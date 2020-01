A prehipertónia is elzárhatja az artériákat

Egy kutatás szerint már a normálisnál kicsit magasabb vérnyomás is ártalmas lehet, ugyanis a fiatal felnőtteknél jelentkező úgynevezett prehipertónia összefügg az artériákban kimutatható kalciumlerakódással.

Azoknál a fiatal felnőtteknél, akiknél prehipertóniát (a normálisnál valamivel magasabb vérnyomás) diagnosztizáltak, a későbbiekben nagyobb az esélye az elzáródott artériáknak. (Definíció szerint akkor beszélünk prehipertóniáról, ha a vérnyomás felső értéke 120-139 mmHg, alsó értéke pedig 80-89 mmHg.)

A kutatók szerint azoknál, akiknél 35 éves koruk előtt kialakul a prehipertónia, nagyobb az esélye a koszorúér-artériákban a kalciumlerakódásnak, ami a későbbi szívinfarktus és stroke előfutára.

A kutatás eredményeiből az derül ki, hogy a prehipertónia már önmagában is ártalmas, nemcsak azért, mert később magas vérnyomássá alakulhat, hanem azért is, mert akiknek magas a kalciumlerakódás mennyisége az artériákban, nagyobb az esélye a szívinfarktusra és stroke-ra. Mindez azonban megelőzhető, ha már fiatalon is odafigyelünk a vérnyomásunkra.

A magas vérnyomás vezető rizikófaktor a középkorúak szív-és érrendszeri megbetegedéseiben, ám mindeddig nem tudtak arról, hogy milyen hatással van a fiatalkori enyhén magas vérnyomás az ilyen jellegű megbetegedésekre.

Gyakoribb, mint gondolnánk

A California Egyetem kutatói mintegy 3560, 18 és 30 év közötti felnőtt vérnyomását analizálták úgy, hogy hét különböző alkalommal mérték azt, majd a vizsgálati idő vége közeledtével, CT-vel mérték a résztvevők artériás kalciumlerakódását.

Majdnem minden ötödik résztvevőnél diagnosztizáltak prehipertóniát még 35 éves koruk előtt, melyhez később artériás kalciumlerakódás társult. Ezen kívül azoknál, akiknél 35 éves kor előtt kialakult a prehipertónia, nagyobb volt az esélye a cukorbetegség, valamint az alacsony "jó" koleszterinszint és a későbbi magas vérnyomás kialakulásának.

Mindenki tehet azért, hogy a vérnyomása normális legyen, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb, mint 120/80 mmHg nyugalmi állapotban. Figyeljen oda a súlyára, táplálkozzon kiegyensúlyozott étrend alapján, valamint mozogjon rendszeresen, hogy megelőzze a hipertóniát!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos