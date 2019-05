CPPD arthritis - Kristálybetegség és álköszvény

A CPPD arthritis (kalcium-pirofoszfát-dihidrát indukálta ízületi gyulladás, röviden csak CPPD), más néven kristálybetegség, általában idősebb embereknél jelentkezik heveny (álköszvény) vagy krónikus formában.

A betegség lehet örökletes, azaz genetikailag kódolt. De társulhat az ízületek kopásos megbetegedéseihez, az ízület sérüléséhez vagy anyagcsere betegségekhez, mint pl. mellékpajzsmirigy-túlműködéshez vagy pajzsmirigy-alulműködéshez. Leggyakrabban a térd és a többi nagy ízület (váll, csípő) érintett. A kristályok lerakódhatnak magában az ízületi porcban, vagy az ízületeket körülvevő lágyrészekben.

A CPPD arthritis heveny formája, az álköszvény

Heveny forma (álköszvény) az esetek kb. 25 százaléknál fordul elő. Ennél a formánál általában mindössze egy ízület érintett, ezek közül is leggyakrabban a térd. Az ízület piros, duzzadt, meleg és fájdalmas, mely jelek a gyulladás jelenlétére utalnak. A fájdalom hirtelen jelentkezik és nagyon intenzív. A fellángolást kísérheti hőemelkedés vagy láz is. Az akut gyulladás egy-két naptól, akár egy-két hétig is tarthat.

A CPPD arthritis krónikus formája

A krónikus formánál több ízületben jön létre degeneratív elváltozás. A leggyakrabban érintett ízületek a térd, a csukló, a csípő és a vállak. A betegek gyakran panaszkodnak reggeli ízületi merevségre, valamint mozgáskorlátozottságra. A tünetek nagymértékben hasonlítanak az ízületek kopásos eltérései során kialakult tünetekhez.

A krónikus formában szenvedőknél is színesítheti a képet a gyulladás heveny fellángolása. A betegség általában lassan halad előre, de ismertek súlyos, maradandó funkciókárosodással járó gyorsan előrehaladó esetek is.

Diagnózis ízületi folyadékvizsgálattal

Az ízületekről készített röntgen felvételeken, megjelenhetnek a betegségre utaló eltérések. Azonban a legbiztosabb diagnosztikus eljárás az ízületi folyadékvizsgálat. A duzzadt ízület általában folyadékkal telt, mely folyadékból a diagnózis felállításához mintát kell venni. Ennek mikroszkóp alatti vizsgálata során láthatóvá válnak a betegségre jellemző kristályok.

Terápia

Oki terápia, mely a betegség kialakulását befolyásolná, napjainkban sajnos nincs. Azonban a heveny formánál a köszvény terápiájában is használt colchicin, illetve steroid is alkalmazható. A krónikus forma gyógymódját illetően a nemszteroid gyulladáscsökkentőknek van létjogosultsága.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az ízület gyakran megduzzad, akkor belőle nagy mennyiségű folyadék bocsátható le. Már a folyadék leszívása is megnyugvást okoz az ízületnek, mivel a feszítő érzés megszűnik és a gyulladást fenntartó kristályok, és anyagcseretermékek egy része eltávolításra kerül. Az ízületbe adott hosszú hatású steroid tartalmú injekció is csökkenti a panaszokat. A gyógyszeres terápia mellett, fontos az érintett ízület nyugalomba helyezése, illetve hűtése.

Orvos szerzőnk: Dr. Németh Ágnes