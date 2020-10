Nem csak magas vérnyomás - hipertónia szindróma!

Az orvos és a beteg is akkor jár a legjobban, ha a magas vérnyomásra úgy tekintünk, mint egy szindrómára, ami mögött számtalan tényező húzódik. Dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája bemutatja az összefüggéseket.

Több, mint magas vérnyomás

A vérnyomás számos szerv és folyamat működését befolyásolja, és ez a megállapítás fordítva is igaz: számos szerv és folyamat hatással van a vérnyomás alakulására is. Éppen ezért nagyon fontos a rendszeres, otthoni és orvos általi vérnyomás-ellenőrzés és szükség esetén a megfelelő beavatkozás. Ez az enyhébb esetekben elsősorban életmódváltást, súlyosabb esetekben az életmódváltás mellé csatlakozó gyógyszeres kezelést jelenti, amelyet aztán rendszeresen kontrollálni szükséges – hangsúlyozza dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája.

A hipertónia szindróma elemei – minden mindennel összefügg

Csökkent artériás compliance

Az aorta és a nagy artériák szerepe a vérkeringésben a szállításon és szétosztáson kívül a folyamatos vérnyomás és folyamatos áramlásbiztosítása az elernyedő szakasz alatt is. Az érelmeszesedés miatt azonban az erek rugalmassága fokozatosan csökken (a compliance szó teljesítést, ebben az értelemben rugalmasságot jelent), ami együtt jár a vérnyomás emelkedésével.

Endotéldiszfunkció

Az endotél egy finom, egy sejtrétegű hártya az erekben, ami érfalösszehúzó és -elernyesztő anyagokat termel. Az endotéldiszfunkció (ED) pedig egyik korai előrejelzője az érelmeszesedésnek, amely a szívinfarktus és a stroke egyik legkomolyabb rizikófaktora. Sőt, a tudósok úgy találták, hogy az ED a nyaki verőér ún. intima media megvastagodásával is összefügg, ami szintén az érszűkület egyik korai jele. Az endotél maga több aspektusból is befolyásolja a vérnyomás alakulását, diszfunkciója esetén egyértelműen növeli az értékeket.

Szénhidrát- és zsíranyagcsere zavara

A szénhidrát- és a zsíranyagcsere-zavar is a metabolikus szindróma része, az elhízással és a magas vérnyomással együtt. Összefüggéseik sokrétűek és bizonyítottak.

Elhízás

Bizonyított összefüggés van a túlsúly és a magas vérnyomás közt, és az is tény, hogy a normál testsúly felett a fogyás 10 kg-ként 5-20 Hgmm-rel csökkenti a vérnyomást.

Inzulin-anyagcsere zavara

Az inzulin metabolizmus felborulása és a cukorbetegség több ok miatt emeli meg a vérnyomást. Csökkenti ugyanis az erek rugalmasságát, növeli a testben lévő folyadékmennyiséget, megváltoztatja az inzulinháztartást és mindez együtt hozzájárul a plakkok képződéséhez is.

Felgyorsult érelmeszesedés

A folyamatok egymásra hatása miatt gyorsul az érelmeszesedés, ami pedig fokozza a vérnyomás emelkedését.

Vesefunkció változás

A vese megbetegedései okozzák a szekunder hipertóniák egyik fajtáját, de a tartós magas vérnyomás is okozhat vesemegbetegedést – az összefüggés kétirányú. A vérnyomás emelkedésének egyik lehetséges oka a veseartéria szűkülete, amelynek hátterében számos ok állhat, a ritkábban felfedezhető tumortól az igen gyakori érelmeszesedésig. A vesével összefüggésben külön figyelmet igényel az érzékeny renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAS), amely kiegyensúlyozatlansága esetén többek között vérnyomásemelő hatást is kifejt.

Bal kamrai hipertrófia

Az egyik korai, magas vérnyomással összefüggő szövődmény a szív izomzatának megvastagodása, azaz a balkamra-hipertrófia, amely önálló rizikófaktornak minősül.

Fokozott trombóziskészség

A vér alvadási képessége az egyik legfinomabban szabályozott rendszere az emberi szervezetnek. Egyszerre kell biztosítania, hogy sérülés esetén azonnal megalvadva "dugót" képezzen a vérzés ellen, és hogy az erekben a vér "dugómentesen" áramolhasson. Ezt a kényes egyensúlyt számos tényező, így a magas vérnyomás is meg tudja zavarni.

Neurohormonális diszfunkció

A szekunder hipertónia egyik formája lehet, ha a pajzsmirigy vagy a mellékvesekéreg problémái miatt következményesen alakul ki a magas vérnyomás.



Dr. Kapocsi Judit, magasvérnyomás- és érkockázat-specialista