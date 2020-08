Mellkasi szúró fájdalom: a rossz tartás is lehet az oka

Ijesztő érzés a hirtelen fellépő mellkasi szúró fájdalom. Sokan azonnal szívinfarktustól vagy mellráktól tartanak. Eszünkbe sem jut, hogy a rossz tartás és az izommerevség okozhatja a fájdalmat.

A mellkasi szúró érzés, azonban nem ritkán a hibás tartás, a túl sok ülés és a túl kevés mozgás eredménye.

Hirdetés

Mikor forduljunk orvoshoz? Az angina pektórisz gyakran nehezen megfejthető, a hátterében álló ok lehet banális (például gyomorégés), de lehet életveszélyes is (például szívinfarktus). Ha percről percre erősödő mellkasi fájdalmat vagy mellkasi nyomó érzést tapasztal, és különösen akkor, ha ehhez légszomj, izzadás, émelygés, a karba, a lapockák felé vagy nyakirányba sugárzó fájdalom társul, hívja ki a mentőket, vagy ha nincs rá mód, vitesse magát kórházba! Ezzel vagy megmentheti az életét, vagy megnyugodhat, hogy nincs komoly baj az egészségével.

„Ha egy páciens mellkasi fájdalomra panaszkodik, az orvosnak természetesen először a szívinfarktus, a bordatörés és a tüdőbetegségek lehetőségét kell kizárnia.”- mondja Peter Ivanits, a frankfurt am maini ortopéd szakorvos. Sok páciensnél a mellkasi szúrás többnyire ülve, vagy egyéb nyugalmi testhelyzetben jelentkezik, amikor a hátizom merev és megfeszül. „Masszázzsal és gyógytornával az akut panaszok jól kezelhetőek.” – mondja Ivanits.

Mit tegyünk a fájdalom elkerülése érdekében?

A megelőzésre való odafigyelés nélkül, azonban a panaszok időről időre visszatérnek. „A megelőzés legjobb módja pedig a rendszeres sportolás.” – javasolja az ortopéd szakorvos.

A hétköznapokban már pár egyszerű szabály betartása is segíthet: ne görnyedjen meg a széken ülve, és ne támaszkodjon a háttámlának, hanem egyenes tartásban üljön, és mindkét talpát párhuzamosan tartsa a talajon. Vállait se engedje előrebukni. Az egyenes tartás sok bajt megelőz.

"A mellkasi fájdalom akkor is, ha nem szív eredetű, orvosi kivizsgálást igényel. Annak tudatában se állítson fel senki öndiagnózist, hogy a mellkasi szúró érzést izommerevség is okozhatja, hisz ez a tünet a már említett súlyos és halálos kimenetelű betegségek, így például szívinfarktus velejárója is lehet. Ne kockáztassák életüket!

Erősödő, karba, lapockába kisugárzó, légszomjjal és izzadással kísért mellkasi fájdalom esetén hívjon mentőt!”

(WEBBeteg – B. M.; Forrás: NetDoktor.de , Lektorálta Dr. Csuth Ágnes, családorvos)