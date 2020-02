Mi az a hidegallergia?

A hidegallergia (hideg urticaria) a csalánkiütés egy speciális formája. A hidegallergia valójában nem allergia.

A valódi allergiában szenvedők szervezetének immunrendszere szélsőségesen reagál olyan anyagokra, amelyek egészséges emberre nézve ártalmatlanok. A valódi allergiában szenvedő személy tehát valamilyen anyagra immunológiailag túlérzékeny. A hidegallergia ezzel szemben a pszeudoallergiák közé tartozik, amelyeket valamilyen fizikai inger vált ki, például mechanikai nyomás, napfény vagy hő, hidegallergia esetében a hideg levegő, a víz, a hideg tárgyak, a fagylalt és egyéb hideg ételek és italok, vagy akár az elpárologtatott verejték és a testhőmérséklet. Egyénenként nagyon különbözhet, hogy pontosan milyen hideginger váltja ki a tüneteket.

A hidegallergia tünetei

A hidegre „allergiás” beteg szervezetében hideginger hatására hisztamin szabadul fel azon a helyen, ahol a hideg a bőrt éri, és perceken belül erősen viszkető - a csaláncsípés által okozotthoz hasonló - hólyagok jelennek meg (innen a csalánkiütés elnevezés is). A bőr kipirosodik, ég és gyakran hevesen viszket. A bőr alsó rétegében duzzadt csomók, úgynevezett angioödémák jelentkeznek, többnyire a kezet és az arcot érintik, de a száj, a nyelv és a torok, valamint a légutak többi része is megduzzadhat, ami légzési és nyelési nehézséget és fulladást is okozhat.

Ha nagy bőrfelület van kitéve a hideg ingernek (pl. hideg vízben úszás), akkor nagy mennyiségű hisztamin szabadul fel, ami a vérrel egy percen belül a test egyéb területeire is eljut. Ennek következtében szapora szívverés, vérnyomásesés, szúró fejfájás, légszomj és keringési elégtelenség, anafilaxiás sokk jelentkezhet, amely potenciálisan halálos kimenetelű állapot.

Forduljon orvoshoz!

Ha az említett tüneteket észleli, feltétlenül forduljon orvoshoz! Nagyon fontos a tünetek háttérben álló okok kiderítése, egyrészt azért, mert más, súlyos és szintén kezelést igénylő betegségek is okozhatnak hasonló panaszokat, másrészt azért, hogy ha beigazolódik, hogy valóban hidegallergiáról van szó, azt megfelelően kezelni tudják és tenni tudjanak a súlyos reakciók megelőzése érdekében.

Anafilaxiás sokk jelentkezése esetén azonnal mentőt kell hívni! Ha a szájüregben vagy légutakban alakul ki duzzanat, akkor is azonnal hívjon mentőt!

Mit tehet a tünetek megjelenésének megelőzése érdekében?

Ha hidegallergiája ismert, mindig legyen Önnél szteroid- és antihisztamintartalmú gyógyszer annak érdekében, hogy elkerülje a hideg ételek és italok által okozott, potenciálisan életveszélyes duzzanatot a torokban.

A hidegben viseljen meleg, bőrbarát ruházatot, kesztyűt, sapkát, sálat és meleg lábbelit.

A hideg által veszélyeztetett testrészeket (arc, kéz) kenje be zsíros krémmel!

Lehetőleg kerülje a hideget (hideg víz, fém, kormánykerék stb.)!

Ha a tünetei gyorsan megszűnnek és csak nagyon enyhék, nem szükséges gyógyszert bevennie, azonban súlyos vagy tartós tünetek esetén a gyógyszeres terápia sokat segít, enyhít a szenvedésein.

Mindig tartson magánál antiallergén kenőcsöt, hogy vészhelyzetben gyorsan enyhíthesse vele a tüneteket!

Ha Ön hidegallergiás, ne ússzon hideg vízben és ne zuhanyozzon hideg vízben! A hidegallergia anafilaxiás sokkot okozhat, ami halálos is lehet!

