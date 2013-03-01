Az orrvérzés szakszerű ellátása

Az orrvérzés az esetek döntő többségében (80-90 százalékban) nem ad okot aggodalomra és otthon is ellátható. Amennyiben azonban nem áll el, nagyon erős vagy rendszeres a vérzés, mindenképp komolyan kell venni és orvoshoz fordulni a problémával.

Mennyire súlyos az orrvérzés?

Az orrvérzés (epistaxis) erőssége nem mindig áll egyenes arányban a kiváltó ok súlyosságával. Mivel az orrnyálkahártya kapillárishálózata sűrű, a felszínhez közel helyezkedik el és vékony falú, nagyon sérülékeny, ezért kisebb sérülés esetén is jelentős vérzést tud okozni. Más esetben enyhébb vérzés is összefügghet komolyabb kiváltó okkal, például véralvadási zavarokkal.

A jelentősebb, nem csak szivárgó orrvérzéstől önmagában ezért nem kell megijedni, legtöbbször erre is igaz, hogy ellátására elegendőek az otthoni elsősegély lépései (lásd lentebb). Orvosi értelemben komolyabb kiváltó okra utalhat a gyakori, rendszeresen visszatérő orrvérzés, illetve ha megfelelő elsősegély esetén sem állítható el 20 perc alatt. Természetesen ha olyan mértékű a vérveszteség, hogy az szédüléssel jár, vagy balesethez, sérüléshez kapcsolódóan lép fel, ugyancsak fontos az azonnali orvosi segítség.

Legtöbb esetben az alkalmi orrvérzés oka az orrnyálkahártya kiszáradása (akár a túl száraz levegő miatt), előfordulhat náthás megbetegedést követően a nyálkahártya gyulladása vagy az orrspray-k túlzott használata miatt, továbbá allergiás nátha miatti fokozott irritáció, orrpiszkálás hatására. A gyakori vérzés hátterében legtöbbször magas vérnyomás, vérzékenység állhat. Ritka, de súlyos ok lehet a traumás sérülés, koponyasérülés esetén az orrból folyó vér sürgősségi ellátást igénylő koponyaűri vérzésre utal.

Otthoni elsősegély orrvérzés esetén

Egyszerű orrvérzés esetén:

Fogja be mindkét orrcimpát! Az orrszárnyak összefogásának célja az, hogy így a vér nem tud távozni, az orrnyílásban alvad meg, segítve a sérült hajszálér lezárását, csillapítva a vérzést. Legalább 10-15 percig megszakítás nélkül tartsa zárva az orrnyílást! A fejet tartsa enyhén előrehajtott állapotban! Célja, hogy a vér ne a garat felé távozzon, ez ugyanis fokozhatja az aspiráció (félrenyelés) vagy a hányás kockázatát.

Baleseti eredetű orrvérzés esetén figyeljen arra is, hogy teremtse meg a biztonságot, használjon gumikesztyűt. Nyugtassa meg a sérültet, ültesse le! Eszméletlen sérült esetén indokolt lehet a stabil oldalfektetés, ilyenkor a vérző orrlyuk lefelé legyen, hogy a vér távozni tudjon.

Amit NE tegyen!

Ne hajtsa hátra a fejet, mert így a légutakba folyhat a vér.

Ne tamponálja az orrlyukat, a tampon vérrel megszívja magad, ezáltal megduzzad, így feszítő hatással van az orrszárnyakra. Ezen kívül eltávolítása sem egyszerű, ismételt sérülést okozhat.

Ne nézegess gyakran, hogy elállt-e a vérzés, adjon legalább 10-15 percet a véralvadásnak.

A fej túlzott előrehajtása sem kedvező, növelheti a vérzés intenzitását.

Kerülje az orrfújást legalább 2 órán keresztül!

Milyen esetekben fontos az orvosi segítség?

Sürgősségi ellátás (mentőhívás vagy baleseti osztály) szükséges, ha:

az orrvérzés 20 perc elteltével sem csillapodik,

rosszullét esetén: a beteg émelyeg, szédül, zavart, eszméletét vesztette,

feltehetően koponyasérült, balesetet szenvedett.

A mindkét orrlyukból folyó vér általában (de nem törvényszerűen) súlyosabb okokra utalhat, mint az egyoldali orrvérzés.

A nem csillapítható orrvérzés orvosi ellátása során azonosítják a vérzés helyét, ennek függvényében kerül sor a további lépésekre. A vérzés elállítására több eljárás létezik:

gyógyszerek (érösszehúzó hatású orrspray),

kauterizáció (égetés, kémiai vagy elektromos úton)

tamponálás, akár 24-48 órán át - fontos a szakszerű felhelyezés és eltávolítás, ezért ezt csak szakember végezze

sebészeti módszerek (érlekötés, embolizáció)

A gyakori orrvérzés okát érdemes kivizsgáltatni. Az egyéb panaszok alapján háziorvosa tud segíteni abban, hogy milyen irányban érdemes megkezdeni a kivizsgálást. Szükséges lehet a véralvadás és a vérkép laboratóriumi vizsgálata, a vérnyomásellenőrzés, fül-orr-gégészeti vizsgálat. Véralvadásgátlót szedő betegeknél a gyakori vagy nehezen elálló orrvérzés esetén fel kell keresni a kezelőorvost, és ellenőrizni kell a véralvadási paramétereket, indokolt esetben módosítható a gyógyszerezés.

Tévhitek

Érdekes feltenni néhány ismerősnek a kérdést: ő mit tenne orrvérzés esetén? Talán leggyakrabban az orrnyereg megfogása szerepel válaszként, azonban az orrcsont nyomása semmilyen vérzéscsillapító hatással nem bír. A tarkó vizes borogatása sem bizonyult hatékonynak, inkább pszichésen lehet kedvező hatású. A fej hátrahajtása kifejezetten ellenjavallt, hisz a légutakba folyhat a vér, míg a fej túlzott előrehajtása a vérzésintenzitást növelheti.

