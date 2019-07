Fogyással csökkenthető az inkontinencia

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a fogyásnak számos előnye van, többek között a vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásának az esélye is kisebb. Amerikai szakemberek azt tapasztalták, hogy az inkontinencia gyógyításában is jelentős szerepe van.

Amerikai kutatók szerint fogyással jelentősen csökkenthető a női inkontinencia. A kutatásban 338 túlsúlyos nő vett részt, akik legalább heti 10 alkalommal észleltek inkontinenciára utaló tüneteket.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Az inkontinencia Az inkontinencia vizelet- és széklet-visszatartási képtelenséget jelent

A koffein stimulálja a hólyagot, és vizelethajtóként működik

Egyes gyógyszerek súlyosbíthatják az inkontinencia tüneteit Tudjon meg többet a vizelet- és széklet-inkontinenciáról és azok lehetséges kezeléseiről!

A résztvevők körében fél éves, életmód-változtató, diétás program hatására átlagosan 8kg-os fogyás és a heti inkontinenciás esetek majdnem felére csökkenése volt tapasztalható. Ezzel szemben a súlycsökkenés ilyen jellegű előnyeiről szóló felvilágosítás átlagosan csak 2 kg-os fogyást és csak egyharmados inkontinencia csökkenést eredményezett.

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a fogyásnak számos előnye van, többek között csökken a vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásának az esélye is kisebb.

A jelenlegi kutatás célja az inkontinencia csökkentése volt, megfelelő diéta és testmozgás által. Az életmód-változtató programban részt vevők annak végén sokkal elégedettebbek voltak az elért eredménnyel, mint azok, akik csak felvilágosítást kaptak a fogyás ilyen jellegű előnyeiről.

Csak az Egyesült Államokban több mint 13 milllió nőt érint az inkontinencia, melynek kialakulásához nagymértékben hozzájárulnak az időskori csonttörések is.

A kutatás vezetői szerint vizsgálatuk eredménye alátámasztja, hogy túlsúlyos nők esetében az inkontinencia terápiájában a testsúlycsökkentésnek az első helyen kéne szerepelni.

A kutatás eredményéről a New England Journal of Medicine számolt be.