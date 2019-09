Bütykös az ujja? Nem kell együtt élni a fájdalommal

Főként a középkorú és idősebb nőket érinti az a gyakran fájdalmas bütykösödés az ujjakon, amely nemcsak esztétikailag zavaró, de a mozgás szabadságát is gátolja. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista szerint a fájdalmon hatékonyan lehet segíteni.

Könnyű felismerni, nehéz az okot beazonosítani

Az ujjakon, különösen a középperceken jelentkező kézízületi kopást előrehaladott állapotban meglehetősen könnyű felismerni. Ugyanis az érintettek ujjain feltűnő csomók, bütykök láthatók. Ezt a jelenséget Heberden-szindrómának nevezik, és az oka egyelőre nem ismert. Dr. Arnold Dénes Arnold szavaiból kiderül, hogy egy nagyon komplex kezelést igénylő betegségről van szó, amely egy bizonytalan eredetű osteoarthrosis/polyarthrosis tünetegyüttese. Annyi tudható róla biztosan, hogy elsősorban női ágon öröklődik, és az elképzelésekkel szemben nem a túlerőltetés okozza. Tény azonban, hogy előrehaladott állapotban megakadályozza bizonyos finommozgások elvégzését, így megnehezítheti többek közt a zenészek, a fodrászok, a cukrászok, titkárnők, kétkezi munkát és precíziós folyamatokat végzők életét.

A deformitások kifejezetten kemény tapintatúak, kezdetben azonban a röntgenfelvételen még nem láthatók, először ugyanis porcos felrakódások alakulnak ki az ízületeken, amelyek csak később csontosodnak el. Előrehaladott állapotban már a röntgen is kimutatja a torzulást, deformitást, a laborvizsgálatok azonban (például a süllyedés és a fehérvérsejtszám) általában ilyenkor is normálisak. Az értékeket természetesen a betegség súlyossága is befolyásolja.

A mozgatást nem szabad feladni

A Heberden-csomók az esetek egy részében csak addig fájnak, míg kinőnek, később már inkább csak esztétikailag zavaró a „bütykös ujj”, bár a panaszok szakaszosan visszatérhetnek. A fájdalom enyhítésére hasznosak lehetnek a meleg vízben végzett kimozgató gyakorlatok, amelyekkel bizonyos szintig megőrizhető az ízületek mozgékonysága. A fájdalom és a merevség leküzdésében segíthet a fizioterápia, ám a fájdalomcsillapítókkal és a gyulladáscsökkentőkkel csakis óvatosan, kúraszerűen, az orvossal egyeztetve lehet próbálkozni. Ha nem sikerül eredményes terápiát találni, súlyos, előrehaladott kopás esetén szóba jöhet a szilikonból készült ujjízületi protézis beültetése, vagy az érintett ízületek dróttűzéssel történő elmerevítése. Fontos, hogy a betegek ne adják fel a kéz ujjainak rendszeres mozgatását!

Természetes hatóanyagú segítség

Nyilvánvaló, hogy a fájdalomcsillapítás, a tünetek csökkentése nagyfokú javulást eredményez az életminőségben, sok betegnek valósággal visszatér az életkedve – hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista.

- Nagyon jó hatást lehet elérni a fájdalomcsökkentésben és a mozgástartomány visszaállításában az orvosi kollagén terápiával. A természetes hatóanyagokat alkalmazó terápia tulajdonképpen a fiziológiai állapotot helyreállító orvoslás, (vagyis PRM: Physiological Regulating Medicine), amely a gyakorlatban egy injekciókúrát jelent további komplex fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, regeneráló kiegészítő kezelésekkel együtt. A hatóanyagok klinikai vizsgálatokkal bizonyított, hatékony megoldást jelentenek az ízületi fájdalomcsillapításban. Az ampullák speciálisan előállított és speciális méretű kollagént és olyan további összetevőket tartalmaznak, amelyek gyors és hatékony javulást biztosítanak.

Az orvosi kollagén terápia különleges előnye, hogy nincs ismert mellékhatása, szinte fájdalommentes, és bárki által jól tolerálható.



