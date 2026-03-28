A fogszabályozás hatása a fasciarendszerre és az állkapocsízületre

szerző: Tóth Réka gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta - WEBBeteg
A fogszabályozás a legtöbb ember számára elsősorban esztétikai beavatkozásnak tűnik. Valójában azonban komplex biomechanikai változásokat indít el a koponya, az állkapocs és a teljes test kötőszöveti rendszerében.

A fogak helyzetének módosítása nemcsak a harapást változtatja meg, hanem hatással lehet az állkapocsízület működésére, a rágóizmokra, a nyaki gerincre és a fasciális láncokra is. Emiatt egyre több szakember hangsúlyozza, hogy fogszabályozás idején vagy után a manuálterápiás támogatás segítheti a szervezet alkalmazkodását az új biomechanikai viszonyokhoz.

A fogszabályozás biomechanikai hatásai

A fogszabályozó készülékek folyamatos, kis intenzitású erőket fejtenek ki a fogakra. Ezek az erők a fogakat körülvevő csont és kötőszövet átépülését váltják ki, amely lehetővé teszi az új fogpozíció kialakulását.

Ez a folyamat azonban nem izolált jelenség. A fogak, az állkapocs, az állkapocsízület (temporomandibularis ízület – TMJ), a rágóizmok és a környező kötőszöveti struktúrák egy egységes funkcionális rendszerként működnek.

Képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy fogszabályozás során az állkapocsízület struktúrái is adaptálódhatnak, például változhat a mandibula condylusának pozíciója vagy az ízület terhelési mintázata (Q Shi et al, 2024).

Az állkapocsízület fejlődése és alkalmazkodása

Az állkapocsízület az emberi test egyik legösszetettebb ízülete. A mandibula feje (condylus) és a halántékcsont ízületi árka között egy rostos-porcos discus található, amely lehetővé teszi a rágás és beszéd során szükséges csúszó-forgó mozgásokat.

Az ízület fejlődése szorosan összefügg:

  • az arc- és koponyacsontok növekedésével
  • a rágóizmok működésével
  • valamint a harapási viszonyokkal.

Kutatások szerint a temporomandibularis ízület morfológiája és a koponya-kötőszöveti (craniofascialis) struktúrák egymással szoros kapcsolatban állnak, és ezek a tényezők befolyásolhatják az ízület stabilitását és funkcióját (S Kadekuzhi et al, 2024).

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján a fogszabályozás önmagában nem tekinthető a temporomandibularis zavarok fő kockázati tényezőjének, ugyanakkor az ízület terhelését és működését befolyásolhatja (FJ Fernández-González et al, 2015; FT Coronel-Zubiate et al, 2022).

Fasciális kapcsolatok: miért nem csak a fogakról van szó?

Az arc és a nyak régiója rendkívül gazdag kötőszöveti hálózatban. A fasciarendszer összekapcsolja egymással:

  • a rágóizmokat
  • a nyelv és a garat izmait
  • a nyaki izmokat
  • valamint a koponya és a vállöv struktúráit.

Ábra: a fogszabályozás és a fascia kapcsolata
A fogszabályozás során megváltozó harapási viszonyok hatással lehetnek az állkapocsízületre, a rágóizmokra, valamint a nyaki gerinc és a testtartás biomechanikájára.

A rágóizmok – például a masseter és a temporalis – fasciális kapcsolatban állnak a nyak mély izomláncaival. Emiatt a harapási viszonyok változása hatással lehet a nyaki gerinc terhelésére és az izomláncok működésére is.

A kutatások szerint a temporomandibularis régió és a nyaki gerinc között szoros funkcionális kapcsolat áll fenn, amely hatással lehet a testtartásra, az izomaktivitásra és a mozgásmintákra (S Armijo-Olivo et al, 2012).

Egyes tanulmányok azt is kimutatták, hogy a temporomandibularis zavarokkal élő pácienseknél gyakran megfigyelhető a nyaki gerinc mozgáskorlátozottsága és izomfeszülése (SA Olivo et al, 2006).

A modern fascia-kutatások pedig rámutatnak arra, hogy a kötőszöveti rendszer egy folyamatos hálózatot alkot a testben, amely mechanikai és neurológiai kapcsolatot biztosít a különböző testrészek között (Schleip et al, 2012).

Milyen panaszok jelentkezhetnek manuálterápiás támogatás nélkül?

Ha a szervezet alkalmazkodása nem optimális, különböző funkcionális panaszok jelenhetnek meg. Ezek általában nem magától a fogszabályozástól, hanem a megváltozott biomechanikai viszonyoktól erednek.

A leggyakoribb tünetek:

  • állkapocsízületi kattogás vagy ropogás
  • rágás közbeni fájdalom
  • arc- és halántéktáji izomfeszülés
  • fejfájás - harapással, rágással kapcsolatos problémák is okozhatják
  • nyaki fájdalom vagy merevség
  • csökkent szájnyitás
  • fogszorítás vagy éjszakai fogcsikorgatás.

A temporomandibularis zavarok gyakran fájdalommal, ízületi hangokkal és mozgáskorlátozottsággal járnak, és jelentősen befolyásolhatják az életminőséget (FT Coronel-Zubiate et al, 2022; CR Kremena,1992).

Hogyan segíthet a manuálterápia?

A manuálterápia célja ebben az esetben nem a fogszabályozás korrigálása, hanem a szervezet alkalmazkodásának támogatása.

A kezelés segíthet:

  • csökkenteni a rágóizmok túlterhelését
  • javítani az állkapocsízület mozgását
  • oldani a nyaki és koponyaalapi feszüléseket
  • optimalizálni a testtartást
  • harmonizálni a fasciális láncok működését.

A modern szemlélet szerint a fogszabályozás ideális esetben multidiszciplináris együttműködésben történik, ahol a fogszabályozó szakorvos, a gyógytornász és szükség esetén manuálterapeuta együtt dolgozik a páciens funkcionális egyensúlyának kialakításán.

Szakértő: Tóth Réka gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta
physiomaximum.hu, +36209295054

Irodalomjegyzék:

  1. Zhou J, Yang H, Li Q, Li W, Liu Y. Comparison of temporomandibular joints in relation to ages and vertical facial types in skeletal class II female patients: a multiple-cross-sectional study. BMC Oral Health. 2024.
  2. Shi Q, Gu Z, Lai D, Dai Q, Yu F. Three-dimensional evaluation of condylar morphology after orthodontic treatment in adult patients with Class II malocclusion by cone-beam computed tomography. BMC Oral Health. 2024.
  3. Fernández-González FJ, Cañigral A, López-Caballo JL, et al. Influence of orthodontic treatment on temporomandibular disorders: a systematic review. J Clin Exp Dent. 2015.
  4. Coronel-Zubiate FT, Marroquín-Soto C, Geraldo-Campos LA, et al. Association between orthodontic treatment and the occurrence of temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. J Clin Exp Dent. 2022.
  5. Kremenak CR, Kinser DD, Melcher TJ, et al. Orthodontics as a risk factor for temporomandibular disorders. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992.
  6. Armijo-Olivo S, Silvestre RA, Fuentes JP, et al. Patients with temporomandibular disorders have increased cervical spine impairment. Journal of Oral Rehabilitation. 2011.
  7. Olivo SA, Bravo J, Magee DJ, Thie NMR, Major PW, Flores-Mir C. The association between head and cervical posture and temporomandibular disorders. Journal of Orofacial Pain. 2006.
  8. Schleip R, Findley TW, Chaitow L, Huijing PA. Fascia: The Tensional Network of the Human Body. Elsevier; 2012.

