Lizin (L-lysin)

A lizin az egyik esszenciális aminosav, vagyis olyan fehérjealkotó molekula, amelyet az emberi szervezet nem képes előállítani, ezért táplálkozással kell bevinni. A lizint gyakran emlegetik immunerősítőként, herpesz elleni szerként vagy akár izomépítést támogató anyagként is, de ezen állítások mögött nagyon eltérő minőségű tudományos bizonyítékok állnak.

A lizin szerepe a szervezetben

A lizin alapvető szerepet játszik a fehérjeszintézisben, így nélkülözhetetlen az izmok, enzimek, hormonok és különböző szövetek felépítéséhez. Részt vesz a kollagénképzésben, ami fontos a bőr, az inak, a porcok és a csontok szempontjából. Emellett szerepet játszik a kalcium-anyagcserében és a karnitin képződésében is, amely a zsírsavak sejten belüli energiatermeléséhez szükséges.

Megtalálható számos fehérjedús élelmiszerben – például húsban, halban, tojásban, tejtermékekben és hüvelyesekben –, ugyanakkor étrend-kiegészítőként is széles körben elterjedt.

Mivel esszenciális aminosavról van szó, hiánya esetén zavart szenvedhet a növekedés, a szöveti regeneráció és a fehérje-anyagcsere. Súlyos lizinhiány azonban fejlett országokban ritka, inkább elégtelen fehérjebevitel vagy erősen egyoldalú étrend esetén fordulhat elő.

Igazolt vagy részben igazolt kedvező hatások

Herpes simplex fertőzések

A lizin legismertebb alkalmazási területe a herpes simplex vírushoz kapcsolódik, különösen az ajakherpesz esetében. A feltételezett mechanizmus szerint a lizin és az arginin közötti aminosav-egyensúly befolyásolhatja a vírus szaporodását, mivel a herpeszvírus replikációjához arginin szükséges.

Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres lizinbevitel csökkentheti az ajakherpesz kiújulásának gyakoriságát vagy súlyosságát, különösen azoknál, akiknél gyakori a fertőzés visszatérése. A bizonyítékok azonban nem teljesen egységesek: míg több kisebb klinikai vizsgálat kedvező hatást mutatott, más tanulmányok nem találtak egyértelmű előnyt a placebóhoz képest. Emiatt a lizin herpesz elleni hatása jelenleg inkább részben alátámasztott, adjuváns lehetőségnek tekinthető, nem pedig önálló terápiának.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a lizin nem pusztítja el a herpeszvírust, és nem helyettesíti az antivirális gyógyszereket.

Immunmoduláció

Immunológiai szempontból a lizin nem klasszikus „immunstimuláns”, de megfelelő fehérje- és aminosav-ellátottság esetén hozzájárulhat az immunsejtek normális működéséhez. Befolyásolhat bizonyos vírusreplikációs folyamatokat és immunválaszokat (például a citokintermelést és a gyulladásos folyamatokat), különösen herpeszvírus-fertőzések esetén.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezek a hatások főként laboratóriumi körülmények között igazoltak, és az emberi klinikai relevancia még nem teljesen tisztázott.

Fehérjeszintézis és regeneráció

A lizin minden fehérjében jelen van, ezért megfelelő bevitele fontos az izomzat fenntartásához és regenerációjához is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önmagában extra lizinbevitel automatikusan fokozná az izomépítést. Egészséges, megfelelő fehérjebevitel mellett a legtöbb ember nem szenved lizinhiányban.

Bizonyos helyzetekben – például alultápláltság, nagyon alacsony fehérjebevitel vagy fokozott regenerációs igény esetén – a lizinpótlásnak lehet jelentősége, de sportteljesítmény-fokozó hatása önmagában nem igazolt.

Kollagénképzés és sebgyógyulás

A lizin részt vesz a kollagén stabilizálásában, ezért elméletileg hozzájárulhat a sebgyógyuláshoz és a kötőszövetek regenerációjához. Egyes kutatások szerint megfelelő fehérjebevitellel együtt támogathatja a szöveti regenerációt, különösen hiányállapotokban vagy idősebb korban.

