Hogyan gyógyítható az éjszakai bepisilés?

Az éjszakai bepisilés (enuresis nocturna, EN) kezelésével megelőzhetők a betegség következményei: a szorongás, az önbizalomhiány, a családon belüli feszültség és az iskolai teljesítmény csökkenése. Az ébresztés, felébredés, éjszakázás, a gyakori mosás és a rendszeres ágyneműcsere terhei is ide tartoznak természetesen!

Az esély a gyógyulásra biztosan nagyobb, mint kezelés nélkül

Az EN kivizsgálása során az esetleges szervi eléréseket, a vizeletfertőzést, a húgyhólyagműködés zavarát, a nyugodt alvást akadályozó körülményeket megtaláljuk és kezeljük. A gyógyulás esélyét csökkentő mentális, pszichés problémák felderítésére és kezelésére a pszichológus segítségét kérjük. A tünetek és előzmények alapján állítjuk fel az EN végleges diagnózisát, a megfelelő csoportba besorolva a betegséget.

A kezelést a fentieken kívül indokolttá teszi az is, hogy jelenleg nincs eszközünk, amivel meghatározhatjuk a spontán (kezelés nélküli) gyógyulás várható idejét (életkor). Annyit mondhatunk, hogy kezelés nélkül az éjszaka rendszeresen bepisilő gyermekek 15 százaléka lesz ágytiszta évente. Ami még biztosan állítható: a megfelelően megválasztott és a kivizsgálással alátámasztott kezeléssel az esély a gyógyulásra biztosan nagyobb, mint kezelés nélkül.

A kezelés megkezdése előtt a várható eredményeket, a kezelés időtartamát, a mellékhatások lehetőségét és azok megelőzésének a módját kell egyeztetni. Nagyon fontos, hogy a gyermek és a család is motivált legyen a kezelésre és elfogadják azt illetve tisztában legyenek azokkal a feladatokkal, melyek a kezelés sikerét és biztonságosságát alapozzák meg.

Az EN kezelésében több hatékony (bizonyítékon alapuló, evidenced based) kezelési módszer közül választhatunk. A kezelés biztosan hosszú ideig, hónapokig tart, nincs a bepisilést megszüntető kúraszerű terápia. A kezelési módszer megválasztásnak alapja a kivizsgálás során feltárt kórélettani folyamat (kis hólyagkapacitás vagy nagy mennyiségű éjszakai vizelet kiválasztás és a telt hólyagra bekövetkező ébredés elmaradása).

A kezelés minden esetben egyénre szabott, egyedi

Ennek oka a kóroki eltéréseken kívül elsősorban az, hogy minden gyermek szűkebb (családi) és tágabb (szociális) környezete más, így ezeket a körülményeket is figyelembe kell venni a kezelés megtervezésekor. Alapvető tény, hogy a kezelés sikere jelentős mértékben múlik a szükséges életmódbeli változtatásokon és a megfelelő együttműködésen, kitartáson is. Az egyenletes napszaki elosztású folyadékbevitel (délelőtt és kora délután is igyon bőven az óvodás vagy iskoláskorú gyermek, ne este pótolja be azt), a rendszeres vizeletürítés (óvodában és iskolában is), a vízhajtó hatású (cukros) üdítők fogyasztásának a kerülése, a sószegény étrend és az esti kakaófogyasztás mellőzése szükséges.

A bizonyított hatékonyságú kezelési módszerek közül az évtizedek óta sikerrel alkalmazott desmopressin hatására a vese vizet tart vissza a vizelet kiválasztása során. A végeredmény kisebb mennyiségű és sűrűbb vizelet, ami lassabban és később tölti meg a húgyhólyagot az éjszaka folyamán, ezzel javítva a hólyagteltségre bekövetkező ébredés esélyét. Eredményesen használható azoknál a gyermekeknél, akiknél az éjszaka ürített vizelet mennyisége annak ellenére is nagy, hogy este kevesebbet, éjszaka pedig semmit nem isznak. Biztonságosan használható készítmény, de a folyadékbevitelre vonatkozó orvosi utasításokat pontosan be kell tartani és a gyógyszer bevételét követően (lefekvéstől-reggelig) a gyermek már csak kortyokat ihat.

Ezzel a mellékhatások, elsősorban a vízmérgezés, biztonsággal megelőzhetők. Könnyen használható, szájban oldódó tabletta formájában érhető el, mely kiváló felszívódással és gyorsan kialakuló maximális hatékonysággal működik. A gyógyszert lefekvéskor (annak az időpontjától függően ez változhat) kell bevenni, víz nélkül, a tabletta azonnal szétesik a szájban és felszívódik a szájüregből. A kezelést minimálisan 3 hónapig folytatjuk, a gyógyszer adagolását és dózisát az eredményektől (bepisilés gyakorisága, éjszaka ürített vizelet mennyisége) függően változtatni kell.

A kezelés befejezése után gyakori (30-40 százalék) a visszaesés

Ilyenkor folytatni kell a gyógyszer alkalmazását és keresni a visszaesés okait és a kezelés hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket.

A hólyagkapacitás (mennyi vizeletet képes befogadni a hólyag), vagyis a húgyhólyag tágulékonysága növelhető. Erre a célra az ún. antikolinerg gyógyszereket, Magyarországon leggyakrabban az oxybutinint használjuk. A hatékonysága kevésbé bizonyított, mint a desmopressiné, de gyakran alkalmazzuk a kettőt kombinációban, ami javítja az eredményeket. A gyógyszert este, vacsoránál kell bevenni, így az éjszakai időszakban hat a húgyhólyag működésére. Ebben a dózisban és gyakorisággal használva a mellékhatások szerencsére nagyon ritkán fordulnak elő (kipirulás, szájszárazság, székrekedés, az éleslátás átmeneti zavara jelentkezhetnek).

Az éjszaka bepisilő gyermekek nem vagy csak ritkán ébrednek fel a hólyagteltségre

Azt már tudjuk, hogy nem alszanak mélyebben az ágytiszta társaiknál, de nehezebben ébreszthetők. Az ébresztő berendezések (enuresis alarm, pisiőr, cseppcsengő) ezen változtatnak. Ezek az eszközök egy, az alsóneműben, pizsamában rögzített érzékelőből és egy, a leggyakrabban a vállon vagy a mellkas felső harmadában a ruhán rögzített jeladóból állnak. Az érzékelőt elérő vizelet beindítja a jelzést és a hanginger felébreszti a gyermeket, aki így már elérheti a mellékhelyiséget és ott pisilhet. Ez a bizonyított hatékonyságú kezelés nagyon leegyszerűsített működése. Az elvárt eredmény eléréséhez a legtöbbször hónapokig kell használni, gyakran a korábban leírt gyógyszerekkel kombinálva. Az ébresztő berendezéssel elért ágytisztaság a kezelés befejezése után nagyobb valószínűséggel állandósul, mint a gyógyszeres terápiák esetében (ritkább a visszaesés).

Az EN kezelésében az életmódbeli változtatások és a bizonyított hatékonyságú kezelési módszerek együttese hozza meg a várt eredményt. A kezelés sikere, a kívánt eredmény elérésének az ideje pontosan nem határozható meg a kezelés kezdetekor. Kitartó közös munka, a tapasztalatok rendszeres megbeszélése, az esetleges sikertelenség okainak keresése szükséges a sikerhez. Az éjszaka bepisilő gyermekek sikeres kezelésének alapja a kezelőorvos, a gyermek és a családjának szoros együttműködése.

(Dr. Sándor György, gyermekgyógyász és gyermeknephrológus szakorvos)