A karácsonyfa-szindróma

Az egyik legfőbb allergiakiváltó tényező a házi poratka. Ha porszívózunk, még nem oldottuk meg a kérdést, az ágyneműben is ott van. A gyerek kedvenc plüssállataiban is ott bujkál. A penészgombáról még nem is beszéltünk. Mit tehetünk az allergénmentes otthonért?