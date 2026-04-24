A tüdőgyulladás növeli a nem fertőző megbetegedések későbbi kockázatát

Felnőttek esetében a közösségben szerzett tüdőgyulladás miatti kórházi kezelés 5 éven belül szignifikánsan magasabb kockázattal járt új nem fertőző betegségek – többek között tüdő-, szív- és érrendszeri, vesebetegségek, anyagcsere- és egyes daganatos betegségek – kialakulására, mint más okból történő kórházi kezelés.

A kutatók 2015 júniusa és 2016 májusa között kórházba került felnőttek egészségügyi adatait elemezték. A cél annak felmérése volt, hogy a közösségben szerzett tüdőgyulladás miatti (amit a szakma megkülönböztet a kórházban szerzett esetektől) kórházi kezelés után milyen gyakorisággal jelennek meg új, nem fertőző betegségek. Összesen 207 848, tüdőgyulladás miatt kórházba került felnőttet hasonlítottak össze 623 544 más, szintén kórházi ellátásban részesült kontroll személlyel. A betegek egészségi állapotának alakulását 5 éven keresztül követték nyomon.

A nem fertőző betegségek közé tartoznak a központi idegrendszeri, anyagcsere-, tüdő-, vese-, szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek. Új betegségnek azokat az eseteket tekintették, amelyek a kórházi kezelés után több mint 30 nappal jelentkeztek, vagy 30 napon belül ugyan rögzítették, de később is fennmaradtak.

A kutatás eredményei

Az eredmények szerint a közösségben szerzett tüdőgyulladás miatt kórházba került betegek minden vizsgált nem fertőző betegség tekintetében magasabb kockázattal szembesültek, mint a kontrollcsoport. A legnagyobb kockázatemelkedést a tüdőbetegségek esetében figyelték meg, körükben a kockázat 2,04-szeresére nőtt.

Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a tüdőgyulladást nemcsak akut fertőzésként kell szemlélni, hanem olyan eseményként is, amely hosszú távon hozzájárulhat több krónikus betegség kialakulásához.

Forrás: DRportal, Risk of Noncommunicable Diseases (Open Forum Infectious Diseases, 2026)