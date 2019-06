Mit tehetünk a szúnyogcsípés elkerülése érdekében?

A szúnyogcsípés a viszketés mellett egyéb problémákat is okozhat hazánkban is.

Néhány távoli országban a szúnyogok súlyos emberi betegségek terjesztői lehetnek. A háziállatokra nézve viszont nemcsak külföldön, hanem hazánkban is terjesztenek súlyos, életveszélyes betegségeket. Kedvenceit illetően kérdezze állatorvosát a megelőzés lehetőségeiről!

A szúnyogcsípés megelőzése humán egészségügyi szempontból is fontos utazásaink alkalmával és itthon egyaránt. Külföldi utazás előtt feltétlenül érdeklődjön orvosánál a megelőzés lehetőségeiről!

Az általános szúnyoggyérítés a területileg illetékes önkormányzatok feladata az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével.

Mit tehetünk a szúnyogcsípés megelőzése érdekében? Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az egyéni védekezésre?

Fizikai módszerek

Viseljen könnyű, világos anyagból készült hosszú ujjú ruhákat, hosszú szárú nadrágot és zoknit.

Védje sűrű szövésű szúnyoghálóval az ablakokat és ajtókat. A szúnyoghálót rendszeresen ellenőrizze, hogy nem lyukadt vagy szakadt-e ki valahol. A sérült hálót cserélje újra vagy javítsa meg, foltozásra a legalkalmasabb a ragasztószalag.

A szúnyogok kerülik a hűvös helyeket, ezért hagyja a klímaberendezést éjjel-nappal bekapcsolva.

Kémiai védekezés a szúnyogok ellen

A szúnyogok távoltartására alkalmas készítmények, a szúnyogriasztó szerek hazánkban az OTH engedélyével forgalmazhatók.

Egyénileg a csípőszúnyogok vérszívása ellen a szabadban riasztószer, illetve füstképző spirál alkalmazásával, zárt térben légtérkezelő aeroszol palackkal, valamint szúnyogirtó lap/folyadék/korong elpárologtatására alkalmas speciális készülékkel védekezhetünk. Ezekről részletesen ide kattintva olvashat.

Figyelem! Fontos tudni!

Ne alkalmazzon olyan termékeket, amelyek forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, hatékonyságuk nem igazolt!

3 hónapos kor alatti gyermekeknél ne alkalmazzunk semmilyen riasztószert, inkább használjunk szúnyoghálót, illetve a csípéstől védő öltözetet.

3 éves kor alatti gyermekek esetében is csak a ruházatot szabad az arra alkalmas aeroszol palackkal kezelni, ügyelve arra, hogy a permet semmiképp se juthasson a gyermek szemébe, szájába.

A készítmény nem kerülhet nyálkahártyára, sem napégette vagy sérült bőrfelületre.

Várandós nők csak a feltétlenül szükséges mennyiségben alkalmazhatják.

Allergiára hajlamos egyének használat előtt végezzenek bőrpróbát!

A riasztószert csak a használati utasítás előírásait betartva szabad alkalmazni!

A rovarölő szerek (insekticidek) nem rovarriasztó szerek! A rovarölő szerek károsak az egészségre, és allergiát is okozhatnak. A szúnyoghálót és a függönyt se fújja be velük! Ezeket csak szúnyoginváziók esetén szokták alkalmazni, ha feltétlenül szükséges. Ilyen például a rovarölő spirál. Ezek többnyire hatékonyak, azonban ingerlik a légutakat.

A növényi olajok közül a kókuszolaj, az eukaliptuszolaj vagy a cédrusolaj is segíthet elriasztani a szúnyogokat, ám ezek többnyire kevésbé hatásosak, és rövidebb ideig hatnak, továbbá sok embernél allergiát válthatnak ki elsősorban akkor, ha egy időben UV-terhelés is éri a szervezetet.

A szúnyogriasztó UV-lámpák vagy az elektromos szúnyogriasztók legfeljebb részleges védelmet nyújtanak.

Fontos, hogy a kertünkben tenyésző szúnyoglárvák fejlődését is megakadályozzuk

A szúnyoglárvák állóvizekben, tavakban, folyók közelében, lápos, mocsaras területeken vagy rizsföldeken fejlődnek, bábozódnak be és kelnek ki, a kifejlett egyedek is a nedves, meleg környezetet kedvelik. Házunk közelében ne legyenek a szúnyoglárvák számára megfelelő helyek, így például ne hagyjunk vizet az öntözőkannákban, tisztíttassuk ki az eldugult esőcsatornát, fedjük le az esővízgyűjtő tartályt! A vizet az esővíztárolókból legalább hetente egyszer öntsük ki vagy hasznosítsuk locsolásra. Kerti medence esetében a lárvatenyészésre szolgáló víz kezeléséről kell gondoskodni a lakossági felhasználás céljaira alkalmas kis kiszerelésű, granulátum vagy tabletta formájú szúnyoglárvairtó szerekkel. Az adott készítmény címkéjét figyelmesen olvassa el és tartsa be annak előírásait az alkalmazás során! Az S-metoprén hatóanyagú termékeket tilos használni (dísz)halak tartására szolgáló medencék, illetve élővízzel összeköttetésben lévő vízgyülemek kezelésére!

Hogyan enyhíthető a csípés okozta viszketés?

A csípés helyére tehetünk hideg vizes borogatást, bekenhetjük hűsítő kenőcsökkel vagy gélekkel.

A csípés helyét nem szabad vakarni, különben elfertőződhet és begyulladhat a seb. Az elfertőződött sebet fertőtlenítő szerrel kell bekenni és mielőbb orvoshoz kell fordulni! Ilyenkor tetanusz elleni védőoltásra is szükség lehet. Az emlékeztető oltást tízévente kell beadatni.

Ha külföldi tartózkodás során érte szúnyogcsípés, tájékoztassa róla orvosát!

Forrás: WEBBeteg