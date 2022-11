A GABA, vagyis gamma-aminovajsav és hatásai

A gamma-aminovajsav (röviden GABA) egy a szervezetben természetesen termelődő aminosav, ami főként gátló hatású neurotranszmitterként (ingerületátvivő anyagként) működik az idegrendszerben, és így jelentős szerepe van az idegsejtek működésének szabályozásában.

A gamma-aminovajsav hatását három különböző receptorhoz kötődve tudja kifejteni, ezek a GABA A -, GABA B - és GABA C -receptorok. Ezek közül az egyik legjelentősebb a GABA A -receptor, melyhez kapcsolódva a gamma-aminovajsav szorongásgátló, nyugtató és altató hatást válthat ki. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a GABA B - és GABA C -receptorokról sem, hiszen a GABA B -receptor agonistái például fontos szerepet játszanak a neuropátiás fájdalom csökkentésében is, míg magának a receptornak a zavarai epilepsziás rohamok kialakulásához is vezethetnek.

Miért lehet kedvezőtlen a GABA alacsony szintje?

A gamma-aminovajsav az utóbbi években egyre több figyelemnek örvend és számos kutatás tárgya nem csak a gyógyszeriparban, de a táplálkozástudomány, illetve az olyan életmódhoz köthető betegségek kutatásának területein is, mint a cukorbetegség, elhízás vagy magas vérnyomás. Egyes klinikai vizsgálatok eredményei szerint a GABA alacsony szintje szorongást, nyugtalanságot, álmatlanságot okozhat, így szükségessé válhat a pótlása a szervezetben, akár valamilyen gyógyhatású készítménnyel, akár megfelelő diétával. Ennek köszönhetően napjainkban egyre elterjedtebbek a GABA-tartalmú étrend-kiegészítő készítmények. Emellett számos élelmiszerről tudjuk már, hogy magas GABA-tartalommal rendelkezik, vagy serkenti a szervezet GABA-termelését.

Közéjük tartozik például a tealevél, a spenót vagy a szójabab. De mindenképp meg kell említeni a rizscsírát is, melyről kimutatták, hogy enyhíti az olyan, menopauza által okozott kellemetlen tüneteket, mint az álmatlanság, vagy a lehangoltság.

Az utóbbi évek kutatásai azonban arra is rávilágítottak, hogy a GABA pozitív hatásai nem merülnek ki a szorongás oldásában. Több kutatás eredménye is arra utal, hogy a szervezetben megemelkedett GABA-szint csökkentheti a vérnyomást, és segíti a tanulást. Vannak arra utaló kutatási eredmények is, melyek szerint a szájon át szedett gamma-aminovajsav serkenti a növekedési hormon termelődését a szervezetben nyugalomban és mozgás után is. Más, patkányokon végzett kutatások emellett azt mutatják, hogy a szájon át beadott GABA csökkentheti a vér glükózszinjét és a glikozilált fehérjék szintjét, ezzel csökkentve a hiperglikémia (magas vércukorszint) kockázatát.

Mivel a glükóz-anyagcsere zavara és a fokozott oxidatív stressz a cukorbetegeknél számos szövődmény kialakulását idézheti elő (főként szem-, ideg- és veseproblémákat), a gamma-aminovajsav vércukorszint-csökkentő hatása nagy segítséget jelenthet a jövőben a cukorbetegség szövődményeinek megelőzésében. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek egyelőre csak korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló kísérleti adatok.

Új kutatási irányok a GABA szerepéről

Ahogy az a fenti felsorolásból is látszik, a gamma-aminovajsav egy nagyon sokoldalú, és számos pozitív hatással rendelkező molekula, melyről a tudomány fejlődésének köszönhetően napról napra többet tudunk. Ezt a sok új ismeretet többek között a folyamatosan fejlődő kutatási technikáknak is köszönhetjük. Ezek közül is érdemes kiemelni az utóbbi években elterjedt optogenetikát, amely lehetővé teszi az agy egyes területeinek és sejttípusainak egymástól elkülönítve való vizsgálatát.

A módszer tulajdonképpen „egyszerű”: algákból kinyert fényérzékeny fehérjék génjét ültetik be a vizsgálni kívánt agyterület idegsejtjeibe. Itt a gén kifejeződésének következtében az adott sejt ioncsatornái fényérzékennyé válnak, és ennek köszönhetően száloptikával bevezetett kék fény hatására működésre bírhatók. Mivel az idegsejtek elektromos „kisülésekkel” kommunikálnak, amelyeket az ioncsatornák ki- és bekapcsolása hoz létre, így a fény hatására működő ioncsatornáknak köszönhetően pontos képet kaphatunk az adott idegsejt működéséről, és ez a jövőben hatalmas segítséget jelenthet egy-egy adott betegség célzott terápiájának kialakításában.

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

Felhasznált irodalom: