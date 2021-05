Magas vérnyomás és cukorbetegség - Van összefüggés

A magas vérnyomás fokozottan érinti a cukorbetegeket. Dr. Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája az összefüggésekre és a körültekintő kezelés döntő szerepére hívta fel a figyelmet.

Röviden a magas vérnyomásról

Normális vérnyomásnak tekinthető, ha az első (szisztolés) érték 120-129 Hgmm közt van, míg a második (diasztolés) érték 80-84 Hgmm, de mindenképpen 140/90 Hgmm alatt marad. Amennyiben többszöri mérés alkalmával is 140/90 Hgmm-s vagy e feletti vérnyomás értéket rögzítünk, akkor már magas vérnyomásról beszélünk, és ilyen esetben mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni a további vizsgálatok elvégzése és a súlyos szövődmények – például szívelégtelenség, szívinfarktus, stroke - megelőzése miatt.

Röviden a cukorbetegségről

Az 1. típusú diabétesz a betegek 7-10 százalékát érinti, és a hiedelemmel ellentétben nem csak gyerekkorban alakulhat ki. A hasnyálmirigysejtek pusztulása miatt a szervezet nem képes inzulint termelni, amely szabályozza a sejtek cukorfelvételét. Ennek következtében a vérben megemelkedik a cukorszint egészen addig, amíg a sejtek cukorhoz nem jutnak. Az inzulintermelődés a korai fázisban fokozatosan csökken, először akkor, amikor érkezés után megemelkedik a vércukorszint. A folyamat egyre fokozódik, és lassan, akár évek alatt kialakulhat a teljes inzulinhiány. Kezelésének alapja a megfelelő inzulinterápia.

A jó életkörülmények terjedésével párhuzamosan szaporodik járványszerűen a 2. típusú cukorbetegek száma már a gyermekek közt is. Ebben az esetben relatív inzulinhiányról van szó, vagyis arról, hogy a szervezetnek annyi inzulinra lenne szüksége, amennyit már nem képes előállítani. Terápiájának sarokpontjai a megfelelő diéta és a testmozgás, amelyek célja a testsúly és az inzulinérzékenység normalizálása, súlyosabb esetben az inzulinkezelés.

Mi az összefüggés?

A cukorbetegség 3 ok miatt emeli meg a vérnyomást. Csökkenti az erek rugalmasságát, növeli a testben lévő folyadékmennyiséget és megváltoztatja az inzulinháztartást. Amerikai adatok szerint 3-ból 1 cukorbeteg küzd magas vérnyomással is, és amikor a két betegség együtt van jelen, súlyosbítják egymást. Kialakulásuk gyakran azért is jár együtt, mert ugyanazon rizikófaktorok segítik elő a megjelenést, mint például elhízás, mozgáshiány, egészségtelen szokások.

A két betegség együttes jelenléte ráadásul megsokszorozza olyan, súlyos szövődmények kialakulásának esélyét, mint a vesebetegség, a szem ereinek károsodása, a szívinfarktus és a stroke. A diabétesz az arterioszklerózis kialakulását, fokozódását is elősegíti, kis- és nagyér károsodást okoz, és ezzel a magas vérnyomás kialakulásának is rizikófaktora. A vese-, szív- és egyéb betegségek, mint szövődmények mellett az alsó végtagi szűkület kialakulására is nagyobb az esély, ami akár amputációhoz vezethet.

Ha pedig a diabétesz és a magas vérnyomás mellé örökölt vagy életmódbeli tényezők is társulnak, jelentősen megnő az akár végzetes kimenetelű szív-érrendszeri történések kockázata. Ezen tényezők a mozgásszegénység, az elhízás, a családban halmozódó szívbetegség-hajlam, a stressz, a túlzott zsír- és sóbevitel, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és más, meglévő betegségek, mint alvási apnoé, vesebetegség vagy gyulladásos ízületi betegség.

Mit tehet a beteg?

Az életmódbeli változtatások nem csak a vérnyomásértékeket vihetik lejjebb, de a vércukorszint is közelebb kerülhet a normálishoz, akár még a gyógyszer- és inzulinigény is csökkenhet a bevezetésük után.

Testsúlyrendezés: már 5 kiló leadása is csökkenti a vérnyomást.

Mozgás: legalább heti 5x30 perces fizikai aktivitás jelentősen javítja az értékeket.

Egészséges étrend: kevesebb só, vörös hús, zsír, és alkohol, valamint több zöldség, gyümölcs, rost, fehér hús és omega-3 bevitel (optimális lehet a NASH-diéta) a vérnyomásra és a vércukorszintre is kedvezően hat.

Dohányzás elhagyása: a nikotin nem csak az agyvérzés, a szívinfarktus és a retinopátia miatti vakság esélyét növeli, de a rossz vérellátás miatt akár végtag-amputációhoz is vezethet a betegeknél. Mielőbb ajánlott felhagyni ezzel az önpusztító szokással!

Mit tehet az orvos?

A magas vérnyomást azért is nevezik néma gyilkosnak, mert gyakran nem jár látványos tünetekkel. Ezért aztán – bár esetleg már tudnak róla – sokan nem szednek gyógyszert, nem változtatnak az életformájukon – hangsúlyozza Dr. Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája.

– Különösen veszélyes lehet ez cukorbetegek esetén, akiknél tehát nem csupán a diabétesz kezelése, de a vérnyomás rendezése is döntő jelentőségű. Az ő esetükben a gyógyszerelésnek is különösen körültekintőnek kell lennie, tekintetbe véve az alapbetegséget, az életkort, a nemet, a fizikai állapotot és esetleg más, jelenlévő rizikófaktorokat. Csakis az ilyen módon meghatározott és rendszeresen kontrollált kezeléssel lehet ugyanis az őket fokozottabban fenyegető kockázatokat mérsékelni, és megelőzni a súlyos, akár végzetes betegségeket.



Dr. Kapocsi Judit, magasvérnyomás- és érkockázat-specialista