, és a hirtelen végzett, erős izomösszehúzódások és feszülések hatására a még rugalmatlan izomszövet részlegesen vagy teljesen leszakadhat. Szakadást tehát a zúzódáshoz és a húzódáshoz vezető, ám erőteljesebb erőbehatások is okozhatnak.

Az izomszakadás nagy, hirtelen kialakuló éles fájdalommal jár. A területen duzzanat, mozgásbeszűkülés, sok esetben tapintható rés észlelhető az izomrostok között. Ha teljes a szakadás, a beteg nem tudja mozgatni egyáltalán a végtagját.

Az izomszakadások is gyógyulhatnak, a leszakadt izomrostok szépen lassan letapadhatnak. Ezen sérülések esetén azonban érdemes orvosi segítséget kérni, mert a folyamatot rögzítőkkel, esetlegesen műtéttel gyorsítani lehet. Nem mindegy, hogy a leszakadt izmok hol tapadnak le, törekedni kell az eredeti tapadás megközelítésére.

Ficam és rándulás

Rándulás esetén egy rossz mozdulat hatására az ízületi felszínek eltávolodnak egymástól, de az ízfej a vápában marad. Mindenki találkozott már élete során például bokarándulással, a leggyakrabban előforduló rándulásfajtával. Ezen sérülés esetén is szakadhatnak részlegesen vagy teljesen az ízületi szalagok és az ízületi tok is. Tünetei a fájdalom, duzzanat, mozgásbeszűkülés az ízületben. Rándulás esetén nem kell az ízületet „helyretenni”, mert az nem kerül rendellenes helyzetbe.

Ficam alatt azokat a sérüléseket értjük, melyek során az ízületi porcfelszínek eltávolodnak egymástól és az ízületi fej kikerül a vápából. Az ízületi felszínek ezután vagy visszakerülnek korábbi, normális pozíciójukba, vagy sajnos az is előfordulhat, hogy a rendellenes helyzetben maradnak. Ez utóbbi eset roppant fájdalmas tud lenni, az ízület nem mozdítható, deformált helyzetben van. A kóros helyzetben maradó ízvégek esetén az ízületi tok, a szalagok feszülnek, az erek megnyúlnak, esetleg elszakadnak, vagy pedig nyomás alá kerülnek. Ez bevérzéseket, vérellátási zavarokat is okoz.

Ficam esetén sürgős orvosi ellátásra van szükség! Senki se próbáljon meg egy ilyen ízületet helyretenni, mert maradandó sérüléseket lehet vele okozni. Próbáljuk meg ebben a helyzetben rögzíteni a végtagot, és azonnal vigyük kórházba a beteget!