Ugyanakkor kevés olyan klinikai bizonyíték áll rendelkezésre, amely alapján a lizin általános „bőrszépítő” vagy „anti-aging” hatása egyértelműen bizonyított lenne.

Kalcium-anyagcsere

Néhány vizsgálat arra utal, hogy a lizin javíthatja a kalcium felszívódását és csökkentheti annak kiválasztását. Emiatt időnként a csontanyagcserével és a csontritkulás megelőzésével kapcsolatban is említik.

Az eddigi bizonyítékok azonban korlátozottak, és nincs erős klinikai adat arra, hogy a lizin önmagában érdemben csökkentené a törések vagy a csontritkulás kockázatát.

Nem igazolt vagy túlzó állítások

„Immunerősítő” hatás

Bár a lizin szerepet játszik az immunrendszer működéséhez szükséges fehérjeszintézisben, az „általános immunerősítő” hatás nem bizonyított. A jelenlegi adatok alapján nincs egyértelmű klinikai bizonyíték arra, hogy egészséges emberekben a lizin önmagában fokozná az immunvédekezést fertőzésekkel szemben.

Izomépítés és teljesítményfokozás

A testépítők piacán a lizint gyakran reklámozzák izomnövelő vagy anabolikus hatású táplálékkiegészítőként, azonban az izomfehérje-szintézishez minden esszenciális aminosavra szükség van. A jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján a lizin önmagában nem fokozza érdemben az izomtömeg-növekedést vagy sportteljesítményt megfelelő fehérjebevitel mellett.

Stressz és szorongás

Néhány kisebb kutatás vizsgálta a lizin és az idegrendszeri folyamatok kapcsolatát. Felmerült, hogy a lizin befolyásolhat bizonyos neurotranszmitter-rendszereket, és csökkentheti a stresszreakciókat. Ezek az eredmények azonban korlátozottak és nem eléggé egységesek ahhoz, hogy a lizint szorongásoldó szerként lehessen ajánlani.

Rákellenes vagy „méregtelenítő” hatások

Az interneten időnként olyan állítások is megjelennek, hogy a lizin daganatellenes vagy „méregtelenítő” hatású. Ezeket jelenleg nem támasztják alá megfelelő klinikai bizonyítékok. Bár laboratóriumi körülmények között bizonyos aminosavak befolyásolhatnak sejtes folyamatokat, ebből nem következik automatikusan terápiás hatás emberekben.

Mellékhatások és biztonság

A lizin normál étrendi mennyiségben biztonságosnak tekinthető. Az étrend-kiegészítőként alkalmazott dózisok többsége is jól tolerálható, de nagyobb mennyiség esetén előfordulhat hányinger, hasi fájdalom, puffadás vagy hasmenés.

Vesebetegség esetén - amikor a diéta a fehérjebevitel korlátozását jelentheti - az aminosav-kiegészítők alkalmazása körültekintést igényelhet, mivel a fehérje-anyagcsere végtermékeinek kiválasztása terhelheti a vesét. Tartósan nagy dózisú alkalmazás esetén ezért orvosi konzultáció javasolt.

Összegzés

A lizin egy fontos esszenciális aminosav, amely nélkülözhetetlen a normális fehérje-anyagcseréhez, a kollagénképzéshez és számos biológiai folyamathoz. A legjobban alátámasztott alkalmazási területe az ajakherpesz kiújulásának mérséklése lehet, bár itt sem teljesen egységesek a kutatási eredmények.

Más, gyakran reklámozott hatások – például az általános immunerősítés, a jelentős izomépítő vagy stresszcsökkentő hatás – jelenleg nem rendelkeznek elegendő tudományos bizonyítékkal. A lizin tehát nem csodaszer, ugyanakkor megfelelő körülmények között hasznos kiegészítő lehet, különösen hiányállapotokban vagy bizonyos speciális helyzetekben.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

Hivatkozás: Holeček M. Lysine: Sources, Metabolism, Physiological Importance, and Use as a Supplement. Int J Mol Sci. 2025 Sep 9;26(18):8791. doi: 10.3390/ijms26188791.