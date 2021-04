Könnyű összekeverni a menopauzát a pajzsmirigy-alulműködéssel

A változókor előbb-utóbb minden nőt elér, aminek elég kellemetlen tünetei lehetnek. A panaszok azonban igen hasonlóak a pajzsmirigy-alulműködéséhez, így könnyű a kettőt összekeverni, ami többek között azzal is magyarázható, hogy a hypothyreosis (pajzsmirigy-alulműködés) gyakran pont abban a korban jelentkezik, amikor a klimax is. Arról, hogy hogyan lehet mégis a kettőt megkülönböztetni egymástól, dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista beszélt.

Menopauza vagy pajzsmirigy-alulműködés?

Hajhullás, elhízás, menstruációs problémák, hangulatváltozások, depresszió, ödéma- ezek mind a változókor tünetei is lehetnek, amit a legtöbb 45-50 éves nő megtapasztal. Igenám, de a panaszok nem csak a klimaxra, hanem a pajzsmirigy-alulműködésre is utalhatnak, így igen nehéz a kettőt megkülönböztetni egymástól. Ráadásul vizsgálatok szerint nagyon gyakran pont ebben az időszakban derül fény a pajzsmirigy problémáira (annak ellenére, hogy a klimax nem növeli a rendellenesség kialakulásának kockázatát), ami a diagnózist még inkább megnehezíti. Pedig a két állapot elkülönítése igen fontos, mivel más-más kezelést igényelnek.

Az American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) szerint több nő is szed ösztrogén tartalmú hormonkészítményeket a változókori panaszaira, pedig az is lehet, hogy valójában felderítetlen pajzsmirigy-alulműködéssel küzdenek. Ugyanis az AACE felmérése szerint 4-ből csupán 1 nőnél végeznek menopauza-szerű tünetei miatt pajzsmirigyre irányuló teszteket, ami nagy hiba, hiszen ez az aprócska szerv szinte az egész szervezet működésére komoly hatást gyakorol.

Fokozhatják egymás tüneteit

Természetesen a két állapot nem zárja ki egymást, tehát egyszerre is fennállhat a kettő, ráadásul súlyosbíthatják egymás tüneteit. Éppen ezért, amennyiben a klimax panaszaira alkalmazott hormonkészítmények, illetve természetes szerek nem hoznak javulást – vagy nem nagy mértékben-, úgy érdemes pajzsmirigy-alulműködésre is gyanakodni, hiszen csakis akkor lesz jobb az illető közérzete, ha ez utóbbi problémát is kezelik-mondja dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista.

Egy vérvétel mindent eldönt

Bár a tünetek alapján igen nehéz megkülönböztetni a két állapotot egymástól, szerencsére egy egyszerű vérvétel segít a kérdés eldöntésében. Ugyanis a vérben lévő TSH szint emelkedett értéke egyértelműen azt jelzi, hogy a pajzsmirigy hormonoknak (T3, T4) csökkent a termelődése. Amennyiben a probléma bebizonyosodik, úgy az egyszerű gyógyszeres kezeléssel kordában tartható, amit nagy eséllyel a betegnek élete végéig alkalmaznia kell.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista)