Az angioödéma tünetei és okai

Angioödéma során a bőrön keletkező kiütések mellett a végtagok, az arc (a szemek környékével, az ajkakkal vagy nyelvvel) duzzadása alakul ki, légzési és nyelési nehézséggel. Az első látásra is ijesztő tünetek rövid időn belül életveszélyes állapothoz is vezethetnek. Angioödéma jelentkezhet allergia, gyógyszerek vagy fertőzések következtében.

A piros kiütések miatt a csalánkiütés és az angioödéma a laikus számára összekeverhető jelenség, ugyanakkor utóbbi jóval súlyosabb és veszélyesebb. A tünetekről és a kezelésről dr. Pintér Judit, allergológus ad felvilágosítást.

Csalánkiütés vagy angioödéma?

A csalánkiütés (urticaria) a bőr felső, az angioödéma vagy más néven Quincke-ödéma pedig a bőr mélyebb rétegeinek hirtelen kialakuló duzzanatával járó tünetegyüttes.

Az urticaria jellegzetes tünetei, a testszerte jelentkező, viszkető csalánfoltok – az akár hónapokig is fennálló krónikus csalánkiütés kivételével - rendszerint gyorsan, akár percek alatt kialakulnak, és pár óra, bizonyos esetekben napok alatt elmúlnak.

Az angioödéma tünetei ennél jóval súlyosabbak. Mivel az elváltozás a bőr mélyebb rétegeit is érinti, itt nem pusztán kiütések és az azzal járó kellemetlen viszketés jelentkezik, hanem az adott testrészt érintő jelentős duzzanat tapasztalható, mely érintheti a kezek, a szemhéjak, a torok és a külső nemi szervek területeit is. A tünetek szintén gyorsan alakulnak ki, és napokig is megmaradhatnak. A duzzanat olykor fájdalmas is lehet, a torok és a légutak területeit érintő elváltozás légzési nehézséget és fulladást okozhat.

Gyógyszerallergia Leggyakoribb, gyógyszerek okozta bőrkiütések:

Urticaria (csalánkiütés): aspirin, gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapítók, ACE inhibitor vérnyomáscsökkentők, penicillin, cefalosporinok antibiotikumok, opiátok fájdalomcsökkentő, peptid alapú hormonok, kontrasztanyagok, vaccinák.

Maculo-papulózus (foltos-göbcsés) kiütések: aspirin, gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapítók, ampicillin, anticonvulsivánsok, barbiturátok, isoniazid, fenothiazinok, kinolonok, sulfonamidok, thiazidok, co-trimoxasole,

Pemphigus (hólyagos bőrkiütés): penicillin, aranytartamú szerek, levodopa, heroin, rifampin, fenilbutazone,

Fotoszenzitivitás (fényérzékenység): amiodarone, chlorpromazine, furosemide, kinolonok, sulfonamidok, tetraciclinek, thiazidok.

Fix gyógyszer kiütések: acetaminofen, penicillin, anticonvulsiváns szerek, barbiturátok, metronidazole, oralis anticoncipiensek.

Kialakulásának oka

Allergia

Angioödéma az esetek egy részében valamilyen allergia – jellemzően ételallergia - tüneteként jelentkezik. Okozhatja még rovarcsípés, latexallergia (az allergénnel történt érintkezés kapcsán) és bizonyos gyógyszerek, például penicillin, vagy aszpirin. Súlyos esetekben a torok duzzanattal járó légzési nehézségek mellett hirtelen vérnyomásesés is bekövetkezhet és kialakulhat az anafilaxiás sokk néven ismert, életveszélyes állapot.

Gyógyszerek

Az arra érzékenyeknél angioödémát idézhet elő például a magas vérnyomás betegség kezelésére alkalmazott ACE-gátlók szedése, vagy az SSRI-antidepresszáns készítmények, de a nem-szteroid gyulladáscsökkentők is. A tünetek ilyen esetekben sokszor csak a gyógyszer elhagyása után szűnnek meg.

Idiopátiás angioödéma

Idiopátiásnak, vagyis ismeretlen eredetűnek tartjuk az angioödemát, ha a teljes kivizsgálás során sem találjuk meg a kiváltó okot. Ezekben az esetekben a tüneteket provokálhatja fertőzés, idegesség és stressz is.

Örökletes angioödéma

Az angioödéma igen ritka, öröklött formája is ismert. Az érintetteknél a betegség jellegzetes tünetei mellett hányinger, hányás, hasmenés is jelentkezhet. Az öröklött hajlamból általában valamilyen egyéb tényező, például terhesség, fogamzásgátló tabletta, fertőzés, vagy trauma hozza felszínre az első tüneteket, rendszerint a pubertáskor utáni időszakban.

Életveszélyes állapot is lehet

A hirtelen kialakuló angioödéma a légutak elzáródásával járó duzzanatot is előidézhet, így kezelése azonnali orvosi segítséget igényel. A betegség öröklött formájánál gyógyszeres kezeléssel előzhető meg a tünetek kialakulása. Antihisztamin és szteroid készítmények alkalmazására is sor kerülhet. A sürgősségi ellátás után részletes kivizsgálás szükséges, hogy a kiváltó okokat el tudja kerülni a beteg, vagy a háttérben megbújó betegségeket felderítsük.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Pintér Judit, allergológus)