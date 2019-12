Orrsövényferdülés tünetei, kezelése

Az orrsövény egy olyan fedett, az orrüreg középvonalában húzódó, porcból és csontból álló lemez, ami elválasztja a bal és jobb oldali orrüreget egymástól. Meglehetősen gyakori azonban, hogy az orr szilárd váza egyenetlenül fejlődik, az orrsövény növekedése pedig gyorsabb, mint az orr alapjáé és oldalsó részéé.

Ilyenkor következnek be bizonyos fokú ferdülések. A ferdülések létrejöttéhez az orrot ért traumák is hozzájárulhatnak. Jelentős ferdülés esetén az orrüreg egyik része szűkebb, a másik tágabb lesz. S alakú ferdülésre is van példa, ebben az esetben a szűkület mindkét orrüreget érintheti.

Mikor van szükség műtétre?

A ferdülések nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi problémákat is okozhatnak. A kismértékű ferdülésnél még nem jelentkeznek panaszok, nagyobb deformitásnál azonban az orrüreg olyan mértékben szűkülhet, ami a kellemetlen közérzeten túl többféle betegség kialakulásához is vezethet. Ezek közé tartozik például az arcüreggyulladás vagy a középfülgyulladás. Meg kell említeni az alsó légúti fertőzések megnövekedésének lehetőségét is, ami az orrlégzést sűrűn kiváltó szájlégzés következménye. Egyes esetekben a horkolás oka is visszavezethető a ferde orrsövényre.

Amennyiben a fenti panaszok gyakran előfordulnak, krónikussá válnak, műtéti eljárásra van szükség, amivel megelőzhető azok újbóli kialakulása és az orrlégzés minősége is javítható. A problémát különböző orrcseppek használata nem oldja meg, ráadásul hosszú távú használatuk károkat is okozhat az orr nyálkahártyájában.

Hirdetés

Hogyan történik az operáció?

Maga a műtét jellemzően altatásban történik. A korrekciós eljárás többféle módszer alapján kivitelezhető, ennek kiválasztásáról az operáló orvos a páciens előzetes vizsgálata alapján dönt. Ezeknek a technikáknak a közös jellemzője, hogy az orrsövény csontos-porcos lemezéről egészben vagy részben leválasztják a lágyrészborítást. Ezt követi a csont- és porclemezek egyenessé tétele, bizonyos részeinek – amennyiben indokolt – eltávolítása. Amint ez megtörtént, a lágyrészeket visszahelyezik és az új helyzetben rögzítik az új orrszerkezetet. Fontos még megjegyezni, hogy a műtéti metszés és szükség esetén a varrat is az orrüregen belül helyezkedik el. Az operáció végeztével az orrüregekbe tampont helyeznek, amiket néhány napon belül eltávolítanak.

A műtét időtartama függ az orrsövényferdülés mértékétől, az érzéstelenítés jellegétől, illetve – amennyiben szükséges – a további beavatkozásoktól. Ez körülbelül fél órától másfél óráig terjedő időtartamot jelent.

A műtét előtt természetesen alapos kivizsgáláson esik át a beteg, és ennek tükrében dönt az orvos az érzéstelenítés jellegéről és az alkalmazott technikáról. Mindezekről a beteg részletes tájékoztatást is kap az operációt megelőzően.

Olvasson tovább! Mennyire veszélyes az altatás?

(Szerző: Dr. Pándi Ottó, fül-orr-gégész szakorvos)