Sokan rendszeresen szedik, pedig tartós orrdugulást is okozhat

Ha eddig nem sikerült feltárni a hetek-hónapok óta fennálló orrdugulás okát, akkor érdemes a rendszeresen szedett gyógyszerek mellékhatásait is ellenőrizni. Egyes vérnyomáscsökkentők is okozhatnak orrdugulást, ha nem történik meg időben a gyógyszer cseréje, és az orrdugulás kezeletlen marad, akkor akár műtétet igénylő szövődmények is kialakulhatnak.

Az orrdugulás kivizsgálása

Orrdugulás több okból is jelentkezhet. Lehet légúti betegségek, allergia tünete, okozhatja orrpolip, orrsövényferdülés, de jelezhet az orrüregben létrejött daganatos elváltozást is. A tartós orrdugulást ezért soha nem szabad fél vállról venni, ha három hétnél tovább fennáll, akkor mindenképp javasolt kivizsgáltatni - tanácsolja dr. Csóka János fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont főorvosa. A fül-orr-gégészeti kivizsgálás során a szakorvos részletesen tájékozódik a korábbi betegségekről, majd a fül, a torok, a gége és az orr vizsgálata következik. Szükség lehet további - laboratóriumi és képalkotó - vizsgálatokra is.

Már a beszélgetés alatt kiderülhet az orrdugulás oka

A vizsgálat első lépése a beteg kikérdezése, amire jó, ha már otthon is felkészülünk. A korábbi betegségek, esetleg műtétek mellett fontos, hogy átgondoljuk mikor kezdődtek a panaszaink. Pontosan írjuk le a tüneteinket: mindkét oldalon jelentkezik, vagy féloldali az orrdugulás. Inkább nappal, vagy éjszaka jellemző, szabadban vagy a lakásban, zárt térben erősebbek-e a tüneteink. Nagyon fontos adat, hogy írjuk fel a rendszeresen szedett gyógyszereink nevét és adagolását is. Bizonyos gyógyszerek ugyanis mellékhatásként orrdugulást is okozhatnak, gyakran vérnyomáscsökkentők szedése kapcsán találkozunk ezzel a problémával – mondja dr. Csóka János.

Sok embert érinthet

Hazánkban ma 3,5 millió embernél fordul elő a magasvérnyomás-betegség, a korszerű terápiás elvek szerint többségük nem egy, hanem többféle gyógyszert is szed, hogy a vérnyomását csökkentse. Egyéntől függően bizonyos készítmények orrdugulást, illetve az alsó orrkagyló megnagyobbodását is okozhatják, ami szintén orrdugulást idéz elő. Rosszabbik esetben ilyenkor a beteg a nátha esetén is használatos, recept nélküli orrspray-ket kezdi el használni, ami viszont az előírt időn túl komoly mellékhatásokat - orrnyálkahártya-károsodást, az alsó orrkagyló megnagyobbodását, ezáltal orrdugulást - okozhat. Jobbik esetben a tartós orrdugulására kap ugyan valamilyen kezelést - általában szteroid orrsprayt -, de amíg a kiváltó okot nem szüntetjük meg, addig ez az állapot fennmarad.

Gyógyszercsere és műtét

Fontos, hogy a beteg jelezze a problémát a kezelőorvosának és olyan vérnyomáscsökkentőt kapjon, ami nem okoz ilyen mellékhatást, az orrdugulása így a továbbiakban nem fog jelentkezni. Ha azonban a betegnél már a gyógyszer mellékhatásaként, vagy a túlzásba vitt orrspray használat következtében az alsó orrkagyló megnagyobbodása tartóssá vált - akkor azt műtéti úton kezelni kell -, ezt ugyanis önmagában a gyógyszer cseréje már nem fogja megoldani. Ilyenkor helyi érzéstelenítésben végzett, rádiófrekvenciás műtéttel van lehetőség az orrkagylók méretét kisebbíteni. A beavatkozáshoz nincs szükség kórházi bennfekvésre, a rendelőben el tudjuk végezni, megközelítőleg egy órát vesz igénybe - magyarázza dr. Csóka János. A rádiófrekvenciás műtét segítségével a korábban állandóan bedugult orr szabaddá válik, így az előzőekben rendszeresen használt orrspray-k elhagyhatók.

Dr. Csóka János, fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont főorvosa