Mit kell tudni a hangréstágító műtétről? - Az orvos válaszol

Tisztelt Doktornő! "Több mint egy éve operálták a pajzsmirigyemet, a bal oldali lebenyben rosszindulatú göb volt. Műtét után mindkét hangszalagom lebénult. Beszélni alig tudtam, állandóan köhögtem és fizikai terhelésre fulladtam, ha már egy pár métert sétáltam úgy éreztem megfulladok. A panaszok nagy része már elmúlt, de sajnos fizikai terhelésre még mindig fulladok (pl. lépcsőzés, takaritás). Rendszeresen járok fül-orr-gégészetre és ott azt tanácsolták, hogy lehet meg kellene csináltatnom a hangréstágitó műtétet. Mivel jár ez a műtét?"

Kedves Kérdező!

A pajzsmirigyműtét után az idegek sérülése miatt valóban előfordulhat hangszalagkárosodás, rekedtség, fulladás, olykor kétoldali hangszaladbénulás. Az első hónapokban foniátriai kezeléssel támogatva a probléma sokszor nagy mértékben javítható, a hangszalagok mozgása rendeződik. Ha ez 6 hónap alatt sem következik be, akkor hangréstágító műtét javasolható.

A hangréstágító műtéteknek több típusa van. A módszer választását az operációt végző sebész és a beteg igényei együtt határozzák meg.

Ami általános jellemzőjük az az, hogy altatásban végezzük őket, és endoszkópos módszerekkel. Azaz nem kell kívül metszéseket végezni a nyakon, minden beavatkozás mikroműszerekkel, a gége lumenébe a szájon át bejutva történik. Ezután - akár hagyományosnak mondható eszközökkel, akár lézerrel - valamelyik hangszalag oldalra rögzítésével tágabbá teszik a hangrést, ezzel a légzés kielégítővé válik.

A műtét hátránya, amivel számolni kell: a hangrés tágításával a hang minősége romlik. Műtét után hangterápiára van szükség, azonban a beszéd nehezebbé, a hang gyengébbé, rekedtebbé válik.

Szakértő: Dr. Piros Zsuzsanna fül-orr-gégész - WEBBeteg