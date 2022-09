Allergia is okozhat fülpattogást

Fülpattogásnak nevezzük azt a kilégzésnél, ásítás közben is hallható pattogó hangot, mely jelentkezhet egyik vagy mindkét fülben.

Az idő múlásával egyre zavaróbbá váló tünet kezelésével kapcsolatban dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológust, a Fül-orr-gégeközpont orvosát kérdeztük.

Nem fáj, de zavaró

Akár egy egyszerű nátha után is kialakulhat és sokáig velük maradhat, így idővel orvoshoz fordulnak panaszukkal az érintettek. A pattogó hang oka, az orrot a füllel összekötő fülkürt megnyílása, mely a dobűri nyomás rendszeres kiegyenlítését biztosítja. Ez egyébként természetes jelenség, zavaróvá akkor válik, ha nátha miatt fülkürthurut alakul ki, az orrnyálkahártya megduzzad és fokozott váladékképződés jelentkezik. Emiatt ugyanis már pattogó hang is kíséri ezt a folyamatot.

Allergia is okozhatja, ha a fülkürt működése nem megfelelő

A fülkürt működését a náthához, megfázáshoz hasonlóan befolyásolja a légúti allergia. A szénanátha is okozhat orrnyálkahártya-gyulladást, ha pedig ez nincsen megfelelően kezelve, az a fülkürt működését is befolyásolja, tehát allergia miatt is jelentkezhet fülpattogás.

Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat alapján egyértelmű az összefüggés a nátha szövődménye és a pattogó hang megjelenése közt, akkor a fülkürthurut kezeléséhez és a fülpattogás megszüntetéséhez orrspray-t, nyákoldót, esetleg antihisztamint adunk, hasznos a befogott orral történő ismételt fülkürt átfújás – magyarázza dr. Augusztinovicz Monika.

Egyéb kiváltó okai is lehetnek

A tartós orrnyálkahártya-gyulladás hátterében a nem megfelelően kezelt szénanátha mellett reflux betegség is állhat, de a náthát vagy orrmelléküreg gyulladást okozó kórokozók a fülkürtön keresztül a középfülbe is eljutnak és középfülgyulladás lehet a következmény.

Dr. Augusztinovicz Monika ezért első körben fül-orr-gégészeti kivizsgálást javasol fülpattogás esetén. Amennyiben itt nem látható olyan elváltozás, amelyet kiváltó okként azonosítani lehet, vagy a kezelés ellenére sem szűnik a panasz, akkor további kivizsgálás indokolt. A háttérben egyéb okok, például a nyaki gerinc elváltozása vagy az állkapocsízület rendellenesség is állhatnak.

(Forrás: Fül-orr-gégeközpont)